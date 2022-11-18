Бельгия — Египет: прогноз на товарищеский матч 18 ноября 2022 года
18 ноября «дьяволы» завершат подготовку к чемпионату мира в Катаре матчем со сборной Египта. Матч начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Жабер Аль-Ахмад» в Кувейте, в прямом эфире показан не будет.
Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в египтян. Поставить на победу «фараонов» можно за 7.20, это примерно 13% вероятности. Ничья доступна за 4.60 (21%), виктория бельгийцев — за 1.45 (66%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4600 рублей.
Если считаете, что египтяне не проиграют, оформите ставку за 2.75.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.63.
«Верх» по голам прошел в четырех из десяти прошедших матчей Египта, и в шести играх Бельгии. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, на обратный исход — за 2.10.
Вариант «обе забьют» прошел в семи из десяти прошедших матчей бельгийцев и предложен за 1.90.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу Кевина де Брюйне и компании за 6.60.
Прогноз и ставка на матч Бельгия — Египет
Бельгийцы завершают подготовку к чемпионату мира товарищеским матчем против Египта, и, как показывает практика, результат в таких матчах не играет роли. Единственное, что должно волновать Роберто Мартинеса — как подкрутить оборону, потому что в пяти прошедших матчах сохранить ворота в целости удалось лишь один раз — против Польши. Но в другом матче поляки, а еще голландцы и валлийцы (дважды) «дьяволов» огорчали. Сейчас в соперниках Мохамед Салах — а значит, исполнить задуманное Мартинесу будет трудно.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2