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«Ювентус» — «Интер»: прогноз на матч серии А 3 апреля 2022 года

Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Интер» 3 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Лаутаро Мартинес, «Интер».
Фото Global Look Press

Главный матч 31-го тура чемпионата Италии состоится на стадионе «Альянц Стэдиум», где «Ювентус» примет «Интер». Битва четвертой и третьей команд лиги начнется в 21.45 по московскому времени. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Италия. Серия А. 31-й тур
03 апр, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Интер

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом гостей: коэффициент на победу «Интера» 2.55, вероятность около 38%. Коэффициент на успех «Ювентуса» чуть выше 2.90 (33%). Меньше всего аналитики верят в ничью, ее можно взять за 3.30 (29%).

Ставка 1000 рублей на фаворита матча принесет в случае выигрыша 2550 рублей.

«Интер» самая результативная команда серии А, но коэффициент на индивидуальный тотал голов нерадзурри больше 1.5 составляет немалые 2.38. Обратное пари можно взять за 1.58.

«Ювентус» забивает намного меньше действующего чемпиона Италии. Шанс, что бьянконери оформят два мяча, оценивается в 2.60. Обратная ставка идет за 1.50.

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В матче не ожидается много голов, поэтому самым вероятным счетом оказалась ничья 1:1 на нее можно поставить с коэффициентом 6.20. Победа «Интера» 1:0 оценивается в 7.70, минимальный успех хозяев в 8.30.

Букмекеры не ожидают результативного матча, но верят, что мяч влетит как в одни, так и в другие ворота: ставку на «обе не забьют» можно взять за 2.00, коэффициент на обратную ставку — 1.81.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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«Сочи» — «Зенит»: прогноз и ставки на матч РПЛ 3 апреля 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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1.04 19:00
Рубин – Химки
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2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 0 : 1
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
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 - : -
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