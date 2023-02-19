«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 19 февраля 2023 года
19 февраля в рамках 24-го тура АПЛ встретятся две команды из Лондона — «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», арбитр Майкл Оливер даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
По мнению букмекеров, хозяева — серьезные фавориты встречи: на победу «шпор» предложен коэффициент 1.90, это около 52% вероятности. Успех «молотобойцев» доступен за 4.20 (22%), даже на ничью идет заметно меньшая котировка 3.70 (26%).
Ставка в 1000 рублей на победу команды Антонио Конте при благоприятном исходе принесет 1900 рублей.
Три наиболее вероятных результата встречи отражают серьезное превосходство «Тоттенхэма»:
• ничья 1:1 идет за 6.80;
• победа «шпор» 1:0 — за 7.00;
• успех хозяев 2:1 — за 8.00.
Команды в этом сезоне встречались в пятом туре и тогда сыграли вничью 1:1, с таким же результатом закончились два последних матча «Вест Хэма» в АПЛ. Поставить на то, что команда Дэвида Мойеса снова как минимум не проиграет «Тоттенхэму», можно за 1.96.
Букмекеры сомневаются, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в чуть большие 1.96.
Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 1.82, «обе забьют — нет» идет за 2.00.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 19 февраля 2023 года
«Шпоры» подошли к матчу на фоне двух поражений подряд: в АПЛ влетели «Лестеру» (1:4), а в середине недели уступили «Милану» в Лиге чемпионов (0:1). В этих матчах не играл основной вратарь команды Уго Льорис, из-за травмы колена он не выступит и против «Вест Хэма». Также у «Тоттенхэма» хватает выбывших в центре поля: Родриго Бентанкур и Ив Биссума точно не сыграют в предстоящем матче. Из-за отсутствия альтернативы Конте даже использует 20-летнего Пап Матисс Сара, который провел 90 минут против «Милана».
«Вест Хэм» же идет в зоне вылета на 18-м месте, но в последнее время выступает неплохо. Команда не проигрывает на протяжении четырех матчей во всех турнирах, хотя встречалась с неслабыми соперниками. Например, в АПЛ «молотобойцы» разыграли по ничьей 1:1 с «Ньюкаслом» и «Челси».
Рекомендуемая ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 1.96.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2