«Ахмат» — «Крылья Советов»: хозяева повторят участь «Динамо»?
14 мая 2022 года в матче 29-го тура РПЛ «Ахмат» на стадионе «Ахмат Арена» примет «Крылья Советов». Игра начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55. Соперники — соседи по турнирной таблице, занимают восьмое и седьмое места соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 14 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ахмат». На победу грозненцев можно поставить за 2.28, это примерно 43% вероятности. Ничья идет с коэффициентом 3.40 (27%), котировка на победу «Крыльев Советов» — 3.30 (30%).
В матчах с участием «Ахмата» тотал больше 2.5 мяча пробили в четырех случаях из десяти. Самарцы проделывали это чаще — в шести из десяти игр. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.94, такой же коэффициент и на ТМ.
Ставка «обе забьют» зашла у «Ахмата» также четыре раза, а вот у «Крыльев Советов» — целых семь в последних десяти встречах. Обмен голами можно взять за 1.78, обратный исход — за 2.04.
На то, что самарцы не проиграют, можно поставить за 1.67.
«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 мая 2022 года
«Ахмат» шел на серии из семи матчей без побед, пока неожиданно не прервал ее в домашней игре с ЦСКА. Уже два тура команда Андрея Талалаева выигрывает. При этом армейцев «Ахмат» задавил — переиграл в три раза по xG (1.13 против 0.3) и перебил по ударам в створ (шесть против одного). Вновь отличился Даниил Уткин — победный гол стал для него девятым в этом сезоне. Воспитанник «Краснодара» грядущим летом станет ценным активом.
После победы над ЦСКА «Ахмат» также одолел «Нижний Новгород» на выезде. Статистика получилась скромная, но три очка есть три очка — при этом гости забили в меньшинстве. Последние результаты подсказывают, что грозненцы оправились от печальной серии и планируют завершить сезон на мажорной ноте. Очень кстати в этом случае будет статистика против самарцев — «Крыльям Советов» в РПЛ «Ахмат» не проигрывает с 2016 года.
Самарцы идут ровно — побеждают, проигрывают, опять побеждают. После побед над «Уралом» и «Краснодаром» случился разгром от «Химок» и поражение от «Спартака». Но «Крылья» собрались и уничтожили дома «Динамо» Сандро Шварца — претенденты на серебро получили пять мячей. Отметился голом даже Сергей Пиняев, Антон Зиньковский сделал 1+2. Для молодых самарцев это огромный успех. И стиль игры «Ахмата» им подходит — матч должен получиться веселым, на встречных курсах. Возможно, не обойдется без красной карточки — за последние три тура команды на двоих заработали три удаления. Коэффициент — 2.95.
Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Крылья Советов»
«Ахмат» разошелся, «Крылья Советов» — тоже. И те и другие нестабильны, но прямо сейчас играют хорошо и способны добиваться результата. У команд в строю почти все их лидеры. Грозненцы наверняка хотят подняться на седьмое место в таблице, самарцы желают там остаться. Обе команды любят играть в атаку и с радостью это продемонстрируют. Победитель во встрече равных команд не прослеживается, но игра точно получится событийная.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.94.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0