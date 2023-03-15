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Сегодня, 16:15

«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч Кубка России 15 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Зенит» — «Динамо» 15 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Малком («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

15 марта «Зенит» и «Динамо» сойдутся в 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», арбитр Евгений Кукуляк даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 19.30 мск.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Успех москвичей доступен с котировкой 7.75 (11%) — это наименее реалистичный результат игры. Ничья идет за 5.03 (19%).

Думаете, что команды не определят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет 5030 рублей.

«Динамо» — удобный соперник для «Зенита». В последних 10 встречах петербуржцы обыграли москвичей семь раз, а уступили дважды. Поставить на то, что бело-голубые как минимум не проиграют сине-бело-голубым в основное время, можно за 3.00.

Исход всего противостояния решится одним матчем в Санкт-Петербурге. Поставить на проход хозяев в следующий раунд можно за 1.23, на успех гостей — за 4.15.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают подавляющее преимущество коллектива Сергея Семака:

• победа 2:0 идет за 5.88;

• 1:0 — за 6.60;

• успех 2:1 — за 7.75.

Густаво Мантуан (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России 15 марта 2023 года

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.16. При этом обе команды выступают в Кубке не слишком ярко: «Зенит» в среднем за игру отличается 1.29 раза, «Динамо» — 1.38 раза.

Рынок на забитые мячи от обеих команд идет за 1.99, «обе забьют — нет» можно взять за 1.81. Это тоже не слишком частый сценарий в матчах команд: в последних 10 очных встречах он реализовался только четыре раза.

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«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз на матч FONBET Кубка России 15 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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