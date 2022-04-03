3 апреля в 19.00 мск сойдутся четвертая и первая команды чемпионата России — «Сочи» в матче 23-го тура на стадионе «Фишт» примет «Зенит». Игру в прямом эфире покажет matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом гостей: коэффициент на победу «Зенита» — 1.90, то есть около 53%. Успех хозяев оценивается коэффициентом 4.10 (22%). Ничья выглядит более вероятным исходом, чем победа «Сочи». На нее можно поставить за 3.80 (25%).

Победа команды из Санкт-Петербурга принесет автору ставки с одной тысячи 1900 рублей.

Вероятность «Сочи» не проиграть оценивается ниже, чем победа «Зенита». Коэффициент на это пари — 1.96. Уверенность в такую ставку вселяет игра первого круга: тогда сочинцы на выезде выиграли 2:1.

Даже самым вероятным счетом матча оказалась ничья 1:1, коэффициент — 6.90. Следующим возможным исходом считается победа гостей 1:0, ее можно взять за 7.50. Победа питерцев 2:0 оценивается в 8.80.

«Зенит» — самая результативная команда РПЛ: клуб оформил 53 забитых мяча за 22 игры. Индивидуальный тотал питерцев больше 1.5 гола можно взять с коэффициентом 1.85. Та же линия у «Сочи» оценивается в 3.00.

«Обе забьют» можно взять за 1.75. Если же вы не верите в гол кого-либо из соперников, можете поставить на это с коэффициентом 2.08.