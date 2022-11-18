Возможно, Катар подкупил игроков сборной Эквадора. Как это повлияет на результат матча открытия ЧМ?
20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В матче открытия команда-хозяйка сыграет с Эквадором. Встреча состоится на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, старт эфира — в 18.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Катар — Эквадор 20 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Эквадора больше шансов на победу. Оформить ее можно с коэффициентом 2.45, что примерно 40% вероятности исхода. Успех Катара оценен самой высокой котировкой 3.40 (28%), ничья — 3.10 (32%).
Если вам кажется, что поддержка болельщиков и домашнее поле помогут хозяевам не проиграть, возьмите этот вариант за 1.62.
Больше двух голов в матче ждать не стоит, потому что столько суммарно было забито в шести последних матчах с участием Эквадора. ТБ 2.5 идет за 2.65, ТМ 2.5 — за 1.55.
Также вряд ли соперники обменяются голами: котировка на «обе забьют» — 2.20, на «обе забьют — нет» — 1.67.
Хозяева турнира порадуют победой хотя бы в одном тайме? Поставить на это можно за 2.20, на выигрыш 45-минутки Эквадором — за 1.76.
В последних двух матчах с участием Катара был назначен пенальти. 11-метровый в предстоящей встрече предложено взять за 3.20, удаление — за 4.50.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о приблизительно равных шансах соперников:
Катар — Эквадор: прогноз и анализ матча ЧМ 20 ноября 2022 года
22-й чемпионат мира стартует с не самой яркой вывески — в обычный день вы вряд ли включили бы матч между Катаром и Эквадором. Но окутывающие эту встречу теории заговора точно добавили ей интереса. За два дня до игры журналист Амджад Таха сообщил, что хозяева подкупили восьмерых игроков латиноамериканской сборной суммой в 7.4 млн долларов, чтобы те проиграли матч со счетом 0:1. Эту информацию ему подтвердили очень надежные источники в обеих странах.
И все-таки лучше опираться не на домыслы, а на факты. Они говорят о том, что команды встречались между собой всего раз — провели товарищеский матч в 2018 году. Тогда Катар победил со счетом 4:3. Однако на такую же результативность в ближайшей игре рассчитывать не стоит. В первую очередь из-за Эквадора.
Команда Густаво Альфаро с марта провела шесть встреч, и ни в одной не было забито больше гола: четыре игры завершились 0:0, еще две — минимальными победами эквадорцев. На то, что в ближайшем матче футболисты отличатся один раз или вообще не забьют, коэффициент — 2.60.
Катар очень много спарринговался в этом году, но результаты пришли только в последние месяцы: команда идет на серии из четырех побед. Правда, все они были добыты против скромных соперников: Гватемалы (2:0), Гондураса (1:0), Панамы (2:1) и Албании (1:0). В самом статусном матче 2022-го Катар сыграл вничью с Чили (2:2) — за «Ла Роху» играли и забивали Алексис Санчес и Артуро Видаль. Поэтому можно назвать тот результат очень успешным.
Прогноз и ставка на матч Катар — Эквадор
В группе А помимо Катара и Эквадора сыграют Нидерланды и Сенегал, а значит, поражение в стартовом матче поставит крест на шансах выйти из группы. Поэтому обе команды сыграют максимально осторожно. Возможно, ничья для них станет самым приемлемым результатом.
Эквадор за последние полгода играл с Ираком, Японией, Мексикой, Саудовской Аравией, Нигерией и Кабо-Верде, но не пропустил ни разу. И даже Аргентина с Месси забила в ворота эквадорцев всего один мяч. Катар по уровню слабее перечисленных команд, а значит, пробить соперника ему будет еще сложнее. Все говорит о том, что обмена голами ждать не стоит.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2