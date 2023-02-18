«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: Рэшфорда ждет успешная охота на «лис»?
19 февраля «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура чемпионата Англии примет «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд», а рефери Стюарт Аттуэлл даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В России легально матчи АПЛ не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 19 февраля 2023 года
По мнению букмекеров, «красные дьяволы» — однозначные фавориты встречи. На победу хозяев предложен коэффициент 1.58, это примерно 62% вероятности. Успех «лис» можно взять за 5.50 (17%). Даже на ничью доступна заметно более низкая котировка — 4.50 (21%).
Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4500 рублей.
Соперники уже встречались в этом сезоне: в пятом туре манкунианцы на выезде минимально обыграли «Лестер» (1:0). При этом в целом «лисы» неплохо выступают против «МЮ»: в последних шести играх во всех турнирах оформили три победы, а уступили лишь однажды. Поставить на то, что команда Брендана Роджерса не проиграет и в предстоящем матче, можно за 2.48.
Три наиболее вероятных результата встречи выглядят следующим образом:
• победа хозяев 2:1 идет за 7.90;
• ничья 1:1 — за 8.10;
• победа «МЮ» 2:0 — за 8.30.
Вероятно, игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.38. Правда, команды не всегда дарили яркие матчи: забили на двоих три и более мяча только в пяти из последних 10 игр во всех турнирах.
Рынок на забитые мячи от обеих команд оценен в 1.66, «обе забьют — нет» можно оформить за 2.22.
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз и анализ матча АПЛ 19 февраля 2023 года
«Красные дьяволы» подошли к матчу в отличной форме: не проигрывают на протяжении семи встреч во всех турнирах, а за последние 18 матчей во всех соревнованиях потерпели лишь одно поражение и всего трижды сыграли вничью. В мидуик манкунианцы встречались с «Барселоной» в 1/16 Лиги Европы, но даже на выезде против такого мощного соперника едва не победили — каталонцы сравняли счет (2:2) на 76-й минуте.
«МЮ» хорошо действует в атаке. В АПЛ команда Эрика тен Хага забивает в среднем 1.65 гола за игру, но постепенно наращивает мощь в нападении. За 13 матчей в 2023 году «красные дьяволы» лишь однажды забили за игру меньше двух мячей.
Отличную форму набрал Маркус Рэшфорд: за 35 матчей во всех турнирах у него уже 30 (22+8) результативных действий. Индивидуальный тотал «Манчестера» больше 1.5 мяча на предстоящую игру доступен за 1.59, ИТМ1 (1.5) — за 2.36.
«Лестер» ужасно начал сезон и до 15-го тура находился в зоне вылета, но сейчас команда Брендана Роджерса исправляет ситуацию и идет уже 13-й в АПЛ. «Лисы» победили в трех матчах подряд во всех турнирах, а два последних успеха в чемпионате получились особенно яркими — разбили «Астон Виллу» (4:2) и «Тоттенхэм» (4:1).
«Лестер» отличается чуть реже «МЮ» — 1.63 раза в среднем за матч. Но пропускает гораздо чаще: 1.73 гола за игру против 1.22. Но при этом в первом круге «лисы» получили от манкунианцев лишь один мяч.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
У «Манчестера» огненное нападение: в 16 из 18 последних матчей во всех турнирах манкунианцы забивали минимум два гола за 90 минут, а в среднем заколачивали 2.33 мяча за игру. Прекрасную форму набрал Рэшфорд: англичанин не отличился лишь в одном из последних девяти туров АПЛ, а в остальных восьми оформил по голу и уже поднялся на четвертое место в списке снайперов чемпионата.
«Лестер» же немало пропускает: в среднем в АПЛ получает в свои ворота 1.73 гола за игру, а в последний раз на ноль в чемпионате «лисы» сыграли еще в 2022 году.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2