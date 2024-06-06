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Сегодня, 10:15

Кыргызстан — Малайзия: «белые соколы» — лидер и самая результативная сборная группы D

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Кыргызстан — Малайзия 6 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Кайрат Жыргалбек уулу (сборная Кыргызстана).
Фото Getty Images

6 июня сборная Кыргызстана примет Малайзию в пятом туре квалификации чемпионата мира-2026. Игра пройдет в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 18:00 по московскому времени. Легальной трансляции матча в России не будет.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа D
06 июн, 18:00. ()
Киргизия
Малайзия

Эксперты склоняются к победе хозяев: коэффициент на этот исход — 2.35, что составляет примерно 38% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), триумф Малайзии — за 2.95 (34%).

В первом круге «тигры» обыграли Кыргызстан (4:3) — верите, что в гостях они тоже наберут очки? Непоражение коллектива Ким Пан Гона оценили в 1.67.

Обмен голами идет за 1.70, обратный рынок — за 2.15. Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 дали за одинаковые 1.90.

В предыдущей встрече «белые соколы» разгромили сборную Тайваня (5:1). На то, что парни Штефана Тарковича забьют малазийцам больше одного раза, предложили котировку 2.20.

Антон Миранчук (сборная России). В 2024-м белорусы еще не забивали. Сборная России едет в Минск, чтобы продлить эту серию

Прогноз и ставка на матч Кыргызстан — Малайзия

На старте отборочной кампании «тигры» выгрызли победу в яркой перестрелке в Куала-Лумпур (4:3). Это единственная игра, в которой «белые соколы» потеряли очки — в трех остальных турах они выиграли и лидируют в квартете на пару с Оманом. Парни Штефана Тарковича — самые результативные в группе D с 11 голами. В трех поединках из четырех они отличились дважды или больше. Домашний триумф гарантирует им выход из группы — это отличная мотивация снова как следует проявить себя в атаке.

Рекомендуемая ставка: Кыргызстан забьет больше 1.5 мяча за 2.20.

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Узбекистан — Туркменистан: изумрудные уступили «белым волкам» во всех предыдущих матчах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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