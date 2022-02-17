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«Зенит» — «Бетис»: прогноз на матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года

Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис» 17 февраля
Виталий Пудздрав
Футболисты «Бетиса».
Фото AFP

17 февраля 2022 года «Зенит» примет «Бетис» в стыковом матче плей-офф Лиги Европы. Встреча между ними состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 20.45. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

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Команда Сергея Семака — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 2.50 — это примерно 39% вероятности. Успех «Бетиса» доступен за 2.90 (33%), а ничья — за 3.40 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Зенита» можно выиграть 2500 рублей в случае успеха питерской команды.

Вероятность выхода «Зенита» в следующий раунд турнира оценивается коэффициентом 2.55. Аналогичный выбор в пользу «Бетиса» доступен за 1.55.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

· Ф1(0) идет за 1.80, а Ф2(0) — за 2.08;

· Ф1(-1) идет за 3.70, а Ф2(+1) — за 1.27;

· Ф1(+1) идет за 1.20, а Ф2(-1) — за 4.60.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.90, а ТМ 2.5 — за 1.98.

Сделать ставку на «обе забьют» вы можете за 1.73. Обратный исход доступен за 2.10.

Шансы «Зенита» отличиться минимум дважды оцениваются котировкой 2.24.

Уверены, что «Бетис» способен забить свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.46.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Бетис

Ждете, что обоим соперникам по силам отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте «каждая команда забьет больше (1.5)» за 6.30.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.40.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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