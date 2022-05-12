Судьба команд решится в последнем туре.

13 мая 2022 года состоится важнейший для «Сочи» матч 29-го тура чемпионата России — в гости к южанам приедет «Нижний Новгород». Победа позволит команде Владимира Федотова до последнего матча претендовать на серебро РПЛ. Игра состоится на стадионе «Фишт» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Нижний Новгород» 13 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что преимущество будет на стороне «Сочи». Победу хозяев можно взять с коэффициентом 1.46, это примерно 68% вероятности исхода. Второй по шансам вариант — ничья за 4.60 (21%). Возможность наблюдать успех «Нижнего» оценена котировкой 7.40 (11%).

В первом круге команда Александра Кержакова набрала важнейшие три очка. На то, что матч второго круга «Нижний Новгород» тоже не проиграет, коэффициент 2.85.

На игру предложена широкая линия результатов с форой:

Ф1(0) идет на 1.15, Ф2(0) — за 6.00;

Ф1(-1.5) идет на 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.67;

Ф1(-2.5) идет на 4.20, Ф2(+2.5) — за 1.23;

Аналитики предвосхищают результативный матч — на тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.87, на ТМ 2.5 — 2.00.

При этом шансы увидеть обмен голами очень низкие — «обе забьют» проходит с котировкой 2.10, обратный вариант — за 1.73.

В четырех матчах за всю историю команды забили всего три гола и лишь один из них — с пенальти. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент 2.35. Удаление можно взять за чуть более высокие 2.95.

«Сочи» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 13 мая 2022 года

Мало кто мог предположить, что команда Владимира Федотова будет бороться за серебро, а самого тренера захотят лучшие клубы страны. Но такова ситуация — «Сочи» борется с «Динамо» и уступает сопернику лишь по дополнительным показателям. Правда, у команд в 30-м туре очный матч, и победа южан позволит им финишировать выше. Но для начала нужно обыграть «Нижний Новгород».

Команда Кержакова еще не обеспечила себе место в РПЛ — очков столько же, сколько у «Химок» и ползущего 13-м в зоне стыковых матчей «Рубина». Но у нижегородцев значительно серьезнее соперники — «Сочи» и «Зенит». Правда, нельзя отметать конспирологические варианты. Вероятный расклад такой: «Нижний» спокойно проиграет в Сочи, а в последнем туре «Зенит» Семака по старой дружбе подарит лучшему бомбардиру чемпионатов России три очка и прописку в турнире на будущий год.

Если такой сценарий уже подтвержден командами, то «Нижний» вряд ли будет бороться на юге России. От команды даже не стоит ждать гола, учитывая, что в среднем она и так забивает меньше мяча за игру. На ноль голов гостей можно поставить за 2.00.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Нижний Новгород»

«Сочи» безумно нужны три очка перед выездом в Москву, и они их добудут — «Нижний» в последних матчах не справился даже с кризисным «Арсеналом» и проиграл немотивированному «Ахмату». Забить южане должны не меньше двух — в последних пяти матчах они суммарно положили 14 мячей. Атака команды сейчас очень хороша.

Рекомендуемая ставка: «Сочи» победит и забьет больше 1.5 гола за 1.76.