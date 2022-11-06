«Ростов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
6 ноября в матче 16-го тура РПЛ «Ростов» и «Динамо» сыграют уже в четвертый раз в сезоне. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена», стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» в 18.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд одинаковые шансы на победу. Поставить на успех «Ростова» можно с коэффициентом 2.65, что составляет примерно 36% вероятности. Выигрыш «Динамо» предложен с такой же котировкой, ничья идет за 3.70 (28%).
Ждете упорный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3700 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отражают равные шансы соперников:
• ничья 1:1 доступна за 6.80;
• победа хозяев 2:1 — за 9.20;
• успех гостей с таким же счетом — за 9.30.
Команды уже трижды встречались в этом сезоне: дважды в Кубке России и один раз — в чемпионате. В РПЛ «Ростов» и «Динамо» не выявили сильнейшего (1:1), а в Кубке обменялись домашними победами: ростовчане выиграли 2:0, москвичи — 3:1.
Бело-голубые — третья команда РПЛ по результативности: за 15 туров забили уже 30 мячей. «Ростов» за такое же количество матчей оформил 27 голов. Ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.73, ТМ 2.5 — в 2.18.
Москвичи в последних трех турах наколотили 12 мячей и ни разу не забили меньше трех голов. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча предложен за 2.17, ИТМ2 (1.5) — за 1.69.
«Ростов» же за последние три тура лишь однажды вонзил больше одного мяча. ИТБ1 (1.5) можно взять за 2.16, обратный рынок идет за 1.70.
Поставить на то, что отличатся сразу обе команды, можно с коэффициентом 1.61, «обе забьют — нет» доступен за 2.32.
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча оценен в 3.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2