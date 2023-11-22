«ПСЖ» уже давно не страшен «Монако». Головин и Бен-Йеддер снова прижмут парижан
В главном матче 13-го тура лиги 1 сойдутся первая и третья команда чемпионата — «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдет 24 ноября в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают французскую лигу.
Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Монако» 24 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.48, это приблизительно 66% вероятности. Выигрыш монегасков предложен с котировкой 6.00 (15%), даже ничья идет за меньшие 5.20 (19%).
В прошлом сезоне «Монако» ни разу не уступил столичной команде (1:1 и 3:1). Рынок на непоражение гостей в предстоящем поединке оценен в 2.79.
Правда, самые вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи намекают на солидное преимущество парней Луиса Энрике:
• 2:1 — за 8.25;
• 2:0 — за 9.00;
• 3:1 и 1:1 — за 9.75.
Тотал больше 3.5 мяча предложен за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.82.
Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.57, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.43.
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«ПСЖ» — «Монако»: прогноз и анализ матча лиги 1 24 ноября 2023 года
Парижане подошли к поединку в статусе лидера чемпионата — правда, отрыв от идущей второй «Ниццы» составляет лишь одно очко. Подопечные Энрике стартовали не лучшим образом и в первых пяти турах добыли всего две победы, но сейчас находятся в отличной форме. «ПСЖ» выиграл в последних пяти встречах чемпионата и в каждом отличался по три раза.
Красно-синие забили больше всех в чемпионате: 29 мячей в 12 играх, в среднем это 2,4 метких выстрела за 90 минут. Почти половина всех голов команды на счету Килиана Мбаппе: француз отличился в лиге 1 уже 13 раз, а с учетом всех турниров у нападающего уже 15 результативных попаданий. Среди остальных футболистов «ПСЖ» рекордными остаются крошечные четыре взятия ворот во всех соревнованиях.
Монегаски, наоборот, ударно стартовали и до 10-го тура даже лидировали в чемпионате — с первой строчки парней Ади Хюттера отбросил проигрыш «Лиллю» (0:2). «Монако» остается одним из самых ярких коллективов чемпионата: в 12 матчах отличились 25 раз, больше в лиге 1 забил только «Париж». Голы в составе красно-белых распределяются более равномерно: по пять штук вонзили Виссам Бен-Йеддер и Александр Головин, по три — Такуми Минамино и Магнес Аклиуш.
Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Монако»
Монегаски превратились в сложного соперника для парижан: в последних 10 встречах во всех турнирах французский гранд лишь четыре раза обыграл оппонента, проиграв в таком же количестве матчей. А последние три поединка закончились непоражениями «Монако» (две победы и ничья). В этом сезоне команда Хюттера находится в неплохой форме и вполне может дать бой «ПСЖ», тем более что лидер чемпионата во время международной паузы потерял важного полузащитника Уоррена Заира-Эмери, а немалая часть основного состава активно выступала за сборные.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) — за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3