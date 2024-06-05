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Ясмин Паолини — Елена Рыбакина: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2024 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини — Елена Рыбакина 5 июня 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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5 июня в 15.15 по московскому времени начнется четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде межде Еленой Рыбакиной и Ясмин Паолини. Теннисистки сыграют между собой в четвертый раз, счет личных встреч — 2-1 в пользу москвички.

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Букмекеры считают Рыбакину серьезным фаворитом матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.30, что примерно 77% вероятности исхода. Успех Паолини котируется за 3.70 (23%).

Тотал больше 19.5 гейма предложено взять за 1.62, ТМ 19.5 — за 2.15. Предыдущий матч между девушками получился боевым — в нем было разыграно 30 геймов.

Выигрыш Паолини с форой (+4.5) гейма идет за 1.93. Если же Рыбакина победит с разницей в пять и более гейма, сыграет пари за 1.87.

Эксперты не сомневаются, что Елена выполнит больше подач навылет: Ф2(-3.5) доступна за 2.10, Ф1(+3.5) — за 1.65.

16 и более брейк-пойнтов в игре можно взять за 1.85.

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Прогноз и ставка на матч Ясмин Паолини — Елена Рыбакина

Теннисистка из Казахстана в Париже наконец не испытывает проблем со здоровьем и показывает очень яркую игру. В четырех предыдущих раундах она не проиграла ни одного сета, максимально отдавая соперницам по четыре гейма за партию. У Паолини же два последних матча против Андрееску и Аванесян были трехсетовыми и напряженными. Итальянка должна быть чуть хуже готова к четвертьфиналу физически, а это огромный минус, когда встречаешься с находящейся на пике Рыбакиной. Лена должна без проблем заходить в топ-4.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной 2:0 за 1.75.

Теннис
Прогнозы на спорт
Ролан Гаррос
Елена Рыбакина
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
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