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«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: прогноз на матч НХЛ 19 ноября 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 19 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Лос-Анджелес Кингз».
Фото Global Look Press

19 ноября в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретятся «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Матч пройдет на «Роджерс-Арене» и начнется в 06:00 по московскому времени. В России не показывают матчи НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу хозяев в основное время можно с котировкой 2.60, вероятность — приблизительно 37%. Успех гостей предложен с котировкой 2.40 (40%). Ничья идет за 4.10 (23%.).

Ждете победу «Лос-Анджелеса»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Кингз» при благополучном исходе принесет 2400 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1 (-1.5) идет за 3.40, Ф2 (+1.5) — за 1.32;

• Ф2 (-1.5) можно взять за 3.00, Ф1 (+1.5) — за 1.38.

«Лос-Анджелес» — одна из самых результативных команд текущего сезона НХЛ: за 19 матчей «короли» забросили уже 64 шайбы, больше забили только три команды. В среднем за матч «Кингз» оформляют 3.37 гола. Индивидуальный тотал гостей более 2.5 шайбы доступен за 1.58, ИТМ2 (2.5) — за 2.40.

«Ванкувер» отличается чуть реже: за 17 игр наколотил 58 шайб. Индивидуальный тотал хозяев более 2.5 гола можно взять за 1.64, ИТМ1 (2.5) — за 2.24.

Общий тотал больше 5.5 гола предложен за 1.66, ТМ 5.5 — за 2.27. Правда, в четырех последних очных встречах в регулярке команды на двоих забрасывали не более пяти шайб.

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Прогноз и ставка на матч «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 19 ноября 2022 года

«Кэнакс» проводит тяжелый сезон: за 17 матчей проиграли уже 12 раз и сползли на 15-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» же идет в лидерах «Запада»: за 19 игр оформил 11 побед и отстает только от набравшего мощную форму «Вегаса». «Кингз» в шести последних матчах одержал пять побед и уступил только «Калгари» (5:6). «Ванкувер» же находится в гораздо более кислой форме: одержал одну победу за пять последних игр.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (0) за 1.85.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Лос-Анджелес Кингз
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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