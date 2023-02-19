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«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 19 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 19 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Тоттенхэма» в матче против «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

19 февраля в рамках 24-го тура АПЛ встретятся две команды из Лондона — «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», арбитр Майкл Оливер даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
19 февр, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Вест Хэм

По мнению букмекеров, хозяева — серьезные фавориты встречи: на победу «шпор» предложен коэффициент 1.90, это около 52% вероятности. Успех «молотобойцев» доступен за 4.20 (22%), даже на ничью идет заметно меньшая котировка 3.70 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу команды Антонио Конте при благоприятном исходе принесет 1900 рублей.

Три наиболее вероятных результата встречи отражают серьезное превосходство «Тоттенхэма»:

• ничья 1:1 идет за 6.80;

• победа «шпор» 1:0 — за 7.00;

• успех хозяев 2:1 — за 8.00.

Команды в этом сезоне встречались в пятом туре и тогда сыграли вничью 1:1, с таким же результатом закончились два последних матча «Вест Хэма» в АПЛ. Поставить на то, что команда Дэвида Мойеса снова как минимум не проиграет «Тоттенхэму», можно за 1.96.

Букмекеры сомневаются, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в чуть большие 1.96.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 1.82, «обе забьют — нет» идет за 2.00.

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 19 февраля 2023 года

«Шпоры» подошли к матчу на фоне двух поражений подряд: в АПЛ влетели «Лестеру» (1:4), а в середине недели уступили «Милану» в Лиге чемпионов (0:1). В этих матчах не играл основной вратарь команды Уго Льорис, из-за травмы колена он не выступит и против «Вест Хэма». Также у «Тоттенхэма» хватает выбывших в центре поля: Родриго Бентанкур и Ив Биссума точно не сыграют в предстоящем матче. Из-за отсутствия альтернативы Конте даже использует 20-летнего Пап Матисс Сара, который провел 90 минут против «Милана».

«Вест Хэм» же идет в зоне вылета на 18-м месте, но в последнее время выступает неплохо. Команда не проигрывает на протяжении четырех матчей во всех турнирах, хотя встречалась с неслабыми соперниками. Например, в АПЛ «молотобойцы» разыграли по ничьей 1:1 с «Ньюкаслом» и «Челси».

Рекомендуемая ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 1.96.

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«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 19 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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