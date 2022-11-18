«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: прогноз на матч НХЛ 19 ноября 2022 года
19 ноября в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретятся «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Матч пройдет на «Роджерс-Арене» и начнется в 06:00 по московскому времени. В России не показывают матчи НХЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу хозяев в основное время можно с котировкой 2.60, вероятность — приблизительно 37%. Успех гостей предложен с котировкой 2.40 (40%). Ничья идет за 4.10 (23%.).
Ждете победу «Лос-Анджелеса»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Кингз» при благополучном исходе принесет 2400 рублей.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1 (-1.5) идет за 3.40, Ф2 (+1.5) — за 1.32;
• Ф2 (-1.5) можно взять за 3.00, Ф1 (+1.5) — за 1.38.
«Лос-Анджелес» — одна из самых результативных команд текущего сезона НХЛ: за 19 матчей «короли» забросили уже 64 шайбы, больше забили только три команды. В среднем за матч «Кингз» оформляют 3.37 гола. Индивидуальный тотал гостей более 2.5 шайбы доступен за 1.58, ИТМ2 (2.5) — за 2.40.
«Ванкувер» отличается чуть реже: за 17 игр наколотил 58 шайб. Индивидуальный тотал хозяев более 2.5 гола можно взять за 1.64, ИТМ1 (2.5) — за 2.24.
Общий тотал больше 5.5 гола предложен за 1.66, ТМ 5.5 — за 2.27. Правда, в четырех последних очных встречах в регулярке команды на двоих забрасывали не более пяти шайб.
Прогноз и ставка на матч «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 19 ноября 2022 года
«Кэнакс» проводит тяжелый сезон: за 17 матчей проиграли уже 12 раз и сползли на 15-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» же идет в лидерах «Запада»: за 19 игр оформил 11 побед и отстает только от набравшего мощную форму «Вегаса». «Кингз» в шести последних матчах одержал пять побед и уступил только «Калгари» (5:6). «Ванкувер» же находится в гораздо более кислой форме: одержал одну победу за пять последних игр.
Рекомендуемая ставка: Ф2 (0) за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2