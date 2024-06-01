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«Южноамериканские легионеры «Балтики» будут готовы рискнуть». Прогноз Нагучева на суперфинал FONBET Кубка России

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«Балтика».
Фото Global Look Press

2 июня в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лужники» «Балтика» сыграет с «Зенитом» в суперфинале FONBET Кубка России. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

FONBET Кубок России. Суперфинал
02 июн, 18:00. Лужники (Москва)
Балтика
Зенит

В какой форме «Балтика»

«Балтика» неудачно провела завершившийся сезон РПЛ. В 30 турах калининградцы набрали 26 очков и заняли только 15-е место в таблице, в результате чего покинули премьер-лигу. В пяти последних матчах в чемпионате подопечные Сергея Игнашевича одержали лишь одну победу при четырех поражениях. На этом отрезке они обыграли ЦСКА (3:1) и уступили «Уралу» (1:2), «Динамо» (2:3), «Ростову» (1:2) и «Локомотиву» (1:3).

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В то же время балтийцы очень хорошо проявили себя в FONBET Кубке России. В 1/4 финала Пути РПЛ они в напряженной борьбе прошли «Локомотив» (2:2 и 1:1, 7:6 пен.). После этого калининградцы уступили ЦСКА (0:1 и 0:2), но не вылетели из турнира, а продолжили выступление в Пути регионов. В этой части сетки «Балтика» обыграла «Ростов» (1:0) и «Спартак» (1:0), что позволило команде выйти в суперфинал FONBET Кубка России. Во встрече с ростовчанами победу калининградцам принес гол Тиграна Аванесяна, а в поединке с красно-белыми отличился Кевин Андраде.

 
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В какой форме «Зенит»

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Правда, в этот раз титул дался петербуржцам крайне непросто. Они лишь на одно очко опередили «Краснодар» и «Динамо», которые финишировали на второй и третьей позициях соответственно. При этом перед последним туром сине-бело-голубые уступали «Динамо», но благодаря осечке москвичей в матче с «Краснодаром» и своей победе над «Ростовом» (2:1) «Зениту» все же удалось завоевать очередной трофей. Стоит отметить, что до этого подопечные Семака выиграли лишь одну из пяти предыдущих встреч в РПЛ (0:2 с «Рубином», 0:1 с «Динамо», 1:1 с «Факелом», 0:1 с ЦСКА и 5:1 с «Ахматом»).

А в FONBET Кубке России «Зенит» добрался до финала, выбив на предыдущих стадиях плей-офф «Динамо» (0:1 и 2:0), «Спартак» (2:1 и 0:0) и ЦСКА (1:1 и 0:0, 5:4 пен.). Лучшим бомбардиром команды в турнире является Иван Сергеев, в активе которого пять мячей. Также в кубковых встречах неплохо смотрелся Матео Кассьерра, записавший на свой счет три гола и ассист. Еще более эффективно колумбийский форвард сыграл в чемпионате России, в котором стал лучшим по системе «гол+пас» (21 мяч и четыре результативные передачи).

 
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«Балтика» — «Зенит»: статистика личных встреч

В этом сезоне «Балтика» и «Зенит» провели между собой четыре матча. На групповом этапе FONBET Кубка России команды обменялись домашними победами. Калининградцы выиграли со счетом 1:0, петербуржцы — 2:1. После этого сине-бело-голубые дважды взяли верх в рамках РПЛ (2:0 и 1:0).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Балтика» — «Зенит» 2 июня

«Балтика» хорошо провела вторую часть сезона, и мне кажется, что нейтральное поле поможет скорее калининградцам, чем петербуржцам. Я предположу, что балтийцы забьют больше одного гола, так как они демонстрируют результативный футбол. Учитывая, что это будет решающая игра турнира, вполне возможно, что южноамериканские легионеры команды будут готовы рискнуть.

К тому же в этом сезоне фавориты регулярно пропускают от калининградцев два и более мяча. При этом «Зенит» в последней очной встрече обыграл «Балтику» с минимальным перевесом, поэтому я думаю, что калининградцы способны дать бой петербуржцам и забить в этом матче. Может быть, даже усилиями кого-то из бывших зенитовцев вроде Капленко или Козлова», — заявил Нагучев.

Ставку на индивидуальный тотал «Балтики» больше одного гола в букмекерской компании FONBET можно сделать с коэффициентом 3.75.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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