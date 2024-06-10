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Сегодня, 22:30

Увольнение Талалаева — классика от «Химок». Как же мы скучали!

Андрей Талалаев может покинуть пост главного тренера «Химок»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Они вернулись!

«Остается ли Андрей Талалаев? Мы хотим стать максимально стабильным клубом, особенно в кадровой политике», — рассуждал 20 мая инвестор «Химок» Туфан Садыгов в интервью Sport24.

Стабильности хватило на три недели — 10 июня Талалаева уволили.

По данным инсайдера Ивана Карпова, причины — якобы в пожеланиях тренера сменить генерального директора и резких словах о потенциальном приходе Артема Дзюбы: как говорит специалист, если клуб подпишет игрока за его спиной, то тот будет бегать в стороне; или же руководству придется убирать весь штаб.

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Так это или нет — уже не важно, учитывая богатый химкинский бэкграунд.

Эпохальные возвращение и отставка Сергея Юрана, уход Николая Писарева спустя три недели, безумный период при Спартаке Гогниеве — когда после всего этого Андрею Талалаеву дали пятилетний контракт, все понимали: развязка будет эпичной.

И она случилась.

Да, все равно неожиданно, потому что отказ от тренера, который вывел команду в РПЛ, в любом случае выглядит дико. Но на самом деле мы просто отвыкли от новостей, которые генерирует клуб из Подмосковья. Шок-контент — классика от «Химок». Так что по факту ничего необычного не произошло.

Андрей Талалаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В этой истории больше пугает список тех, кто может возглавить команду: Иван Карпов пишет о Владимире Слишковиче, «Чемпионат» называет Сергея Игнашевича.

Работа каждого из них произвела очень хорошее впечатление в прошлом сезоне. «Спартак» при боснийце так и не проиграл в РПЛ, а Игнашевичу совсем немного не хватило для выживания и победы в суперфинале Кубка.

Оба свободны и доступны для работы. А вариантов наверняка не много — особенно из РПЛ. Но все-таки если задача — развивать тренерскую карьеру и работать вдолгую, то «Химки» — не самый удачный выбор.

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Зато отличный вариант для быстрых денег: по неофициальным данным, Николай Писарев за разрыв контракта через 21 день получил 30 миллионов рублей; неустойка Талалаева — 50 миллионов.

Команда год пылила в первой лиге, но громыхнула на всю РПЛ, едва вернувшись.

«Химки», как же вас не хватало!

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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