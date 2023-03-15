15 марта в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ «Крылья Советов» примут ЦСКА. Встреча состоится на «Самара Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.00 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой.

Букмекерская компания ФОНБЕТ отдала предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.35, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья доступна за 3.30 (27%), успех «Крыльев Советов» — за 3.15 (31%).

Ставка в 1000 рублей на самарцев в случае их триумфа принесет выплату в 3150 рублей, а чистая прибыль составит 2150 рублей.

Это будет только первый матч из двух, но уже сейчас можно выбрать участника следующего раунда. На проход ЦСКА котировка — 1.38, на «Крылья» — 3.10.

Команды сыграют через три дня после встречи в РПЛ, которая осталась за армейцами со счетом 4:0. Еще один успех команды Федотова с форой (-1.5) гола идет за 4.40.

Тотал больше 2.5 предложено взять за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.80.

«Крылья» не забили в двух последних матчах, также они проиграли ЦСКА всухую четыре из пяти предыдущих очных встреч. На то, что самарцы не отличатся в предстоящей игре, котировка — 3.05.

Эксперты ФОНБЕТ считают, что первая игра завершится вничью 1:1. Коэффициент на данный исход — 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — ЦСКА

ЦСКА комфортно играть с «Крыльями Советов» — армейцы не победили всего в двух из последних десяти матчей против самарцев. Причем в пользу красно-синих завершились пять предыдущих встреч, четыре из них были выиграны всухую. В том числе в прошедшие выходные: команда Федотова нанесла сопернику в РПЛ сокрушительное поражение со счетом 4:0.

Вряд ли «Крылья» специально не боролись с ЦСКА, чтобы огорошить его в Кубке страны. А раз так, расстановка сил на поле за несколько дней вряд ли кардинально поменяется в пользу аутсайдера.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.63.