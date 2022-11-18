19 ноября в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретятся «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Матч пройдет на «Роджерс-Арене» и начнется в 06:00 по московскому времени. В России не показывают матчи НХЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу хозяев в основное время можно с котировкой 2.60, вероятность — приблизительно 37%. Успех гостей предложен с котировкой 2.40 (40%). Ничья идет за 4.10 (23%.).

Ждете победу «Лос-Анджелеса»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Кингз» при благополучном исходе принесет 2400 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1 (-1.5) идет за 3.40, Ф2 (+1.5) — за 1.32;

• Ф2 (-1.5) можно взять за 3.00, Ф1 (+1.5) — за 1.38.

«Лос-Анджелес» — одна из самых результативных команд текущего сезона НХЛ: за 19 матчей «короли» забросили уже 64 шайбы, больше забили только три команды. В среднем за матч «Кингз» оформляют 3.37 гола. Индивидуальный тотал гостей более 2.5 шайбы доступен за 1.58, ИТМ2 (2.5) — за 2.40.

«Ванкувер» отличается чуть реже: за 17 игр наколотил 58 шайб. Индивидуальный тотал хозяев более 2.5 гола можно взять за 1.64, ИТМ1 (2.5) — за 2.24.

Общий тотал больше 5.5 гола предложен за 1.66, ТМ 5.5 — за 2.27. Правда, в четырех последних очных встречах в регулярке команды на двоих забрасывали не более пяти шайб.

Прогноз и ставка на матч «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 19 ноября 2022 года

«Кэнакс» проводит тяжелый сезон: за 17 матчей проиграли уже 12 раз и сползли на 15-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» же идет в лидерах «Запада»: за 19 игр оформил 11 побед и отстает только от набравшего мощную форму «Вегаса». «Кингз» в шести последних матчах одержал пять побед и уступил только «Калгари» (5:6). «Ванкувер» же находится в гораздо более кислой форме: одержал одну победу за пять последних игр.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (0) за 1.85.