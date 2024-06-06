6 июня сборные Узбекистана и Туркменистана сыграют в пятом туре квалификации чемпионата мира-2026. Встреча состоится в Ташкенте на стадионе «Миллий». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Легальной трансляции матча в России не будет.

Эксперты назвали команду Сречко Катанеца безоговорочнным фаворитом: поставить на Узбекистан можно с коэффициентом 1.16, это около 82% вероятности. Победа изумрудных доступна за 15.00 (6%). Ничья — за 8.00 (12%).

«Белые волки» обыграли Туркменистан во всех 10 очных матчах. Верите в сенсацию? Опция Х2 идет за 5.20.

Тотал больше 3.5 мяча дали за 1.75, ТМ 3.5 — за 2.10. Вариант «обе забьют» и обратный рынок оценили в одинаковые 1.90.

Также вы можете взять триумф любой из сборных с учетом форы: Ф1(-2.5) предложили с котировкой 2.05, Ф2(+2.5) — за 1.77.

Прогноз и ставка на матч Узбекистан — Туркменистан

Триумф команды Сречко Катанеца не вызывает сомнений: за четыре тура она потеряла очки лишь однажды — разошлась миром с Ираном (2:2). Обе сборные лидируют в квартете Е с 10 баллами, тогда как изумрудные набрали всего один и давно потеряли шансы на выход из группы. В XXI веке Узбекистан обыграл Туркменистан во всех шести официальных встречах. В четырех матчах «белые волки» победили с разницей в два мяча или больше. Один из таких успехов случился в нынешней квалификации Кубка Азии — в ноябре 2023-го узбеки не испытали проблем в Ашхабаде (3:1). Стоит ждать, что в Ташкенте они добьются нужного результата не менее уверенно.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 2.05.