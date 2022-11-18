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Бельгия — Египет: прогноз на товарищеский матч 18 ноября 2022 года

Прогноз на товарищеский матч Бельгия — Египет 18 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Дрис Мертенс и Кевин Де Брюйне.
Фото Global Look Press

18 ноября «дьяволы» завершат подготовку к чемпионату мира в Катаре матчем со сборной Египта. Матч начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Жабер Аль-Ахмад» в Кувейте, в прямом эфире показан не будет.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в египтян. Поставить на победу «фараонов» можно за 7.20, это примерно 13% вероятности. Ничья доступна за 4.60 (21%), виктория бельгийцев — за 1.45 (66%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4600 рублей.

Если считаете, что египтяне не проиграют, оформите ставку за 2.75.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.63.

«Верх» по голам прошел в четырех из десяти прошедших матчей Египта, и в шести играх Бельгии. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, на обратный исход — за 2.10.

Вариант «обе забьют» прошел в семи из десяти прошедших матчей бельгийцев и предложен за 1.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу Кевина де Брюйне и компании за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч Бельгия — Египет

Бельгийцы завершают подготовку к чемпионату мира товарищеским матчем против Египта, и, как показывает практика, результат в таких матчах не играет роли. Единственное, что должно волновать Роберто Мартинеса — как подкрутить оборону, потому что в пяти прошедших матчах сохранить ворота в целости удалось лишь один раз — против Польши. Но в другом матче поляки, а еще голландцы и валлийцы (дважды) «дьяволов» огорчали. Сейчас в соперниках Мохамед Салах — а значит, исполнить задуманное Мартинесу будет трудно.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.

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Сборная Бельгии по футболу
Сборная Египта по футболу
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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