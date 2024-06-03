FONBET — лауреат премии MarSpo Awards-2024

Букмекерская компания FONBET стала победителем в трех номинациях премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards-2024. Церемония награждения победителей прошла в Москве 30 мая.

Команда FONBET победила в номинациях «Лучшая организация открытия-закрытия сезона» за суперфинал Кубка России-2023 в «Лужниках», «Лучший рекламный имиджевый проморолик бренда» и Лучший социальный проект (бюджет от 1 млн рублей)" за проект «Доброфура».

Кроме того, проект «Доброфура» занял второе место в номинации «Лучший специальный проект».

MarSpo Awards — профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга.