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Сегодня, 08:15

Узбекистан — Туркменистан: изумрудные уступили «белым волкам» во всех предыдущих матчах

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Узбекистан — Туркменистан 6 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Аббосбек Файзуллаев (сборная Узбекистана).
Фото Getty Images

6 июня сборные Узбекистана и Туркменистана сыграют в пятом туре квалификации чемпионата мира-2026. Встреча состоится в Ташкенте на стадионе «Миллий». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Легальной трансляции матча в России не будет.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа E
06 июн, 17:30. ()
Узбекистан
Туркмения

Эксперты назвали команду Сречко Катанеца безоговорочнным фаворитом: поставить на Узбекистан можно с коэффициентом 1.16, это около 82% вероятности. Победа изумрудных доступна за 15.00 (6%). Ничья — за 8.00 (12%).

«Белые волки» обыграли Туркменистан во всех 10 очных матчах. Верите в сенсацию? Опция Х2 идет за 5.20.

Тотал больше 3.5 мяча дали за 1.75, ТМ 3.5 — за 2.10. Вариант «обе забьют» и обратный рынок оценили в одинаковые 1.90.

Также вы можете взять триумф любой из сборных с учетом форы: Ф1(-2.5) предложили с котировкой 2.05, Ф2(+2.5) — за 1.77.

Антон Миранчук (сборная России). В 2024-м белорусы еще не забивали. Сборная России едет в Минск, чтобы продлить эту серию

Прогноз и ставка на матч Узбекистан — Туркменистан

Триумф команды Сречко Катанеца не вызывает сомнений: за четыре тура она потеряла очки лишь однажды — разошлась миром с Ираном (2:2). Обе сборные лидируют в квартете Е с 10 баллами, тогда как изумрудные набрали всего один и давно потеряли шансы на выход из группы. В XXI веке Узбекистан обыграл Туркменистан во всех шести официальных встречах. В четырех матчах «белые волки» победили с разницей в два мяча или больше. Один из таких успехов случился в нынешней квалификации Кубка Азии — в ноябре 2023-го узбеки не испытали проблем в Ашхабаде (3:1). Стоит ждать, что в Ташкенте они добьются нужного результата не менее уверенно.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 2.05.

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Сборная Туркмении по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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Ясмин Паолини — Елена Рыбакина: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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