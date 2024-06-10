Увольнение Талалаева — классика от «Химок». Как же мы скучали!
«Остается ли Андрей Талалаев? Мы хотим стать максимально стабильным клубом, особенно в кадровой политике», — рассуждал 20 мая инвестор «Химок» Туфан Садыгов в интервью Sport24.
Стабильности хватило на три недели — 10 июня Талалаева уволили.
По данным инсайдера Ивана Карпова, причины — якобы в пожеланиях тренера сменить генерального директора и резких словах о потенциальном приходе Артема Дзюбы: как говорит специалист, если клуб подпишет игрока за его спиной, то тот будет бегать в стороне; или же руководству придется убирать весь штаб.
Так это или нет — уже не важно, учитывая богатый химкинский бэкграунд.
Эпохальные возвращение и отставка Сергея Юрана, уход Николая Писарева спустя три недели, безумный период при Спартаке Гогниеве — когда после всего этого Андрею Талалаеву дали пятилетний контракт, все понимали: развязка будет эпичной.
И она случилась.
Да, все равно неожиданно, потому что отказ от тренера, который вывел команду в РПЛ, в любом случае выглядит дико. Но на самом деле мы просто отвыкли от новостей, которые генерирует клуб из Подмосковья. Шок-контент — классика от «Химок». Так что по факту ничего необычного не произошло.
В этой истории больше пугает список тех, кто может возглавить команду: Иван Карпов пишет о Владимире Слишковиче, «Чемпионат» называет Сергея Игнашевича.
Работа каждого из них произвела очень хорошее впечатление в прошлом сезоне. «Спартак» при боснийце так и не проиграл в РПЛ, а Игнашевичу совсем немного не хватило для выживания и победы в суперфинале Кубка.
Оба свободны и доступны для работы. А вариантов наверняка не много — особенно из РПЛ. Но все-таки если задача — развивать тренерскую карьеру и работать вдолгую, то «Химки» — не самый удачный выбор.
Зато отличный вариант для быстрых денег: по неофициальным данным, Николай Писарев за разрыв контракта через 21 день получил 30 миллионов рублей; неустойка Талалаева — 50 миллионов.
Команда год пылила в первой лиге, но громыхнула на всю РПЛ, едва вернувшись.
«Химки», как же вас не хватало!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4