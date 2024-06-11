Сегодня Сергею Юрану — 55!

Мы договорились встретиться с известным тренером, бывшим нападающим сборной России, «Бенфики», «Спартака» в кафе, в центре Москвы. Он приехал вовремя, но попросил начать интервью на пять минут позже. У него была важная миссия — позвонить сыну. Положив трубку, наш герой улыбнулся: «Поздравил Артема с забитым голом. Он играет за вторую команду «Пари НН». В общем, Юран бьется за Нижний»!

Юбилей. Луганск.

— Вам 55! Что значит для вас эта цифра?

— Все зависит от самого человека. Тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь (улыбается). Я даже не задумываюсь об этой цифре. 55, 45 или 37... Живу так, как нужно жить. Эмоций полно, желания работать хоть отбавляй. Сил много! В общем, 55 — это скорее просто для паспорта.

— Так на сколько лет вы сами себя ощущаете?

— Уф... Сложно сказать. Такое чувство, что я только-только завершил игровую карьеру.

— Ничего себе.

— Ну а как иначе? Когда в голове есть цели, задачи, стремления, ты двигаешься вперед, не обращая внимания на возраст. Хочется на тренерском поприще добиться максимума!

— Но как-то юбилей отмечать собираетесь?

— Да даже не знаю. Раньше очень любил свои дни рождения, довольно шумно отмечали (улыбается). Сейчас уже все тише. Возможно, с женой улетим в Сочи. А может, дома соберемся в тесном кругу.

— То есть большого застолья не планируете?

— Нет. Уже спокойнее относишься к таким вещам.

— Ваш самый памятный день рождения?

— Вспоминается Луганск, где я родился, начинал играть. Детство, частный дом, родители... Мы накрывали большой стол, приходило много друзей, одноклассники.

— А давно были в Луганске?

— В декабре. Каждый год туда езжу. У меня там старший брат живет. Хожу к родителям на кладбище, к друзьям, которые погибли...

— Дыхание СВО чувствуется?

— Чувствуется. На днях была атака на Луганск, много жертв... Так вот мы как раз с младшим сыном были в декабре недалеко от места прилета. На маленьком рыночке покупали сапоги для охоты. Когда приезжаю туда, такое ощущение, что даже птицы не летают. Эти дыры от снарядов... Блокпосты, комендантский час. Тяжело было смотреть на то, что происходит с городом, где ты родился, вырос, сделал первые шаги в футболе. Даже днем на улицах людей мало. Каждый раз приезжаю в свой интернат, захожу в комнаты, где жил. Ходим в баню. Было время... В городе ждут, что рано или поздно возродится луганская «Заря», как и донецкий «Шахтер». Люди будут сидеть даже на деревьях, смотреть матчи! Все уже устали от всего этого... Очень соскучились по футболу.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Свен-Еран Эрикссон недавно передал мне большой привет

— Оглядываясь на игровую карьеру, на сколько процентов вы себя реализовали?

— Думаю, где-то 25-30 процентов я недобрал.

— Почему?

— Время такое. Попасть из Советского Союза в Европу... Живешь сначала в одном режиме, оказываешься в другом измерении. Когда ты молод, хочется все познать, чего-то лишнего себе позволяешь... Наверное, эти моменты как-то повлияли на футбольный путь. Но я не жалуюсь. Считаю, карьера у меня яркая. Теперь на тренерском поприще намерен выжать из себя максимум.

— Самое большое достижение как футболиста?

— Пожалуй, то, что вместе с Папеном стал лучшим бомбардиром Кубка европейских чемпионов в сезоне-1991/92. Мы тогда забили по семь мячей. Помню, проводил в составе «Бенфики» последний матч в группе против «Барселоны». Партнеры понимали, что могу обойти Папена. Заранее решили, что именно я буду пенальти исполнять, чаще играли на меня. Не сложилось...

— Вы же в том розыгрыше забили два мяча своему бывшему клубу — киевскому «Динамо».

— Точно. В Лиссабоне.

— Самый статусный клуб, куда вы могли перейти? Лондонский «Арсенал»?

— Нет. Пожалуй, «Ливерпуль». Именно туда я должен был уезжать из киевского «Динамо». Мне же уже визу английскую оформили, переговоры прошли успешно. Оставалось медобследование. В последний момент все поменялось. Полетел в Лиссабон, так как «Бенфика» предложила за меня больше денег.

— Не жалели потом о таком повороте?

— Да нет, зачем? «Бенфика» тогда тоже неслабо гремела. Хорошее время в Португалии. Просто тогда не сами футболисты выбирали клуб, а за них все решали.

— В «Бенфике» вы играли под руководством Свена-Ерана Эрикссона. Не связывались с ним, узнав о смертельной болезни шведа?

— Печально... В апреле или в мае он был в Лиссабоне и встречался с агентом Пауло Барбозой. Барбоза мне потом набрал, рассказал, что виделся с Эрикссоном. Тренер передавал мне большой привет, помнит те времена. Сказал про меня: «У Сергея есть характер, у него должно получиться на тренерском поприще». Свен даже не знал, что Вася Кульков умер, очень сильно расстроился...

Сергей Юран (справа) и Илья Цымбаларь. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Цыля был талантливее Хвичи

— В «Порту» переводчиком главного тренера работал Жозе Моуринью. Вы как-то заметили, что он играл с вами в «квадрат». Не выходил из него?

— Ну нет. Я бы не сказал, что он был с футболом на «вы». Мог что-то исполнить. Бывало, конечно, играл внутри «квадрата», но не всегда (улыбается). Вообще он здорово выполнял свои непосредственные функции. Был мостиком между нами и главным тренером Бобби Робсоном. Конечно, тогда я и представить себе не мог, что он станет таким большим специалистом.

— Самый талантливый футболист, с которым довелось поиграть в одной команде?

— Пожалуй, Руй Кошта. Мы с ним вместе выступали в «Бенфике», потом он уже играл в «Фиорентине», «Милане».

— А из россиян?

— Илюха Цымбаларь. Считаю, он ошибся, когда не поехал в «Лацио». Сейчас мы наблюдаем за игрой Хвичи в «Наполи». Уверен, Цымбаларь бы тоже произвел фурор в серии А.

— А Кварацхелия и Цымбаларь сопоставимы по таланту?

— Я бы Илью даже повыше поставил.

— А вы не думаете, что Цымбаларь особо никогда и не рвался в Европу?

— Возможно. Он же такой — домосед. Жена, сыновья, друзья, Юрка Никифоров, Пятницкий...

— Без амбиций?

— Без больших амбиций. Все рядом, все к тебе тепло относятся. Тарасовка под боком, Олег Иваныч.

— Мамедов.

— (Смеется.) Мамед, да... Рамиз иногда Илюшу с дорожки в другую сторону уводил. Так что его вроде все здесь устраивало. Я его же спрашивал: «Ну как ты мог в Италию не поехать?!» Он: «Да мне и здесь нормально. Вот в Одессу съезжу, на Дерибасовской погуляю». Мы с ним много общались в «Спартаке». Оба же по знаку зодиака Близнецы.

— Когда-нибудь видели Цымбаларя, который пребывал в унынии?

— Его? В унынии? Хм... Если только когда Иваныч (Олег Романцев. — Прим. «СЭ») устраивал нам «максималку». Вот тогда Илюша сразу становился понурым. Он обожал тренировки с мячом, не любил все эти тесты. Но Иваныч мог нас таким образом наказать даже за ничью. Помню, после какого-то неудачного матча приезжаем на тренировку. Вижу Цымбаларя каким-то озабоченным. Спрашиваю, в чем дело. Он: «Ты Иваныча видел? Он не в настроении, сейчас будем бегать...» Так и получилось (смеется). Ну что поделать... Нас пресс-атташе Александр Львов в таких случаях подбадривал. Мол, все в копилочку. На что Илюха ему замечал: «Львович, ты все шутишь, тебе-то не бежать...»

Сергей Юран (слева) и Экунга в матче «Спартак» — «Черноморец». Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Гол «Блэкберну»

— Зимой 1996 года после шести побед в шести матчах Лиги чемпионов вы покинули «Спартак» и перешли в «Миллуолл» из-за большой любви. А если бы вы, Кульков, Онопко, Черчесов остались, чего добились бы красно-белые в том турнире?

— «Нант» бы мы точно прошли. Оказались бы в полуфинале или даже в финале. Если бы Лига чемпионов не уходила на зимнюю паузу. В такой форме тогда находились! Мы уехали, «Спартак» французам проиграл. Но там же и Хлестов в начале года сломался, и Цыля... И то, по-моему, в ответной игре могли победить. Кажется, на Кечинове при счете 2:0 очевидный пенальти не поставили.

— Вы же тогда после шестой победы кряду сказали: «Это пусть «Аякс» называют русским «Спартаком», а не наоборот». Настолько были в себе уверены?

— Да меня просто раздражало, когда мы с излишним пиететом относились к именитым соперникам. Все всегда можно доказать на футбольном поле. В той группе нам, наверное, первый матч с «Блэкберном» дался тяжело. А в остальных встречах выкладывались на 70-80 процентов. Не больше.

— Часто вспоминаете свой гол «Блэкберну»?

— Трехходовка. Хлестов сыграл в отборе, отдал Шмарову, тот забросил мне. Я проткнул этот мяч мимо голкипера. Когда уходили в раздевалку на перерыв, посмотрел на вратаря англичан и ужаснулся.

— Что такое?

— Просто Кинг-Конг какой-то. Здоровый. Еще удивился: как я успел пробить и увернуться, уйти в сторону? Иначе попал бы под бульдозер... Реально какая-то машина. Шипы, 47-й размер ноги. Если бы он в меня попал, не знаю, что бы со мной случилось. Удалось тогда в секунду принять единственное правильное решение. Пробить и уйти от столкновения.

— Против «Русенборга» в гостях вы тоже выдали концерт.

— Да. Отдал три голевые — Аленичеву, Кечинову и Никифорову.

— Вы тогда в раздевалке, в перерыве при 0:2 закипели: «Мы что, рыбакам будем проигрывать?»

— Ну а как иначе? Иваныч с Ярцевым еще вышли тогда из раздевалки: «Юран сам разберется». Ну я и сказал: «Они нам два забили, а мы им сейчас три положим!» Немного перевыполнили план, переборщили (смеется) — 4:2.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Письмо 14». Матч с французами, Панов

— В сборной могли себя проявить лучше?

— Сложно сказать. Тогда и конкуренция была высокая. Тренер мог выбирать. При Бышовце не всегда играл в старте. Колыванов, Кирьяков, еще и Протасова вызывали. При Садырине я уже освоился, выходил с первых минут. Но потом это «Письмо 14». Несколько ведущих футболистов не поехали на ЧМ... Эх...

— Онопко как-то сказал: мы виноваты перед Садыриным. Согласны?

— Конечно. Та сборная могла на чемпионате мира в США дойти до полуфинала.

— Даже так?

— Помню, на товарищеском турнире обыграли шведов. А они в итоге стали третьими. Да классная у нас была сборная! Отличный возраст у всех, все в Европе выступали, не отбывали номер в своих клубах, шумели. До сих пор с сожалением вспоминаю ту ситуацию с письмом. Досадно!

— Один из самых великих матчей в своей истории сборная России провела 25 лет назад. 5 июня 1999 года команда Олега Романцева в Париже обыграла Францию. Что почувствовали, когда вас не оказалось в заявке, а Панов стал героем нации?

— Не скрою, удивился. Думал, либо я выйду, либо Бесчастных, либо Ширко. Конечно, хотелось сыграть. Но надо отдать должное Иванычу. Его ход сработал на сто процентов. Поставил в состав Панова — тот забил дважды. Кто знает, как бы сложилась игра, поступи тренер по-другому. Против французов нужно было действовать на быстрых контратаках. С тем же Десайи было сложно толкаться. Быстрый, юркий Панов опередил его в эпизоде со вторым голом. Обидно, конечно, что потом упустили победу над Украиной... А так, возможно, нам бы дали звания героев России (улыбается). Совершили практически невозможное. Олег Иваныч принял сборную после трех поражений. Выиграл все матчи. Взял три очка во Франции! Все проделали колоссальную работу. И такая концовка...

Когда в последний раз видел Кулькова, не узнал Васю...

— Вы родились в один день с Кульковым, он, правда, постарше. Часто отмечали праздник вместе?

— Когда вместе играли — постоянно! Все вокруг удивлялись: «Родились в один день, но такие разные! Вася — само спокойствие, а ты такой шебутной!» Отвечал: «Зато мы друг друга дополняем» (улыбается). Где Васе не хватало эмоций, я давал ему «взрыв». А он мог меня успокоить, больше рассуждал.

— Помните ваш последний с ним разговор? (Василий Кульков умер в октябре 2020 года от онкологии. — Прим. «СЭ»)

— Всегда перед Новым годом спартаковских ветеранов собирают в манеже. В Сокольниках. Вот там я его последний раз увидел. И не узнал!

— Худой?

— Кажется, я еще Борю Позднякова спросил: «А как Васька поживает? Как у него дела»? А он мне: «Так вот же он сидит»! И я обалдел. Исхудал, в шапочке сидел... Выглядел он уже тяжеловато. Печально. Я же помню его пышущим здоровьем, любящим жизнь, он много смеялся.

— Василий сам уже понимал, что...

— Да, наверное. И от этого и всем нам становилось только тяжелее. Но Вася держался, виду не показывал. Улыбался...

Василий Кульков и Виктор Онопко. Фото Никита Успенский, «СЭ»

Романцев понял, что дальше так работать не сможет

— Самый ценный совет, который получили от Романцева?

— Так и не вспомнишь... Расскажу лучше про один случай. Перед каким-то матчем Лиги чемпионов в 1995 году — то ли перед «Русенборгом», то ли перед «Легией» — к нам с Цымбаларем на базе подходит администратор Александр Хаджи и говорит: «Вас Олег Иваныч приглашает к себе в кабинет».

— Звучит тревожно.

— Вот и я про то же. Смотрю на Илью: «Цыля, ты чего опять натворил?!» Он глаза вытаращил, только развел руками, сам в шоке.

— Что было дальше?

— Ну, заходим к Иванычу. Он спросил, как дела, как здоровье. А потом вдруг ошарашил: напишите свой вариант состава на завтрашнюю игру! Мы переглянулись, подумали, может, он шутит. Но он действительно обратился к нам с таким предложением. На полном серьезе!

— Написали?

— На следующий день Романцев на установке огласил состав. Самое удивительное в том, что мы угадали 10 позиций! Кажется, только в одном пункте с Иванычем не совпали. Вроде Димку Ананко поставили на фланг, а его тезку Хлестова в центр. А Романцев решил по-другому. Как-то так.

— Романцев завершил тренерскую карьеру в 51 год. У вас есть объяснение почему?

— Признаюсь, я был тогда просто в шоке! Для тренера 51 год — вообще не возраст. Можно творить и творить еще много-много лет. Когда ездил на матчи с ветеранами, несколько раз спрашивал Олега Иваныча о его решении. Но он как-то все уходил от ответа. Мне кажется, он не мог смириться с тем, что ему надо было уже перед кем-то отчитываться. Раньше же Романцев все держал в своих руках — он и тренер, и президент. А потом ему стало некомфортно — кому-то что-то объяснять, доказывать. Понял, что дальше так работать не сможет.

Втолковывал Безродному: «Ты талант, надо стремиться в европейский клуб. А он...»

— В 1999 году, когда во второй раз пришли в «Спартак», воспитывали Робсона?

— Его Вася Баранов воспитывал (смеется). Взял под свой контроль. Рассказал, как надо заезжать на базу за два дня до матча. Учил его, что после бани надо выпить бутылочку пива, а лучше две. Это Роба четко усвоил.

— Безродный был невероятным талантом?

— Вот его как раз я взял под свою опеку. Он же сам луганский интернат прошел, из Сум. Такой он, конечно... сорви-голова. В столь молодом возрасте заиграл в Лиге чемпионов, выиграл чемпионат России. Но дальше не пошло.

— С пулей в голове?

— Я бы даже сказал — со снарядом! Жаль. Пытался его направить на правильный путь. Говорил ему, что надо стремиться уехать в Европу, в сильный клуб. Талант-то у Артема был от Бога.

— А он?

— Ко всему легко относился... Мол, да ничего страшного. И все в таком духе. Серьезности не хватало, мягко говоря. Иванычу нравилось, что я с ним провожу беседы, говорил Безродному: «Юран плохому не научит». Ну что поделаешь...

Еще не сформировался Артем тогда до конца. Полуребенок. А тут такие деньги свалились. Это всегда тяжело. То ты с пустым карманом, и вдруг на тебя сверху доллары падают. Ты сразу думаешь: «Ну все, жизнь удалась!» Распространенная история, ошибка... Далеко не все справляются с этим испытанием. Безродный, увы, не смог себя реализовать полностью в футболе. Часто попадал в какие-то истории. В него же даже стреляли из травмата где-то на МКАДе.

Потом, когда повзрослел, женился, остепенился. Но было уже поздно. Жаль... Рано Артем ушел из жизни, очень рано.

Фото Global Look Press

Голенков напоминает молодого Юрана. Совет Тюкавину

— За кого из бывших партнеров особенно обидно? Кто подавал огромные надежды, но совсем себя не реализовал?

— В киевском «Динамо» были ребята. Беженар. Поиграл за все сборные — юношеские, молодежные. Центральный защитник. Но дальше не пошло... Стал себе позволять разные вещи. Мог добиться гораздо большего. Можно вспомнить другого игрока обороны. Заец! Такие надежды подавал! Играл у Лобановского, а потом какое-то время работал сторожем. Да много было таких ребят...

— Сергей Щербаков.

— Серега — это отдельная тема. Уверен, не попади он в ту аварию, оказался бы в «Барселоне». Бобби Робсон, который тренировал Щербакова в «Спортинге», его бы туда обязательно позвал. Робсон, как говорится, был от него без ума.

— Кто из игроков РПЛ сейчас напоминает вам молодого Юрана?

— Возможно, форвард «Ростова» Голенков. Мощный такой, наглый, напористый. По-хорошему злой. Нацеленный на результат. Все время хочет побеждать. Правда, я головой не сильно играл, он, наверное, лучше. Подкупает то, что Голенков все время лезет в борьбу, цепляется за мячи. Бескомпромиссный.

— Каким вы видите будущее Тюкавина?

— Он мне очень нравится. Талантище! Его же по праву признали лучшим игроком РПЛ. Но ему надо развиваться, куда-то уехать. В более серьезный чемпионат. Не знаю, насколько это возможно с учетом всей международной обстановки. Посмотрим. Просто, мне кажется, Константин уже начинает перерастать нашу лигу.

— Какой чемпионат ему бы подошел?

— Испанский. Тюкавин — игровичок, любит импровизировать, тонкий исполнитель. В ла лиге ему было бы комфортно.

Убийство Шишлова. «Шинник»

— Поговорим о тренерской карьере. О «Шиннике», где работали вместе с руководителем Юрием Шишловым.

— Шиша... Это был мэтр нашего футбола тех лет. Прекрасный функционер. Умел и футболиста найти, и организовывал весь процесс. Просто профессор! Он тогда был начальником команды в «Шиннике» или даже советником гендиректора. Отработали сезон, решили задачу. Конечно, я даже не мог предположить, что так закончится его жизнь...

— Его убили на улице.

— Был в шоке, когда узнал. Юрий же в жизни мухи не обидел! Интеллигентный, спокойный. Пытался сглаживать углы. Хотя время-то непростое. Еще были отголоски девяностых. Ну, вы понимаете... С футболом его смерть не связана. Его заказала женщина из-за квартиры, из-за нежелания отдавать долги. Шиша был настолько всегда уверенный в себе, в том, что матч хорошо закончится. Никогда не паниковал, подбадривал: «Все будет нормально». Эх... святой человек.

— «Шинник» — пока самая яркая страница в вашей тренерской карьере?

— Одна из. Стояла задача вернуться в РПЛ. Мы ее выполнили. При этом надо было набирать новую команду, расставаться с легионерами. Тогда губернатором области был Анатолий Иванович Лисицын. И я на встрече с ним прямо сказал: «Шинник» будет в высшей лиге, но только прошу, чтобы никто мне не мешал и не лез в спортивную составляющую". Он пообещал, а потом посмотрел мне в глаза: «Но, если что, за результат спрошу с тебя!» Договорились, я был готов взять ответственность на себя. Вот это мудрый подход. Потом глава региона сменился. Внимания команде стало уделяться меньше... Не удалось усилиться.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не желал зла «Пари НН» в стыках. Такой регион заслуживает команду в РПЛ!

— Как пережили уход из «Пари НН»?

— Точно рук не опустил, не плюнул на все, не собираюсь заканчивать с тренерством. Все бросать — это удел слабых. Просто футбольная общественность, футбольная тусовка знает, что с таким бюджетом, такими возможностями мы проделали в «Пари НН» качественную работу. Ушли на зимнюю паузу вообще-то в десятке. Журналисты тогда писали «Юран взрывает РПЛ»! Они не могли понять, как нам это удается? При всем уважении к нашим футболистам, таких результатов мы добивались все-таки не благодаря, а вопреки. Надо всегда оставаться реалистом.

— Хотите сказать, «Пари НН» показывал свой максимум?

— Правильно сказал один футбольный руководитель: если у тебя бюджет седьмой в лиге, значит, ты должен быть в этой семерке. Не ниже. Вот так и надо ставить задачи! А у «Пари НН» с Воронежем были самые скромные возможности. Все об этом знают. Ты как тренер должен так выстраивать свою игру, чтобы добиваться результата. Я 10 лет выступал в Европе. Там все заточено на результат! Из этого и исхожу сейчас. А то некоторые меня критиковали — мол, он «паровоз» ставит, «автобус», еще что-то.

— Не правы?

— Я этот стиль называю — «организованная оборона». Естественно, хочу играть в атакующий футбол. Выступал в киевском «Динамо», «Спартаке», «Бенфике», «Порту». Мне этот стиль прививали. Но, опять же, надо исходить из возможностей клуба, бюджета, подбора исполнителей. Когда выводил «Шинник» в высшую лигу, там я мог позволить себе играть в атаку. Другие возможности были. А в Нижнем главная задача — сохранить прописку в РПЛ. Не до красоты. Надо быть мудрее. Ну полетишь ты вперед, забьешь, пропустишь и вылетишь... И что дальше?

— С какими чувствами смотрели стыки «Пари НН» против тульского «Арсенала»?

— Честно говоря, после ухода из клуба какое-то время вообще футбол не смотрел. Надо было переключиться, отдохнуть. Да, следил за результатами, читал в интернете, но у телевизора во время игр не сидел. Ни в коем случае не желал зла «Пари НН». Такого у меня нет! В городе большая армия болельщиков, они заслуживают того, чтобы команда играла в РПЛ. Благодарен им за тот баннер, который они вывесили на трибунах в первой игре, которую нижегородцы уже проводили без меня. Переживал за регион! Прекрасный город. Мне очень нравились условия — база, стадион, инфраструктура. Поэтому, конечно, мне хотелось, чтобы «Пари НН» остался в элитном дивизионе.

Летом предлагали взять Даку. У клуба не было таких денег

— В «Пари НН» сложность заключалась именно в комплектовании состава?

— Я исходил из бюджета клуба. Но при этом сам подбирал футболистов, не позволял навязывать себе игроков. Если рассматривать летнее трансферное окно, то мы потратили деньги только на Трошечкина — 20 миллионов рублей. Выкупили его у «Ахмата». Остальные — свободные агенты. Тихий, Кухарчук приходили без агентов, плюс арендованные ребята. Политика и стратегия клуба заключалась в том, что мы должны продавать игроков, а не покупать их. Хотя я считаю, что надо немного потратиться, чтобы прочнее стоять на ногах. Ну что поделать... Работали в тех условиях, которые были. Больших зарплат мы тоже предложить не смогли.

— Много переходов из-за этого сорвалось?

— Могли взять нападающего из чемпионата Португалии. Он забил 15 или 16 мячей за «Боавишту», был свободным агентом. Однако ту зарплату, которую форвард запросил, мы бы не потянули. Был еще вариант с Даку, который здорово проявил себя в итоге в «Рубине». Мне его летом предлагали. Обратился к руководству. Но там сразу сказали: шансов нет. Нужно было потратиться и на трансфер, и на личный контракт. В итоге надо было находить свободных агентов. Далеко не все были готовы идти на наши финансовые условия.

— Зимой могли реально усилиться?

— Разговаривал с руководством, доносил им мысль о том: нельзя весь сезон играть с одним опорником — Майга! Меня и так критиковали за то, что я его «прятал», не выпускал в матчах с ЦСКА, «Спартаком».

— Почему «прятали»?

— Так он же висел на карточках. Надо было его сохранить для игр с прямыми конкурентами. Знал, что нам предстоят домашние матчи с «Уралом», «Балтикой», «Факелом». Понимал: Майга необходим Нижнему в этих поединках, где у нас есть возможности взять очки. Объяснял это самому футболисту. Он кипел, хотел играть против грандов. Но удалось донести до него эту мысль: «Мамаду, ты у меня один». Да, было сложно, но я не хотел все бросать на полпути. Это не в моих правилах. И потом — это же тоже определенный вызов. Было интересно: получится сработать или нет.

— Но весной что-то начало сбоить.

— Зимой, считаю, не добрали двух-трех футболистов. Да и в первой части сезона, надо признать, явно превзошли ожидания болельщиков, специалистов. Ну и нельзя, конечно, сбрасывать со счетов фактор травм. Я раньше просто с таким не сталкивался! Выбыли Майга, Марадишвили. Гоцук получил дисквалификацию на три игры... Ну и календарь.

— А что с календарем?

— Тоже опыт. Считаю, руководству клуба (тогда был еще другой генеральный директор) надо было показать мне проект календаря, чтобы мы попытались внести какие-то коррективы в свою пользу. А то получилось, что в последних семи турах Нижний играл с «Динамо», «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА. Как так? А до этого еще был и «Краснодар». В общем, все вкупе повлияло на результаты. Пошли косяком травмы, а глубины состава не хватило. У меня Трошечкин где только не играл весной: и на месте атакующего полузащитника, и в опорной зоне. Каккоева пробовал и в обороне, и в средней линии...

Собака

— Как сейчас строится ваш день?

— Младший сын все время просил завести собачку. Но я держался три года. Допускал, что все ляжет на мои плечи... В итоге меня все-таки уломали. Старший сын тоже подключился (улыбается).

— Раньше у вас была собака?

— Да, в детстве, в Луганске. Овчарка. Мне так хотелось с ребятами в футбол поиграть, а отец, царствие ему небесное, останавливал: куда, а с собакой гулять? Приходилось выполнять эти обязанности, чтобы она набегалась.

— Сейчас у вас уже не овчарка?

— Нет. Кли-кай. Это мини-хаски. Вот с ней и гуляем. Зовут Келли. Я был против большой собаки, чтобы не было шерсти!

— Теперь довольны?

— Я ее называю «котопес». Спокойная такая. Мало гавкает, с утра с ней гуляем. Проходим в лесу до трех километров. Это полезно. Хожу, рассуждаю, что-то в голове прокручиваю. Вечером — тоже на прогулку.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спасибо Семину и Романцеву за оценку моей работы

— Но телефон-то все время с вами? Ждете звонков от работодателей?

— Со мной. Но я уже мудрее смотрю на эти вещи. Раньше все время ждал звонков. Теперь, что называется, не дергаюсь. Считаю, всем все доказал. Очень благодарен Юрию Палычу Семину за его оценку моей работы.

— Романцев как-то сказал, что вы могли бы работать в «Спартаке».

— Читал. Спасибо Олегу Иванычу. Это дорогого стоит, когда Семин называет тебя топ-тренером, Романцев говорит о «Спартаке». Рад, что меня так оценивают не теоретики, а те, кто прошел большой футбольный путь.

— В «Краснодар» пошли бы работать?

— Сейчас у команды есть тренер. Некорректно рассуждать в таком ключе. Но вообще, конечно, поработать в таком клубе — это серьезный вызов.

— Не смущает, что Сергей Галицкий уволил Ивича почти сразу после возобновления сезона?

— Все-таки надо понимать, что решение было принято после поражения от команды первой лиги в кубке. Да, где-то это эмоции. Но Галицкий содержит этот клуб, вкладывает свои деньги. Наверное, ему было очень обидно вылетать из турнира по итогам матча с представителем ФНЛ. При всем уважении к «Химкам», принять такое поражение тяжело.

— А можете рассказать о звонке, который поступил вам весной из «Лукойла»?

— Со мной лично никто не общался. Видимо, разговаривали на уровне руководства. Может, хотели уточнить информацию про сумму отступных в моем контракте с «Пари НН». Тогда же в СМИ написали, что она составляет аж 200 миллионов. Я, конечно, все это потом опроверг.

— Не 200?

— Все было гораздо меньше. Повторюсь, конкретно мне из «Лукойла» никто не набирал.

Станкович выиграл чемпионат Сербии, но там всего две команды

— Вы недавно довольно жестко высказались по поводу установившейся в РПЛ моды на балканских специалистов.

— От своих слов не отказываюсь. Ну должно же быть у нас какое-то самоуважение?! Почему так относятся к российским тренерам? Не понял, за что ЦСКА уволил Федотова. В прошлом году человек выиграл Кубок страны, занял второе место.

— В этом сезоне ЦСКА — только шестой.

— Вмешались травмы, что-то еще. Ничего страшного. Думал, он останется на своем посту. Я правда не понимаю, почему у нас все зовут сербов?!

— Станкович и «Спартак» — есть в этом логика?

— Если бы не поиграл в Европе, в четырех чемпионатах, я бы, может, спокойнее относился ко всем этим историям. Но на Западе иностранца зовут только в том случае, если он уже добился серьезных успехов! На первом месте — результат, понимаете? Станкович выиграл чемпионат Сербии с «Црвеной». Так? Но там всего два клуба, которые претендуют на золото. «Звезда» и «Партизан».

— Он еще и чемпионат Венгрии выиграл.

— Хорошо. А там разве есть конкуренты у «Ференцвароша»? Один клуб разыгрывает чемпионство. Но Станковича все равно зовут в российский топ-клуб.

— А какие чувства вызывал у вас Абаскаль?

— Поймите правильно. Я никого не хочу обидеть, задеть. Вы спросили — я отвечаю. Молодой парень без заслуг приезжает в российский топовый клуб с такими традициями. Где логика? Как это вообще возможно? Поэтому я и говорю о неуважении к нашей тренерской школе. Одно дело, когда в РПЛ приезжали Адвокат, Спаллетти, Хиддинк. А тут... Странные дела творятся. Почему лучшим тренером сезона признали Личку?

Семак выиграл все что можно, а лучшим признали Личку

— Дело в том, что голосование состоялось еще до последнего тура.

— Ну а зачем бежать впереди паровоза? Что в итоге получилось? Семак выиграл суперкубок, кубок и чемпионат. Но его нет даже в тройке лучших тренеров! Он пятый или шестой! Как так?!

— В первой тройке Личка, Ивич и Карпин.

— Но тренера же всегда судят по конечному результату. Ивич покинул клуб после поражения от команды первой лиги в кубке. Но он в тройке, а Семака там нет... Я просто сейчас рассуждаю вслух, никого не осуждаю, привожу вам факты. Что мы видим по итогам голосования? Лучшим становится тренер, взявший бронзу? На это надо теперь ориентироваться?

Кому-то не нравится Семак, но он берет трофеи год за годом! Считаю, каждый специалист должен пройти определенный путь. Вы думаете, Романцев, Семин, Газзаев сразу стали великими специалистами? Нет, все шли шаг за шагом, кто-то начинал с первой лиги, кто-то — со второй. Сейчас нет еврокубков, почему бы нам не развивать свои кадры?

— У вас нет ответа?

— Меня удивляет еще один момент. В контрактах иностранцев прописан такой размер неустойки, что клуб 100 раз подумает, увольнять их или оставлять. А россиянину прописывают две зарплаты — и иди гуляй! Разве справедливо? Какие-то двойные стандарты, не находите?

— Ваша мечта поработать в «Спартаке» по-прежнему жива?

— Отвечу так. Конечно, у каждого человека должна быть цель. Тренер с амбициями должен стремиться в топ-клуб, чтобы побороться за чемпионство, за трофей.

— За кого будете болеть на Евро?

— За Португалию. Я же там играл. Не чужая мне страна.

— Роналду еще выстрелит?

— Мне кажется, его больше взяли для ауры, для коллектива, для мотивации других ребят. Правильное решение тренера. Мегазвезда должна быть в команде.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Блиц

— Давайте завершим наше интервью блицем? В июне 1994 года, перед чемпионатом мира «СЭ» попросил игроков сборной России ответить на вопросы анкеты. Было бы интересно сейчас задать вам те же вопросы и сравнить ответы спустя 30 лет.

— Хорошо. Попробуем.

— В скобках мы напишем то, что вы говорили в июне 1994 года. Итак:

— Ваши человеческие достоинства?

— Наверное, верность. Главное — не предавать. (Искренность.)

— Главный недостаток?

— Возможно, я чересчур правдолюб. Но я так живу. Не знаю, недостаток это или нет. Иногда слишком эмоционален. (Вспыльчивость.)

— Команда-кумир?

— «Реал». («Барселона».)

— Кумир-футболист?

— Когда начинал карьеру, хотел быть похожим на Заварова. А сейчас... Затрудняюсь ответить. (Баджо, Ромарио.)

— Лучший тренер?

— Анчелотти. (Лобановский.)

— Марка автомобиля?

— «Порш». («Форд».)

— Хобби?

— Охота, рыбалка. (Рыбалка.)

— Любимый город?

— Луганск. (Лиссабон.)

— Любимый фильм?

— «Ирония судьбы, или С легким паром». («Девять с половиной недель».)

— Любимый напиток?

— Сейчас кока-кола. (Пиво.)

— Любимый актер?

— Пожалуй, назову Игоря Квашу. (Микки Рурк.)

— Любимая актриса?

— Затрудняюсь ответить. (Ким Бесинджер.)

— Любимый певец?

— Уф... Сложно. Возможно, Михаил Круг. (Майкл Джексон.)

— Любимая певица?

— Тоже так с ходу не отвечу. (Мадонна.)

— Любимый вид спорта, помимо футбола?

— Большой теннис. Хоккей тоже нравится. (Большой теннис.)

«СЭ» поздравляет Сергея Юрана с юбилеем. Желаем здоровья и успехов на тренерском поприще!