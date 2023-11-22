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«ПСЖ» уже давно не страшен «Монако». Головин и Бен-Йеддер снова прижмут парижан

Прогноз и ставка на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Монако» 24 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Головин («Монако»).
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе и компания не обыграли монегасков трижды подряд.

В главном матче 13-го тура лиги 1 сойдутся первая и третья команда чемпионата — «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдет 24 ноября в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают французскую лигу.

Франция. Лига 1. 13-й тур
24 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Монако

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Монако» 24 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.48, это приблизительно 66% вероятности. Выигрыш монегасков предложен с котировкой 6.00 (15%), даже ничья идет за меньшие 5.20 (19%).

В прошлом сезоне «Монако» ни разу не уступил столичной команде (1:1 и 3:1). Рынок на непоражение гостей в предстоящем поединке оценен в 2.79.

Правда, самые вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи намекают на солидное преимущество парней Луиса Энрике:

• 2:1 — за 8.25;

• 2:0 — за 9.00;

• 3:1 и 1:1 — за 9.75.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.82.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.57, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.43.

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«ПСЖ» — «Монако»: прогноз и анализ матча лиги 1 24 ноября 2023 года

Парижане подошли к поединку в статусе лидера чемпионата — правда, отрыв от идущей второй «Ниццы» составляет лишь одно очко. Подопечные Энрике стартовали не лучшим образом и в первых пяти турах добыли всего две победы, но сейчас находятся в отличной форме. «ПСЖ» выиграл в последних пяти встречах чемпионата и в каждом отличался по три раза.

Красно-синие забили больше всех в чемпионате: 29 мячей в 12 играх, в среднем это 2,4 метких выстрела за 90 минут. Почти половина всех голов команды на счету Килиана Мбаппе: француз отличился в лиге 1 уже 13 раз, а с учетом всех турниров у нападающего уже 15 результативных попаданий. Среди остальных футболистов «ПСЖ» рекордными остаются крошечные четыре взятия ворот во всех соревнованиях.

Монегаски, наоборот, ударно стартовали и до 10-го тура даже лидировали в чемпионате — с первой строчки парней Ади Хюттера отбросил проигрыш «Лиллю» (0:2). «Монако» остается одним из самых ярких коллективов чемпионата: в 12 матчах отличились 25 раз, больше в лиге 1 забил только «Париж». Голы в составе красно-белых распределяются более равномерно: по пять штук вонзили Виссам Бен-Йеддер и Александр Головин, по три — Такуми Минамино и Магнес Аклиуш.

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Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Монако»

Монегаски превратились в сложного соперника для парижан: в последних 10 встречах во всех турнирах французский гранд лишь четыре раза обыграл оппонента, проиграв в таком же количестве матчей. А последние три поединка закончились непоражениями «Монако» (две победы и ничья). В этом сезоне команда Хюттера находится в неплохой форме и вполне может дать бой «ПСЖ», тем более что лидер чемпионата во время международной паузы потерял важного полузащитника Уоррена Заира-Эмери, а немалая часть основного состава активно выступала за сборные.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) — за 1.73.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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