18 ноября «дьяволы» завершат подготовку к чемпионату мира в Катаре матчем со сборной Египта. Матч начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Жабер Аль-Ахмад» в Кувейте, в прямом эфире показан не будет.

Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в египтян. Поставить на победу «фараонов» можно за 7.20, это примерно 13% вероятности. Ничья доступна за 4.60 (21%), виктория бельгийцев — за 1.45 (66%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4600 рублей.

Если считаете, что египтяне не проиграют, оформите ставку за 2.75.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.63.

«Верх» по голам прошел в четырех из десяти прошедших матчей Египта, и в шести играх Бельгии. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, на обратный исход — за 2.10.

Вариант «обе забьют» прошел в семи из десяти прошедших матчей бельгийцев и предложен за 1.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу Кевина де Брюйне и компании за 6.60.

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Египет

Бельгийцы завершают подготовку к чемпионату мира товарищеским матчем против Египта, и, как показывает практика, результат в таких матчах не играет роли. Единственное, что должно волновать Роберто Мартинеса — как подкрутить оборону, потому что в пяти прошедших матчах сохранить ворота в целости удалось лишь один раз — против Польши. Но в другом матче поляки, а еще голландцы и валлийцы (дважды) «дьяволов» огорчали. Сейчас в соперниках Мохамед Салах — а значит, исполнить задуманное Мартинесу будет трудно.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.