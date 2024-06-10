Комик Джабраилов: «Сейчас гегемония «Зенита» была наиболее неустойчивой. Это меня радует»

Известный комик и болельщик ЦСКА Игорь Джабраилов ответил на вопрос «СЭ» о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Гегемония «Зенита» меня абсолютно не удивляет. Но сейчас она была наиболее неустойчивой. И это меня радует, честно признаюсь», — сказал Джабраилов «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» замкнуло тройку лидеров.