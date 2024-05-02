РПЛ представила шорт-лист претендентов на приз лучшему игроку сезона

РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока сезона-2023/24.

Со 2 по 13 мая состоится голосование болельщиков, а с 15-го по 24-е — голосование экспертов. Церемония награждения состоится 26 мая.

В него попали 32 футболиста: Брайан Мансилья («Оренбург»), Мирлинд Даку («Рубин»), Ираклий Квеквескери («Факел»), Мохаммад Мохебби, Данил Глебов, Максим Осипенко и Егор Голенков («Ростов»), Срджан Бабич, Александр Максименко и Данил Пруцев («Спартак»), Аббосбек Файзуллаев, Федор Чалов, Иван Обляков и Игорь Акинфеев (ЦСКА), Евгений Латышонок («Балтика»), Константин Тюкавин, Бителло и Диего Лаксальт («Динамо»), Вендел, Матео Кассьерра, Дуглас Сантос, Клаудиньо и Вильмар Барриос («Зенит»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо («Краснодар»), Бенхамин Гарре и Никита Салтыков («Крылья Советов»), Максим Глушенков, Наир Тикнизян и Илья Лантратов («Локомотив»).

В прошлом сезоне лучшим игроком был признан вингер «Зенита» Малком.