Туром ранее самарцы уничтожили вторую команду РПЛ.

14 мая 2022 года в матче 29-го тура РПЛ «Ахмат» на стадионе «Ахмат Арена» примет «Крылья Советов». Игра начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55. Соперники — соседи по турнирной таблице, занимают восьмое и седьмое места соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 14 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ахмат». На победу грозненцев можно поставить за 2.28, это примерно 43% вероятности. Ничья идет с коэффициентом 3.40 (27%), котировка на победу «Крыльев Советов» — 3.30 (30%).

В матчах с участием «Ахмата» тотал больше 2.5 мяча пробили в четырех случаях из десяти. Самарцы проделывали это чаще — в шести из десяти игр. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.94, такой же коэффициент и на ТМ.

Ставка «обе забьют» зашла у «Ахмата» также четыре раза, а вот у «Крыльев Советов» — целых семь в последних десяти встречах. Обмен голами можно взять за 1.78, обратный исход — за 2.04.

На то, что самарцы не проиграют, можно поставить за 1.67.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 мая 2022 года

«Ахмат» шел на серии из семи матчей без побед, пока неожиданно не прервал ее в домашней игре с ЦСКА. Уже два тура команда Андрея Талалаева выигрывает. При этом армейцев «Ахмат» задавил — переиграл в три раза по xG (1.13 против 0.3) и перебил по ударам в створ (шесть против одного). Вновь отличился Даниил Уткин — победный гол стал для него девятым в этом сезоне. Воспитанник «Краснодара» грядущим летом станет ценным активом.

После победы над ЦСКА «Ахмат» также одолел «Нижний Новгород» на выезде. Статистика получилась скромная, но три очка есть три очка — при этом гости забили в меньшинстве. Последние результаты подсказывают, что грозненцы оправились от печальной серии и планируют завершить сезон на мажорной ноте. Очень кстати в этом случае будет статистика против самарцев — «Крыльям Советов» в РПЛ «Ахмат» не проигрывает с 2016 года.

Самарцы идут ровно — побеждают, проигрывают, опять побеждают. После побед над «Уралом» и «Краснодаром» случился разгром от «Химок» и поражение от «Спартака». Но «Крылья» собрались и уничтожили дома «Динамо» Сандро Шварца — претенденты на серебро получили пять мячей. Отметился голом даже Сергей Пиняев, Антон Зиньковский сделал 1+2. Для молодых самарцев это огромный успех. И стиль игры «Ахмата» им подходит — матч должен получиться веселым, на встречных курсах. Возможно, не обойдется без красной карточки — за последние три тура команды на двоих заработали три удаления. Коэффициент — 2.95.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Крылья Советов»

«Ахмат» разошелся, «Крылья Советов» — тоже. И те и другие нестабильны, но прямо сейчас играют хорошо и способны добиваться результата. У команд в строю почти все их лидеры. Грозненцы наверняка хотят подняться на седьмое место в таблице, самарцы желают там остаться. Обе команды любят играть в атаку и с радостью это продемонстрируют. Победитель во встрече равных команд не прослеживается, но игра точно получится событийная.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.94.