Янник Синнер — Даниил Медведев: российский теннисист выиграет 16-й титул в карьере
19 февраля российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира ATP 500 в Роттердаме сразится с итальянцем Янником Синнером. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. Счет личных встреч — 4:0 в пользу второй ракетки России.
Букмекеры считают Медведева фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.54, что приблизительно 65% вероятности исхода. Успех Синнера доступен за 2.48 (35%).
Ставка в 1000 рублей на итальянца в случае его триумфа принесет выплату в 2480 рублей, а чистая прибыль составит 1480 рублей.
Эксперты считают, что встреча завершится со счетом 2:0 в пользу Медведева (2.50). Последний матч в октябре 2022-го в Вене Даниил как раз победил всухую.
В каждой из четырех очных игр российский теннисист выигрывал с гандикапом минимум в четыре гейма. Ф2(-2.5) идет за 1.92, Ф1(+2.5) — за 1.90.
Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.90, ТМ 22.5 — тоже в 1.90.
Ни в одном матче в Роттердаме Медведев не доходил до тай-брейка. На то, что в финале судьба одного из сетов решится в 13-м гейме, котировка — 2.35.
Во встречах с Ботиком, Оже и Димитровым Даниил делал минимум четыре брейка. ИТБ2 (3.5) выигранные подачи соперника можно взять за 2.25, ИТМ2 (3.5) — за 1.57.
Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев
Медведев показал замечательный теннис в трех последних матчах, а особенно против Димитрова. В первую очередь Даниил был очень эффективен на чужой подаче — не дошел до брейк-пойнтов только в одном гейме на приеме и шесть раз сделал брейк (6:1, 6:2).
Как и Медведев, Синнер проиграл на турнире только одну партию — Бонзи в первом круге. Далее итальянец справился с Циципасом, Вавринкой и Грикспуром. Однако ни один из этих соперников не был активен на приеме и позволял Яннику вести игру, не ставил его в непростые положения.
Даниил во всех четырех очных матчах против Синнера давил на него как в игровом плане, так и психологически — более молодой соперник не справлялся с давлением. Сейчас ситуация будет абсолютно такой же, что позволит русскому чемпиону взять титул.
Рекомендуемая ставка: Медведев — чемпион за 1.54.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2