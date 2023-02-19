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«Боруссия» — «Герта»: где смотреть матч бундеслиги 19 февраля 2023 года

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия» — «Герта» 19 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Карим Адейеми («Боруссия»).
Фото Global Look Press

19 февраля дортмундская «Боруссия» и «Герта» встретятся в матче 21-го тура чемпионата Германии. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», арбитр Харм Осмерс даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Эфир начнется в 19.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 21-й тур
19 февр, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Герта

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: на победу черно-желтых предложен коэффициент 1.40, вероятность — около 71%. Выигрыш гостей доступен за 7.50 (12%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью — 5.30 (17%).

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Дортмундцы — серьезные фавориты предстоящего матча. В этом сезоне команды встречались в первом круге чемпионата, и «Боруссия» добыла минимальную победу 1:0. Также черно-желтые обыграли «Герту» в семи из последних восьми матчей во всех турнирах. Поставить на то, что на этот раз бело-голубые не уступят, можно за 3.10.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное преимущество хозяев:

• победа «Боруссии» 2:0 идет за 7.40;

• успех 2:1 — за 8.30;

• разгром 3:0 — за 8.90.

Дортмундцы забивают в бундеслиге в среднем ровно два гола за игру, а ниже этой планки они не опускались в последних шести турах. Индивидуальный тотал «Боруссии» больше 1.5 гола можно оформить за 1.34, ИТМ1 (1.5) — за 3.20.

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«Герта» отличается намного реже: за 20 туров команда Сандро Шварца забила лишь 24 гола, а в трех из четырех последних туров потерпела сухие поражение. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча доступен за 3.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.27.

Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.46, ТМ 2.5 — в 2.75.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Краснодар

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