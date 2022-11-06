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«Ростов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростова» — «Динамо» 6 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Славиша Йоканович, тренер «Динамо».
Фото Твиттер Славиши Йокановича., Twitter

6 ноября в матче 16-го тура РПЛ «Ростов» и «Динамо» сыграют уже в четвертый раз в сезоне. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена», стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд одинаковые шансы на победу. Поставить на успех «Ростова» можно с коэффициентом 2.65, что составляет примерно 36% вероятности. Выигрыш «Динамо» предложен с такой же котировкой, ничья идет за 3.70 (28%).

Ждете упорный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отражают равные шансы соперников:

• ничья 1:1 доступна за 6.80;

• победа хозяев 2:1 — за 9.20;

• успех гостей с таким же счетом — за 9.30.

Команды уже трижды встречались в этом сезоне: дважды в Кубке России и один раз — в чемпионате. В РПЛ «Ростов» и «Динамо» не выявили сильнейшего (1:1), а в Кубке обменялись домашними победами: ростовчане выиграли 2:0, москвичи — 3:1.

Бело-голубые — третья команда РПЛ по результативности: за 15 туров забили уже 30 мячей. «Ростов» за такое же количество матчей оформил 27 голов. Ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.73, ТМ 2.5 — в 2.18.

Москвичи в последних трех турах наколотили 12 мячей и ни разу не забили меньше трех голов. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча предложен за 2.17, ИТМ2 (1.5) — за 1.69.

Федор Смолов. «Ростов» — «Динамо»: Смолов и Комличенко устроят мощную перестрелку

«Ростов» же за последние три тура лишь однажды вонзил больше одного мяча. ИТБ1 (1.5) можно взять за 2.16, обратный рынок идет за 1.70.

Поставить на то, что отличатся сразу обе команды, можно с коэффициентом 1.61, «обе забьют — нет» доступен за 2.32.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча оценен в 3.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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Эксперты оценили вероятность гола Овечкина в матче НХЛ против «Аризоны»
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Оренбург

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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