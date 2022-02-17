Олимпиада-2022: где смотреть онлайн женскую произвольную программу фигуристок 17 февраля

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. 17 февраля фигуристки выступят с произвольной программой. В 13.00 телеканал «Россия 1» покажет прямую трансляцию.

Эксперты легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают россиянку Камилу Валиеву главным претендентом на победу по сумме двух программ. На ее триумф можно поставить с котировкой 1.26. Если она не возьмет золото, то сыграет коэффициент 3.50.

Анна Щербакова идет второй в списке фаворитов. Ее успех оценивается коэффициентом 4.00. Любое место фигуристки, кроме первого, идет в линии за 1.20.

Тройку вероятных призеров замыкает еще одна фигуристка из России — Александра Трусова. Ее победа найдется в линии за 12.0. Если поставить на нее всего 1000 рублей, потенциальный выигрыш составит 12 000 рублей.

С большим отрывом от тройки россиянок расположилась японская фигуристка Каори Сакамото. Ее победа оценена в 50.00.

Самый крупный коэффициент эксперты дают на Александру Фейгин из Болгарии. Поставить на золото этой фигуристки можно за 600.