17 февраля 2022 года в стыковом матче плей-офф Лиги Европы УЕФА «Барселона» примет «Наполи». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу», начало — в 20.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча. Сделать ставку на победу «Барселоны» в этом матче можно с коэффициентом 1.92 — это около 50% вероятности. Успех «Наполи» доступен за 4.00 (24%), а ничья — за 3.80 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Барселоны» можно выиграть 1 920 рублей в случае успеха каталонцев.

Проход «Барселоны» идет за 1.71, а «Наполи» — за 2.22.

Ф1(0) идет за 1.43, а Ф2(0) — за 3.00.

Вы также можете выбрать один из вариантов тотала голов в матче:

· тотал больше 2.5 идет за 1.75, а ТМ 2.5 — за 2.16;

· тотал больше 3.5 идет за 2.80, а ТМ 3.5 — за 1.44;

· тотал больше 4.5 идет за 5.20, а ТМ 4.5 — за 1.16.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.68. Обратный исход доступен за 2.20.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.10.