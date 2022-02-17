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Олимпиада-2022: где смотреть онлайн женскую произвольную программу фигуристок 17 февраля

Прямая трансляция произвольной программы женщин на Олимпиаде-2022 17 февраля
Егор Сергеев
Камила Валиева.
Фото AFP

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. 17 февраля фигуристки выступят с произвольной программой. В 13.00 телеканал «Россия 1» покажет прямую трансляцию.

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Эксперты легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают россиянку Камилу Валиеву главным претендентом на победу по сумме двух программ. На ее триумф можно поставить с котировкой 1.26. Если она не возьмет золото, то сыграет коэффициент 3.50.

Анна Щербакова идет второй в списке фаворитов. Ее успех оценивается коэффициентом 4.00. Любое место фигуристки, кроме первого, идет в линии за 1.20.

Тройку вероятных призеров замыкает еще одна фигуристка из России — Александра Трусова. Ее победа найдется в линии за 12.0. Если поставить на нее всего 1000 рублей, потенциальный выигрыш составит 12 000 рублей.

С большим отрывом от тройки россиянок расположилась японская фигуристка Каори Сакамото. Ее победа оценена в 50.00.

Самый крупный коэффициент эксперты дают на Александру Фейгин из Болгарии. Поставить на золото этой фигуристки можно за 600.

Олимпиада
Прогнозы на спорт
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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