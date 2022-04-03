3 апреля в Испании на стадионе «Камп Ноу» состоится центральный матч 30-го тура ла лиги — «Барселона» померяется силами с «Севильей». Встречу обслужит арбитр Хосе Санчес Мартинес, который даст стартовый свисток в 22.00 по Москве. Игру в прямом эфире покажет интернет-платформа Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают каталонцев очевидными фаворитами встречи. На победу команды Хави Эрнандеса можно поставить с коэффициентом 1.44 (вероятность — 69%). На ничейный исход поединка выставлена котировка 4.80 (20%), а на выигрыш гостей — 7.60 (11%).

Смелый или расчетливый автор ставки на успех «Севильи» может с 1000 выиграть 7600 рублей.

Если вам по душе рискованный беттинг, но хотите подстраховаться, самый отличный вариант — ставка на то, что гости не проиграют за 2.90.

В 16 матчах этого сезона Хосе Санчес Мартинес поставил всего три пенальти. Возможно, именно поэтому коэффициент на 11-метровый в предстоящем матче высок — 2.85.

Также арбитр каталонской встречи не разбрасывается красными карточками (показал всего одну). Но игры между «Барселоной» и «Севильей» бывают жесткими, поэтому стоит присмотреться к ставке на удаление за коэффициент 4.00.

Не забывайте, что всегда можно поставить на точный счет. Например, самые популярные варианты в предстоящем матче в порядке возрастания: 2:0 — за 6.40, 1:0 — за 6.50 и 2:1 — за 8.0.