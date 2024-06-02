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Сегодня, 08:15

«Балтика» — «Зенит»: команда Игнашевича вылетела из РПЛ, но может взять трофей

Прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит» 2 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Сергей Игнашевич («Балтика»).
Фото Официальная страница ФК «Балтика» ВКонтакте, Соцсети

2 июня «Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале Кубка России. Поединок пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.50 мск.

FONBET Кубок России. Суперфинал
02 июн, 18:00. Лужники (Москва)
Балтика
Зенит

Аналитики склоняются к победе номинальных гостей. На успех «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.52, вероятность такого исхода — примерно 64%. Ничья доступна за 4.50 (22%), триумф калининградцев — за 6.60 (14%).

Сине-бело-голубые выиграли в трех очных встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Сергея Игнашевича? Тогда возьмите 1Х за 2.68.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в близкие 1.85. Обмен результативными ударами идет за 2.08, обратный рынок получил котировку 1.75.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа парней Сергея Семака со счетом 1:0. На этот исход дан коэффициент 5.00.

Матвей Сафонов. Букмекеры уже принимают ставки на достижения Сафонова в «ПСЖ». Верят в минимум три «сухаря» в Лиге 1 и чемпионство

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»

Не больше трех мячей в основное время залетело в девяти из 11 последних матчей «Балтики» в Кубке России. Та же ситуация была в восьми прошлых встречах «Зенита» в этом турнире. При этом в 17 кубковых играх соперники не поразили ворота калининградцев больше двух раз за 90 минут. Сине-бело-голубые готовы продолжить серию: они не оформили больше двух голов в основное время в восьми поединках КР подряд.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТМ 2.5 за 3.45.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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