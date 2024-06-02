2 июня «Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале Кубка России. Поединок пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.50 мск.

Аналитики склоняются к победе номинальных гостей. На успех «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.52, вероятность такого исхода — примерно 64%. Ничья доступна за 4.50 (22%), триумф калининградцев — за 6.60 (14%).

Сине-бело-голубые выиграли в трех очных встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Сергея Игнашевича? Тогда возьмите 1Х за 2.68.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в близкие 1.85. Обмен результативными ударами идет за 2.08, обратный рынок получил котировку 1.75.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа парней Сергея Семака со счетом 1:0. На этот исход дан коэффициент 5.00.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»

Не больше трех мячей в основное время залетело в девяти из 11 последних матчей «Балтики» в Кубке России. Та же ситуация была в восьми прошлых встречах «Зенита» в этом турнире. При этом в 17 кубковых играх соперники не поразили ворота калининградцев больше двух раз за 90 минут. Сине-бело-голубые готовы продолжить серию: они не оформили больше двух голов в основное время в восьми поединках КР подряд.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТМ 2.5 за 3.45.