«Барселона» — «Севилья»: где смотреть матч ла лиги 3 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
3 апреля в Испании на стадионе «Камп Ноу» состоится центральный матч 30-го тура ла лиги — «Барселона» померяется силами с «Севильей». Встречу обслужит арбитр Хосе Санчес Мартинес, который даст стартовый свисток в 22.00 по Москве. Игру в прямом эфире покажет интернет-платформа Okko.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают каталонцев очевидными фаворитами встречи. На победу команды Хави Эрнандеса можно поставить с коэффициентом 1.44 (вероятность — 69%). На ничейный исход поединка выставлена котировка 4.80 (20%), а на выигрыш гостей — 7.60 (11%).
Смелый или расчетливый автор ставки на успех «Севильи» может с 1000 выиграть 7600 рублей.
Если вам по душе рискованный беттинг, но хотите подстраховаться, самый отличный вариант — ставка на то, что гости не проиграют за 2.90.
В 16 матчах этого сезона Хосе Санчес Мартинес поставил всего три пенальти. Возможно, именно поэтому коэффициент на 11-метровый в предстоящем матче высок — 2.85.
Также арбитр каталонской встречи не разбрасывается красными карточками (показал всего одну). Но игры между «Барселоной» и «Севильей» бывают жесткими, поэтому стоит присмотреться к ставке на удаление за коэффициент 4.00.
Не забывайте, что всегда можно поставить на точный счет. Например, самые популярные варианты в предстоящем матче в порядке возрастания: 2:0 — за 6.40, 1:0 — за 6.50 и 2:1 — за 8.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0