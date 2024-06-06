6 июня сборная Кыргызстана примет Малайзию в пятом туре квалификации чемпионата мира-2026. Игра пройдет в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 18:00 по московскому времени. Легальной трансляции матча в России не будет.

Эксперты склоняются к победе хозяев: коэффициент на этот исход — 2.35, что составляет примерно 38% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), триумф Малайзии — за 2.95 (34%).

В первом круге «тигры» обыграли Кыргызстан (4:3) — верите, что в гостях они тоже наберут очки? Непоражение коллектива Ким Пан Гона оценили в 1.67.

Обмен голами идет за 1.70, обратный рынок — за 2.15. Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 дали за одинаковые 1.90.

В предыдущей встрече «белые соколы» разгромили сборную Тайваня (5:1). На то, что парни Штефана Тарковича забьют малазийцам больше одного раза, предложили котировку 2.20.

Прогноз и ставка на матч Кыргызстан — Малайзия

На старте отборочной кампании «тигры» выгрызли победу в яркой перестрелке в Куала-Лумпур (4:3). Это единственная игра, в которой «белые соколы» потеряли очки — в трех остальных турах они выиграли и лидируют в квартете на пару с Оманом. Парни Штефана Тарковича — самые результативные в группе D с 11 голами. В трех поединках из четырех они отличились дважды или больше. Домашний триумф гарантирует им выход из группы — это отличная мотивация снова как следует проявить себя в атаке.

Рекомендуемая ставка: Кыргызстан забьет больше 1.5 мяча за 2.20.