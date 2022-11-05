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Сегодня, 19:15

Эксперты оценили вероятность гола Овечкина в матче НХЛ против «Аризоны»

Артемий Кутейников
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Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Global Look Press

6 ноября «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Аризоной Койотис». Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан-Арены», время начала — 2.00 мск. В России не транслируют матчи НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу команды Александра Овечкина в основное время можно с коэффициентом 1.57, вероятность — примерно 62%. Выигрыш гостей предложен с котировкой 4.80 (20%), ничья идет за 5.10 (18%).

Верите в победу «Вашингтона»? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 1570 рублей.

Овечкин — лучший бомбардир «Кэпиталз» в этом сезоне и единственный игрок команды, который набрал 10 результативных очков. За 12 матчей в регулярке НХЛ русский форвард оформил 6+4 по системе «гол+пас» и оформлял по одному голевому действию в четырех последних встречах (три гола и один ассист).

По мнению экспертов, Александр — самый вероятный автор гола в составе «Вашингтона». Поставить на то, что Овечкин отличится в предстоящем матче, можно с коэффициентом 1.65. Обратный рынок доступен за 2.11.

Пока нападающий только в одной игре сезона набрал больше одного результативного очка — оформил 2+2 по системе «гол+пас» в триллере с «Ванкувер Кэнакс» (6:4). Тотал набранных баллов Овечкина больше 1.5 можно взять за 2.55, ТМ 1.5 — за 1.45.

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Александр продолжает гонку за рекордом по голам в НХЛ: сейчас россиянин с 786 голами — третий снайпер в истории лиги, его опережают Гарди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Поставить на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в сезоне-2024/25, можно с коэффициентом 1.55.

Также в матче предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.83, Ф2(+1.5) — за 1.97;

• Ф1(-2.5) можно взять за 2.55, Ф2(+2.5) — за 1.51.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Аризона Койотс
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
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ЦСКА — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 5 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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