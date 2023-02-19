«Боруссия» — «Герта»: где смотреть матч бундеслиги 19 февраля 2023 года
19 февраля дортмундская «Боруссия» и «Герта» встретятся в матче 21-го тура чемпионата Германии. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», арбитр Харм Осмерс даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Эфир начнется в 19.25 мск.
Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: на победу черно-желтых предложен коэффициент 1.40, вероятность — около 71%. Выигрыш гостей доступен за 7.50 (12%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью — 5.30 (17%).
Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 5300 рублей.
Дортмундцы — серьезные фавориты предстоящего матча. В этом сезоне команды встречались в первом круге чемпионата, и «Боруссия» добыла минимальную победу 1:0. Также черно-желтые обыграли «Герту» в семи из последних восьми матчей во всех турнирах. Поставить на то, что на этот раз бело-голубые не уступят, можно за 3.10.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное преимущество хозяев:
• победа «Боруссии» 2:0 идет за 7.40;
• успех 2:1 — за 8.30;
• разгром 3:0 — за 8.90.
Дортмундцы забивают в бундеслиге в среднем ровно два гола за игру, а ниже этой планки они не опускались в последних шести турах. Индивидуальный тотал «Боруссии» больше 1.5 гола можно оформить за 1.34, ИТМ1 (1.5) — за 3.20.
«Герта» отличается намного реже: за 20 туров команда Сандро Шварца забила лишь 24 гола, а в трех из четырех последних туров потерпела сухие поражение. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча доступен за 3.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.27.
Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.46, ТМ 2.5 — в 2.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2