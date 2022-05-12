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«Сочи» — «Нижний Новгород»: Кержаков не остановит южан в битве за серебро

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Сочи» — «Нижний Новгород» 13 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Тимофей Маргасов («Сочи»).
Фото Global Look Press
Судьба команд решится в последнем туре.

13 мая 2022 года состоится важнейший для «Сочи» матч 29-го тура чемпионата России — в гости к южанам приедет «Нижний Новгород». Победа позволит команде Владимира Федотова до последнего матча претендовать на серебро РПЛ. Игра состоится на стадионе «Фишт» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
13 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Нижний Новгород

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Нижний Новгород» 13 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что преимущество будет на стороне «Сочи». Победу хозяев можно взять с коэффициентом 1.46, это примерно 68% вероятности исхода. Второй по шансам вариант — ничья за 4.60 (21%). Возможность наблюдать успех «Нижнего» оценена котировкой 7.40 (11%).

В первом круге команда Александра Кержакова набрала важнейшие три очка. На то, что матч второго круга «Нижний Новгород» тоже не проиграет, коэффициент 2.85.

На игру предложена широкая линия результатов с форой:

  • Ф1(0) идет на 1.15, Ф2(0) — за 6.00;

  • Ф1(-1.5) идет на 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.67;

  • Ф1(-2.5) идет на 4.20, Ф2(+2.5) — за 1.23;

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Аналитики предвосхищают результативный матч — на тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.87, на ТМ 2.5 — 2.00.

При этом шансы увидеть обмен голами очень низкие — «обе забьют» проходит с котировкой 2.10, обратный вариант — за 1.73.

В четырех матчах за всю историю команды забили всего три гола и лишь один из них — с пенальти. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент 2.35. Удаление можно взять за чуть более высокие 2.95.

«Сочи» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 13 мая 2022 года

Мало кто мог предположить, что команда Владимира Федотова будет бороться за серебро, а самого тренера захотят лучшие клубы страны. Но такова ситуация — «Сочи» борется с «Динамо» и уступает сопернику лишь по дополнительным показателям. Правда, у команд в 30-м туре очный матч, и победа южан позволит им финишировать выше. Но для начала нужно обыграть «Нижний Новгород».

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Команда Кержакова еще не обеспечила себе место в РПЛ — очков столько же, сколько у «Химок» и ползущего 13-м в зоне стыковых матчей «Рубина». Но у нижегородцев значительно серьезнее соперники — «Сочи» и «Зенит». Правда, нельзя отметать конспирологические варианты. Вероятный расклад такой: «Нижний» спокойно проиграет в Сочи, а в последнем туре «Зенит» Семака по старой дружбе подарит лучшему бомбардиру чемпионатов России три очка и прописку в турнире на будущий год.

Если такой сценарий уже подтвержден командами, то «Нижний» вряд ли будет бороться на юге России. От команды даже не стоит ждать гола, учитывая, что в среднем она и так забивает меньше мяча за игру. На ноль голов гостей можно поставить за 2.00.

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Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Нижний Новгород»

«Сочи» безумно нужны три очка перед выездом в Москву, и они их добудут — «Нижний» в последних матчах не справился даже с кризисным «Арсеналом» и проиграл немотивированному «Ахмату». Забить южане должны не меньше двух — в последних пяти матчах они суммарно положили 14 мячей. Атака команды сейчас очень хороша.

Рекомендуемая ставка: «Сочи» победит и забьет больше 1.5 гола за 1.76.

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
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 - : -
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