«Сочи» — «Нижний Новгород»: Кержаков не остановит южан в битве за серебро
13 мая 2022 года состоится важнейший для «Сочи» матч 29-го тура чемпионата России — в гости к южанам приедет «Нижний Новгород». Победа позволит команде Владимира Федотова до последнего матча претендовать на серебро РПЛ. Игра состоится на стадионе «Фишт» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Нижний Новгород» 13 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что преимущество будет на стороне «Сочи». Победу хозяев можно взять с коэффициентом 1.46, это примерно 68% вероятности исхода. Второй по шансам вариант — ничья за 4.60 (21%). Возможность наблюдать успех «Нижнего» оценена котировкой 7.40 (11%).
В первом круге команда Александра Кержакова набрала важнейшие три очка. На то, что матч второго круга «Нижний Новгород» тоже не проиграет, коэффициент 2.85.
На игру предложена широкая линия результатов с форой:
Аналитики предвосхищают результативный матч — на тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.87, на ТМ 2.5 — 2.00.
При этом шансы увидеть обмен голами очень низкие — «обе забьют» проходит с котировкой 2.10, обратный вариант — за 1.73.
В четырех матчах за всю историю команды забили всего три гола и лишь один из них — с пенальти. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент 2.35. Удаление можно взять за чуть более высокие 2.95.
«Сочи» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 13 мая 2022 года
Мало кто мог предположить, что команда Владимира Федотова будет бороться за серебро, а самого тренера захотят лучшие клубы страны. Но такова ситуация — «Сочи» борется с «Динамо» и уступает сопернику лишь по дополнительным показателям. Правда, у команд в 30-м туре очный матч, и победа южан позволит им финишировать выше. Но для начала нужно обыграть «Нижний Новгород».
Команда Кержакова еще не обеспечила себе место в РПЛ — очков столько же, сколько у «Химок» и ползущего 13-м в зоне стыковых матчей «Рубина». Но у нижегородцев значительно серьезнее соперники — «Сочи» и «Зенит». Правда, нельзя отметать конспирологические варианты. Вероятный расклад такой: «Нижний» спокойно проиграет в Сочи, а в последнем туре «Зенит» Семака по старой дружбе подарит лучшему бомбардиру чемпионатов России три очка и прописку в турнире на будущий год.
Если такой сценарий уже подтвержден командами, то «Нижний» вряд ли будет бороться на юге России. От команды даже не стоит ждать гола, учитывая, что в среднем она и так забивает меньше мяча за игру. На ноль голов гостей можно поставить за 2.00.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Нижний Новгород»
«Сочи» безумно нужны три очка перед выездом в Москву, и они их добудут — «Нижний» в последних матчах не справился даже с кризисным «Арсеналом» и проиграл немотивированному «Ахмату». Забить южане должны не меньше двух — в последних пяти матчах они суммарно положили 14 мячей. Атака команды сейчас очень хороша.
Рекомендуемая ставка: «Сочи» победит и забьет больше 1.5 гола за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0