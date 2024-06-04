«ДоброFON» и «Авангард» помогут пострадавшим от паводков в Омской области
Компания FONBET в рамках благотворительной программы «ДоброFON» направила порядка 5 миллионов рублей в Российский Красный Крест, оказывающий помощь пострадавшим от паводков в Омской области. На эти средства будет обеспечена закупка и логистика гуманитарной помощи для нуждающихся.
Хоккейный клуб «Авангард» присоединился к акции партнера и направил на помощь пострадавшим от паводка дополнительно 1 миллион рублей.
«Омская область столкнулась с чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Обстановка с паводками затронула тысячи людей, разрушены дома, многие семьи остались без крыши над головой и средств к существованию. Компания FONBET как давний партнер хоккейного клуба «Авангард» всегда поддерживала команду и ее болельщиков, реализовывая не только спортивные, но и социальные инициативы. Мы глубоко обеспокоены текущей ситуацией и не можем остаться в стороне, когда Омская область и ее жители столкнулись с бедой, — заявил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.
За прошедший сезон домашние матчи «Авангарда» посетили 480 835 человек. Мы решили умножить эту цифру на 10, чтобы определить сумму нашей помощи в рамках благотворительной программы FONBET «ДоброFON». Итоговая сумма составила 4 808 350 рублей. Также хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто уже оказывает помощь и поддержку пострадавшим от паводков жителям Омской области. В это сложное время как никогда важно сплотиться и действовать сообща".
Отметим, что FONBET ранее уже осуществлял переводы в Российский Красный Крест после террористического акта в столичном «Крокус Сити Холле». Тогда сумма помощи составила 30 миллионов рублей. Помимо этого, компания направила еще одно пожертвование в размере 6 миллионов рублей на обеспечение безопасности сотрудников Службы милосердия в Белгородской области. В апреле FONBET также помогал в организации гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области и направил 10 миллионов рублей на закупку медикаментов, кроватей и продуктов для лишившихся крова людей.
«У «Авангарда» огромное число болельщиков в омском регионе, мы знаем множество историй, когда люди ездят на матчи из дальних районов области, чтобы поддержать команду на «G-Drive Арене». А еще вместе с нашими болельщиками мы — патриоты омской земли и вместе с нашим партнером, компанией FONBET, не могли остаться в стороне, когда потребовалась помощь. Почти полмиллиона зрителей на нашей арене за сезон — один из лучших результатов в КХЛ, и мы благодарны FONBET за то, что вместе можем помочь пострадавшим от паводка. Со своей стороны, поддерживая начинание партнера, клуб добавит к общей сумме 1 миллион рублей», — сообщил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
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