Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России 15 марта 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» 15 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Густаво Мантуан («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита», Telegram

15 марта «Зенит» и «Динамо» сойдутся в 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», арбитр Евгений Кукуляк даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» начнется в 19.30 мск.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты матча: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.40, это около 70% вероятности. Успех москвичей доступен с котировкой 7.75 (11%) — это наименее ожидаемый результат игры. Ничья идет за 5.03 (19%).

Считаете, что команды не определят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет 5030 рублей.

На этой стадии не предусмотрен ответный матч. Поставить на проход хозяев в следующий раунд можно за 1.23, на успех гостей — за 4.15.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на серьезное преимущество коллектива Сергея Семака:

• победа 2:0 идет за 5.88;

• 1:0 — за 6.60;

• успех 2:1 — за 7.75.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.16. При этом обе команды выступают в Кубке не слишком ярко: «Зенит» в среднем за игру отличается 1.29 раза, «Динамо» — 1.38 раза.

Хвича Кварацхелия с&nbsp;партнерами по &laquo;Наполи&raquo;. «Наполи» — «Айнтрахт»: отсутствие Коло Муани упростит задачу Хвиче и Осимхену

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо»

Обе команды показывают в Кубке России невысокую результативность: «Зенит» за семь матчей оформил лишь девять голов, а в трех встречах вообще не отличился ни разу. «Динамо» за восемь игр турнира выдавило 11 забитых мячей. Вдобавок друг с другом соперники тоже играют не слишком ярко: в шести из последних 10 встреч на двоих забили не больше двух голов. В этом сезоне команды играли в 10-м туре и снова не пробили тотал больше 2.5 мяча — петербуржцы выиграли 2:0.

Рекомендуемая ставка: ТМ (3) за 1.70 (если команды забьют три мяча, случится возврат).

0
Читайте также
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Лучший игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски остается в клубе
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
«Динамо» вылетело. Это провал?
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
Провал «Салавата Юлаева»
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: где смотреть матч Лиги чемпионов 14 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости