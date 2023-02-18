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«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: Рэшфорда ждет успешная охота на «лис»?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 19 февраля 2023 года
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Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press
В этом сезоне Маркус оформил уже 30 результативных действий.

19 февраля «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура чемпионата Англии примет «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд», а рефери Стюарт Аттуэлл даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В России легально матчи АПЛ не показывают.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
19 февр, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Лестер

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 19 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, «красные дьяволы» — однозначные фавориты встречи. На победу хозяев предложен коэффициент 1.58, это примерно 62% вероятности. Успех «лис» можно взять за 5.50 (17%). Даже на ничью доступна заметно более низкая котировка — 4.50 (21%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4500 рублей.

Соперники уже встречались в этом сезоне: в пятом туре манкунианцы на выезде минимально обыграли «Лестер» (1:0). При этом в целом «лисы» неплохо выступают против «МЮ»: в последних шести играх во всех турнирах оформили три победы, а уступили лишь однажды. Поставить на то, что команда Брендана Роджерса не проиграет и в предстоящем матче, можно за 2.48.

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Три наиболее вероятных результата встречи выглядят следующим образом:

• победа хозяев 2:1 идет за 7.90;

• ничья 1:1 — за 8.10;

• победа «МЮ» 2:0 — за 8.30.

Вероятно, игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.38. Правда, команды не всегда дарили яркие матчи: забили на двоих три и более мяча только в пяти из последних 10 игр во всех турнирах.

Рынок на забитые мячи от обеих команд оценен в 1.66, «обе забьют — нет» можно оформить за 2.22.

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз и анализ матча АПЛ 19 февраля 2023 года

«Красные дьяволы» подошли к матчу в отличной форме: не проигрывают на протяжении семи встреч во всех турнирах, а за последние 18 матчей во всех соревнованиях потерпели лишь одно поражение и всего трижды сыграли вничью. В мидуик манкунианцы встречались с «Барселоной» в 1/16 Лиги Европы, но даже на выезде против такого мощного соперника едва не победили — каталонцы сравняли счет (2:2) на 76-й минуте.

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«МЮ» хорошо действует в атаке. В АПЛ команда Эрика тен Хага забивает в среднем 1.65 гола за игру, но постепенно наращивает мощь в нападении. За 13 матчей в 2023 году «красные дьяволы» лишь однажды забили за игру меньше двух мячей.

Отличную форму набрал Маркус Рэшфорд: за 35 матчей во всех турнирах у него уже 30 (22+8) результативных действий. Индивидуальный тотал «Манчестера» больше 1.5 мяча на предстоящую игру доступен за 1.59, ИТМ1 (1.5) — за 2.36.

«Лестер» ужасно начал сезон и до 15-го тура находился в зоне вылета, но сейчас команда Брендана Роджерса исправляет ситуацию и идет уже 13-й в АПЛ. «Лисы» победили в трех матчах подряд во всех турнирах, а два последних успеха в чемпионате получились особенно яркими — разбили «Астон Виллу» (4:2) и «Тоттенхэм» (4:1).

«Лестер» отличается чуть реже «МЮ» — 1.63 раза в среднем за матч. Но пропускает гораздо чаще: 1.73 гола за игру против 1.22. Но при этом в первом круге «лисы» получили от манкунианцев лишь один мяч.

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

У «Манчестера» огненное нападение: в 16 из 18 последних матчей во всех турнирах манкунианцы забивали минимум два гола за 90 минут, а в среднем заколачивали 2.33 мяча за игру. Прекрасную форму набрал Рэшфорд: англичанин не отличился лишь в одном из последних девяти туров АПЛ, а в остальных восьми оформил по голу и уже поднялся на четвертое место в списке снайперов чемпионата.

«Лестер» же немало пропускает: в среднем в АПЛ получает в свои ворота 1.73 гола за игру, а в последний раз на ноль в чемпионате «лисы» сыграли еще в 2022 году.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.92.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Факел

 16 1 3
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