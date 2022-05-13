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«Ахмат» — «Крылья Советов»: хозяева повторят участь «Динамо»?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 14 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игроки «Ахмата» в матче против «Зенита».
Фото Global Look Press
Туром ранее самарцы уничтожили вторую команду РПЛ.

14 мая 2022 года в матче 29-го тура РПЛ «Ахмат» на стадионе «Ахмат Арена» примет «Крылья Советов». Игра начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55. Соперники — соседи по турнирной таблице, занимают восьмое и седьмое места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 14 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ахмат». На победу грозненцев можно поставить за 2.28, это примерно 43% вероятности. Ничья идет с коэффициентом 3.40 (27%), котировка на победу «Крыльев Советов» — 3.30 (30%).

В матчах с участием «Ахмата» тотал больше 2.5 мяча пробили в четырех случаях из десяти. Самарцы проделывали это чаще — в шести из десяти игр. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.94, такой же коэффициент и на ТМ.

Ставка «обе забьют» зашла у «Ахмата» также четыре раза, а вот у «Крыльев Советов» — целых семь в последних десяти встречах. Обмен голами можно взять за 1.78, обратный исход — за 2.04.

На то, что самарцы не проиграют, можно поставить за 1.67.

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«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 мая 2022 года

«Ахмат» шел на серии из семи матчей без побед, пока неожиданно не прервал ее в домашней игре с ЦСКА. Уже два тура команда Андрея Талалаева выигрывает. При этом армейцев «Ахмат» задавил — переиграл в три раза по xG (1.13 против 0.3) и перебил по ударам в створ (шесть против одного). Вновь отличился Даниил Уткин — победный гол стал для него девятым в этом сезоне. Воспитанник «Краснодара» грядущим летом станет ценным активом.

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После победы над ЦСКА «Ахмат» также одолел «Нижний Новгород» на выезде. Статистика получилась скромная, но три очка есть три очка — при этом гости забили в меньшинстве. Последние результаты подсказывают, что грозненцы оправились от печальной серии и планируют завершить сезон на мажорной ноте. Очень кстати в этом случае будет статистика против самарцев — «Крыльям Советов» в РПЛ «Ахмат» не проигрывает с 2016 года.

Самарцы идут ровно — побеждают, проигрывают, опять побеждают. После побед над «Уралом» и «Краснодаром» случился разгром от «Химок» и поражение от «Спартака». Но «Крылья» собрались и уничтожили дома «Динамо» Сандро Шварца — претенденты на серебро получили пять мячей. Отметился голом даже Сергей Пиняев, Антон Зиньковский сделал 1+2. Для молодых самарцев это огромный успех. И стиль игры «Ахмата» им подходит — матч должен получиться веселым, на встречных курсах. Возможно, не обойдется без красной карточки — за последние три тура команды на двоих заработали три удаления. Коэффициент — 2.95.

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Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Крылья Советов»

«Ахмат» разошелся, «Крылья Советов» — тоже. И те и другие нестабильны, но прямо сейчас играют хорошо и способны добиваться результата. У команд в строю почти все их лидеры. Грозненцы наверняка хотят подняться на седьмое место в таблице, самарцы желают там остаться. Обе команды любят играть в атаку и с радостью это продемонстрируют. Победитель во встрече равных команд не прослеживается, но игра точно получится событийная.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Дмитрий Полоз

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Краснодар

 6
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