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«Реал» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 15 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» 15 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Винисиус.
Фото Global Look Press

15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Игра пройдет в Испании на домашней арене мадридцев «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» начнется в 22.45 мск. Первый матч завершился разгромной победой команды Анчелотти со счетом 5:2.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Ливерпуль

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Реал» фаворитом ответной встречи. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность этого исхода — приблизительно 41%. Ничья доступна за 4.00 (25%), триумф «Ливерпуля» — за 2.80 (34%).

Ставка в 1000 рублей на гостей из Англии в случае их успеха принесет выплату в 2800 рублей. Чистая прибыль в таком случае составит 1800 рублей.

«Реал» очень результативен в Лиге чемпионов — забивает в этом розыгрыше 2.85 мяча за 90 минут. ИТБ1 (1.5) предложен за 1.85, ИТБ1 (2.5) — за 3.45.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.50. Кажется, эксперты ждут еще один яркий матч.

Команды нечасто обмениваются голами в очных встречах — всего в трех случаях из десяти. Вариант «обе забьют» оценен в 1.53, «обе забьют — нет» — в 2.55.

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В первом матче соперники суммарно нанесли 10 ударов в створ ворот. На ТБ 9.5 в предстоящей игре котировка — 1.70, на ТМ 9.5 — 2.03.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 8.50. Также высоки шансы (9.50) увидеть на табло 1:0 в пользу «Реала».

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ФК Реал
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«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч Кубка России 15 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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