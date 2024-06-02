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Сегодня, 12:15

«Балтика» — «Зенит»: где смотреть матч Кубка России 2 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Балтика» — «Зенит» 2 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Зенит» — «Балтика».
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

2 июня в суперфинале Кубка России сойдутся «Балтика» и «Зенит». Начало игры на арене «Лужники» в Москве — в 18.00 мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 17.50 мск. Команды рассудит Сергей Карасев.

FONBET Кубок России. Суперфинал
02 июн, 18:00. Лужники (Москва)
Балтика
Зенит

Эксперты сулят парням Сергея Семака очередной трофей. На победу номинальных гостей представлен коэффициент 1.52, что примерно соответствует 64% вероятности. Ничья в основное время доступна за 4.50 (22%), выигрыш калининградцев — за 6.60 (14%).

Итоговый триумф «Зенита» в турнире представлен за 1.27. Успех его соперника — за 3.80.

Фора (+1) на «Балтику» есть в линии по 1.99. Альтернативная опция на петербуржцев — по 1.86.

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Сине-бело-голубые взяли верх в трех очных встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Сергея Игнашевича? Тогда возьмите 1Х за 2.68.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в близкие 1.85. Обмен результативными ударами идет за 2.08, обратный рынок получил котировку 1.75.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа парней Сергея Семака со счетом 1:0. На этот исход дан коэффициент 5.00.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК Зенит
0
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Неделя

«Балтика» — «Зенит»: команда Игнашевича вылетела из РПЛ, но может взять трофей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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