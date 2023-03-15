«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз на матч FONBET Кубка России 15 марта 2023 года
15 марта в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ «Крылья Советов» примут ЦСКА. Встреча состоится на «Самара Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.00 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой.
Букмекерская компания ФОНБЕТ отдала предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.35, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья доступна за 3.30 (27%), успех «Крыльев Советов» — за 3.15 (31%).
Ставка в 1000 рублей на самарцев в случае их триумфа принесет выплату в 3150 рублей, а чистая прибыль составит 2150 рублей.
Это будет только первый матч из двух, но уже сейчас можно выбрать участника следующего раунда. На проход ЦСКА котировка — 1.38, на «Крылья» — 3.10.
Команды сыграют через три дня после встречи в РПЛ, которая осталась за армейцами со счетом 4:0. Еще один успех команды Федотова с форой (-1.5) гола идет за 4.40.
Тотал больше 2.5 предложено взять за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.80.
«Крылья» не забили в двух последних матчах, также они проиграли ЦСКА всухую четыре из пяти предыдущих очных встреч. На то, что самарцы не отличатся в предстоящей игре, котировка — 3.05.
Эксперты ФОНБЕТ считают, что первая игра завершится вничью 1:1. Коэффициент на данный исход — 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — ЦСКА
ЦСКА комфортно играть с «Крыльями Советов» — армейцы не победили всего в двух из последних десяти матчей против самарцев. Причем в пользу красно-синих завершились пять предыдущих встреч, четыре из них были выиграны всухую. В том числе в прошедшие выходные: команда Федотова нанесла сопернику в РПЛ сокрушительное поражение со счетом 4:0.
Вряд ли «Крылья» специально не боролись с ЦСКА, чтобы огорошить его в Кубке страны. А раз так, расстановка сил на поле за несколько дней вряд ли кардинально поменяется в пользу аутсайдера.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3