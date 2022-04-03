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«Сочи» — «Зенит»: прогноз и ставки на матч РПЛ 3 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит» 3 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Клаудиньо, «Зенит».
Фото Global Look Press

3 апреля в 19.00 мск сойдутся четвертая и первая команды чемпионата России — «Сочи» в матче 23-го тура на стадионе «Фишт» примет «Зенит». Игру в прямом эфире покажет matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Зенит

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом гостей: коэффициент на победу «Зенита» — 1.90, то есть около 53%. Успех хозяев оценивается коэффициентом 4.10 (22%). Ничья выглядит более вероятным исходом, чем победа «Сочи». На нее можно поставить за 3.80 (25%).

Победа команды из Санкт-Петербурга принесет автору ставки с одной тысячи 1900 рублей.

Вероятность «Сочи» не проиграть оценивается ниже, чем победа «Зенита». Коэффициент на это пари — 1.96. Уверенность в такую ставку вселяет игра первого круга: тогда сочинцы на выезде выиграли 2:1.

Даже самым вероятным счетом матча оказалась ничья 1:1, коэффициент — 6.90. Следующим возможным исходом считается победа гостей 1:0, ее можно взять за 7.50. Победа питерцев 2:0 оценивается в 8.80.

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«Зенит» — самая результативная команда РПЛ: клуб оформил 53 забитых мяча за 22 игры. Индивидуальный тотал питерцев больше 1.5 гола можно взять с коэффициентом 1.85. Та же линия у «Сочи» оценивается в 3.00.

«Обе забьют» можно взять за 1.75. Если же вы не верите в гол кого-либо из соперников, можете поставить на это с коэффициентом 2.08.

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«Краснодар» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 3 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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