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«Барселона» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года

Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Наполи» 17 февраля
Матвей Леонов
Педри.
Фото Reuters

17 февраля 2022 года в стыковом матче плей-офф Лиги Европы УЕФА «Барселона» примет «Наполи». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу», начало — в 20.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча. Сделать ставку на победу «Барселоны» в этом матче можно с коэффициентом 1.92 — это около 50% вероятности. Успех «Наполи» доступен за 4.00 (24%), а ничья — за 3.80 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Барселоны» можно выиграть 1 920 рублей в случае успеха каталонцев.

Проход «Барселоны» идет за 1.71, а «Наполи» — за 2.22.

Ф1(0) идет за 1.43, а Ф2(0) — за 3.00.

Вы также можете выбрать один из вариантов тотала голов в матче:

· тотал больше 2.5 идет за 1.75, а ТМ 2.5 — за 2.16;

· тотал больше 3.5 идет за 2.80, а ТМ 3.5 — за 1.44;

· тотал больше 4.5 идет за 5.20, а ТМ 4.5 — за 1.16.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Барселона

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.68. Обратный исход доступен за 2.20.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Наполи
0
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«Зенит» — «Бетис»: прогноз на матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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