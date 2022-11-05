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ЦСКА — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 5 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Нижний Новгород» 5 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Игорь Акинфеев.
Фото Официальный сайт ФК ЦСКА.

5 ноября в матче 16-го тура ЦСКА попробует отомстить «Нижнему Новгороду» за ничью в третьем туре. Игра начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.55 мск, рассудит команды Сергей Иванов.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Нижний Новгород

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.33, это примерно 75% вероятности исхода. Ничью оценили в 5.30 (19%), успех гостей — в 10.5 (6%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5300 рублей.

«Нижний» не проигрывает армейцам уже два матча подряд во всех турнирах. Если считаете, что так будет и в этот раз, оформите ставку за 3.50.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.90, Ф2(+1.5) — также за 1.90.

Вариант «обе забьют» это не про «Нижний Новгород», в последних пяти матчах он встретился всего один раз. Эксперты предлагают поставить на то, что обмена голами не будет, за 1.64.

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В шести из десяти прошедших матчей ЦСКА прошел «верх», коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.80.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.10;

• 3:0 — за 7.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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0
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«Зенит» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 5 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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