Ясмин Паолини — Елена Рыбакина: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2024 года
5 июня в 15.15 по московскому времени начнется четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде межде Еленой Рыбакиной и Ясмин Паолини. Теннисистки сыграют между собой в четвертый раз, счет личных встреч — 2-1 в пользу москвички.
Букмекеры считают Рыбакину серьезным фаворитом матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.30, что примерно 77% вероятности исхода. Успех Паолини котируется за 3.70 (23%).
Тотал больше 19.5 гейма предложено взять за 1.62, ТМ 19.5 — за 2.15. Предыдущий матч между девушками получился боевым — в нем было разыграно 30 геймов.
Выигрыш Паолини с форой (+4.5) гейма идет за 1.93. Если же Рыбакина победит с разницей в пять и более гейма, сыграет пари за 1.87.
Эксперты не сомневаются, что Елена выполнит больше подач навылет: Ф2(-3.5) доступна за 2.10, Ф1(+3.5) — за 1.65.
16 и более брейк-пойнтов в игре можно взять за 1.85.
Прогноз и ставка на матч Ясмин Паолини — Елена Рыбакина
Теннисистка из Казахстана в Париже наконец не испытывает проблем со здоровьем и показывает очень яркую игру. В четырех предыдущих раундах она не проиграла ни одного сета, максимально отдавая соперницам по четыре гейма за партию. У Паолини же два последних матча против Андрееску и Аванесян были трехсетовыми и напряженными. Итальянка должна быть чуть хуже готова к четвертьфиналу физически, а это огромный минус, когда встречаешься с находящейся на пике Рыбакиной. Лена должна без проблем заходить в топ-4.
Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной 2:0 за 1.75.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4