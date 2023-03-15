«Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России 15 марта 2023 года
15 марта «Зенит» и «Динамо» сойдутся в 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», арбитр Евгений Кукуляк даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» начнется в 19.30 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты матча: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.40, это около 70% вероятности. Успех москвичей доступен с котировкой 7.75 (11%) — это наименее ожидаемый результат игры. Ничья идет за 5.03 (19%).
Считаете, что команды не определят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет 5030 рублей.
На этой стадии не предусмотрен ответный матч. Поставить на проход хозяев в следующий раунд можно за 1.23, на успех гостей — за 4.15.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на серьезное преимущество коллектива Сергея Семака:
• победа 2:0 идет за 5.88;
• 1:0 — за 6.60;
• успех 2:1 — за 7.75.
Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.16. При этом обе команды выступают в Кубке не слишком ярко: «Зенит» в среднем за игру отличается 1.29 раза, «Динамо» — 1.38 раза.
Прогноз и ставка на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо»
Обе команды показывают в Кубке России невысокую результативность: «Зенит» за семь матчей оформил лишь девять голов, а в трех встречах вообще не отличился ни разу. «Динамо» за восемь игр турнира выдавило 11 забитых мячей. Вдобавок друг с другом соперники тоже играют не слишком ярко: в шести из последних 10 встреч на двоих забили не больше двух голов. В этом сезоне команды играли в 10-м туре и снова не пробили тотал больше 2.5 мяча — петербуржцы выиграли 2:0.
Рекомендуемая ставка: ТМ (3) за 1.70 (если команды забьют три мяча, случится возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3