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«Барселона» — «Севилья»: где смотреть матч ла лиги 3 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Испании «Барселона» — «Севилья» 3 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Усман Дембеле и Рональд Араухо, «Барселона».
Фото Global Look Press

3 апреля в Испании на стадионе «Камп Ноу» состоится центральный матч 30-го тура ла лиги — «Барселона» померяется силами с «Севильей». Встречу обслужит арбитр Хосе Санчес Мартинес, который даст стартовый свисток в 22.00 по Москве. Игру в прямом эфире покажет интернет-платформа Okko.

Испания. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Севилья

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают каталонцев очевидными фаворитами встречи. На победу команды Хави Эрнандеса можно поставить с коэффициентом 1.44 (вероятность — 69%). На ничейный исход поединка выставлена котировка 4.80 (20%), а на выигрыш гостей — 7.60 (11%).

Смелый или расчетливый автор ставки на успех «Севильи» может с 1000 выиграть 7600 рублей.

Если вам по душе рискованный беттинг, но хотите подстраховаться, самый отличный вариант — ставка на то, что гости не проиграют за 2.90.

В 16 матчах этого сезона Хосе Санчес Мартинес поставил всего три пенальти. Возможно, именно поэтому коэффициент на 11-метровый в предстоящем матче высок — 2.85.

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Также арбитр каталонской встречи не разбрасывается красными карточками (показал всего одну). Но игры между «Барселоной» и «Севильей» бывают жесткими, поэтому стоит присмотреться к ставке на удаление за коэффициент 4.00.

Не забывайте, что всегда можно поставить на точный счет. Например, самые популярные варианты в предстоящем матче в порядке возрастания: 2:0 — за 6.40, 1:0 — за 6.50 и 2:1 — за 8.0.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Севилья
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«Сочи» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 3 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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