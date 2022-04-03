Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Интер» 3 апреля 2022 года

Главный матч 31-го тура чемпионата Италии состоится на стадионе «Альянц Стэдиум», где «Ювентус» примет «Интер». Битва четвертой и третьей команд лиги начнется в 21.45 по московскому времени. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом гостей: коэффициент на победу «Интера» — 2.55, вероятность около 38%. Коэффициент на успех «Ювентуса» чуть выше — 2.90 (33%). Меньше всего аналитики верят в ничью, ее можно взять за 3.30 (29%).

Ставка 1000 рублей на фаворита матча принесет в случае выигрыша 2550 рублей.

«Интер» — самая результативная команда серии А, но коэффициент на индивидуальный тотал голов нерадзурри больше 1.5 составляет немалые 2.38. Обратное пари можно взять за 1.58.

«Ювентус» забивает намного меньше действующего чемпиона Италии. Шанс, что бьянконери оформят два мяча, оценивается в 2.60. Обратная ставка идет за 1.50.

В матче не ожидается много голов, поэтому самым вероятным счетом оказалась ничья 1:1 — на нее можно поставить с коэффициентом 6.20. Победа «Интера» 1:0 оценивается в 7.70, минимальный успех хозяев — в 8.30.

Букмекеры не ожидают результативного матча, но верят, что мяч влетит как в одни, так и в другие ворота: ставку на «обе не забьют» можно взять за 2.00, коэффициент на обратную ставку — 1.81.