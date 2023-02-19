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Янник Синнер — Даниил Медведев: российский теннисист выиграет 16-й титул в карьере

Прогноз на матч ATP Роттердам Янник Синнер — Даниил Медведев 19 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

19 февраля российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира ATP 500 в Роттердаме сразится с итальянцем Янником Синнером. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. Счет личных встреч — 4:0 в пользу второй ракетки России.

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Букмекеры считают Медведева фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.54, что приблизительно 65% вероятности исхода. Успех Синнера доступен за 2.48 (35%).

Ставка в 1000 рублей на итальянца в случае его триумфа принесет выплату в 2480 рублей, а чистая прибыль составит 1480 рублей.

Эксперты считают, что встреча завершится со счетом 2:0 в пользу Медведева (2.50). Последний матч в октябре 2022-го в Вене Даниил как раз победил всухую.

В каждой из четырех очных игр российский теннисист выигрывал с гандикапом минимум в четыре гейма. Ф2(-2.5) идет за 1.92, Ф1(+2.5) — за 1.90.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.90, ТМ 22.5 — тоже в 1.90.

Ни в одном матче в Роттердаме Медведев не доходил до тай-брейка. На то, что в финале судьба одного из сетов решится в 13-м гейме, котировка — 2.35.

Во встречах с Ботиком, Оже и Димитровым Даниил делал минимум четыре брейка. ИТБ2 (3.5) выигранные подачи соперника можно взять за 2.25, ИТМ2 (3.5) — за 1.57.

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Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев

Медведев показал замечательный теннис в трех последних матчах, а особенно против Димитрова. В первую очередь Даниил был очень эффективен на чужой подаче — не дошел до брейк-пойнтов только в одном гейме на приеме и шесть раз сделал брейк (6:1, 6:2).

Как и Медведев, Синнер проиграл на турнире только одну партию — Бонзи в первом круге. Далее итальянец справился с Циципасом, Вавринкой и Грикспуром. Однако ни один из этих соперников не был активен на приеме и позволял Яннику вести игру, не ставил его в непростые положения.

Даниил во всех четырех очных матчах против Синнера давил на него как в игровом плане, так и психологически — более молодой соперник не справлялся с давлением. Сейчас ситуация будет абсолютно такой же, что позволит русскому чемпиону взять титул.

Рекомендуемая ставка: Медведев — чемпион за 1.54.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 19 февраля 2023 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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