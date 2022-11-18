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Возможно, Катар подкупил игроков сборной Эквадора. Как это повлияет на результат матча открытия ЧМ?

Прогноз на матч Катар — Эквадор в рамках чемпионата мира по футболу 20 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Первис Эступиньян.
Фото Global Look Press
Игра состоится на фоне серьезного скандала.

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В матче открытия команда-хозяйка сыграет с Эквадором. Встреча состоится на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, старт эфира — в 18.45 мск.

Чемпионат мира. Группа A
20 нояб, 19:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Катар
Эквадор

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Катар — Эквадор 20 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Эквадора больше шансов на победу. Оформить ее можно с коэффициентом 2.45, что примерно 40% вероятности исхода. Успех Катара оценен самой высокой котировкой 3.40 (28%), ничья — 3.10 (32%).

Если вам кажется, что поддержка болельщиков и домашнее поле помогут хозяевам не проиграть, возьмите этот вариант за 1.62.

Больше двух голов в матче ждать не стоит, потому что столько суммарно было забито в шести последних матчах с участием Эквадора. ТБ 2.5 идет за 2.65, ТМ 2.5 — за 1.55.

Также вряд ли соперники обменяются голами: котировка на «обе забьют» — 2.20, на «обе забьют — нет» — 1.67.

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Хозяева турнира порадуют победой хотя бы в одном тайме? Поставить на это можно за 2.20, на выигрыш 45-минутки Эквадором — за 1.76.

В последних двух матчах с участием Катара был назначен пенальти. 11-метровый в предстоящей встрече предложено взять за 3.20, удаление — за 4.50.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о приблизительно равных шансах соперников:

  • 1:0 в пользу Эквадора — 5.70;

  • ничья 1:1 — 5.90;

  • 1:0 на Катар — 7.10.

Катар — Эквадор: прогноз и анализ матча ЧМ 20 ноября 2022 года

22-й чемпионат мира стартует с не самой яркой вывески — в обычный день вы вряд ли включили бы матч между Катаром и Эквадором. Но окутывающие эту встречу теории заговора точно добавили ей интереса. За два дня до игры журналист Амджад Таха сообщил, что хозяева подкупили восьмерых игроков латиноамериканской сборной суммой в 7.4 млн долларов, чтобы те проиграли матч со счетом 0:1. Эту информацию ему подтвердили очень надежные источники в обеих странах.

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И все-таки лучше опираться не на домыслы, а на факты. Они говорят о том, что команды встречались между собой всего раз — провели товарищеский матч в 2018 году. Тогда Катар победил со счетом 4:3. Однако на такую же результативность в ближайшей игре рассчитывать не стоит. В первую очередь из-за Эквадора.

Команда Густаво Альфаро с марта провела шесть встреч, и ни в одной не было забито больше гола: четыре игры завершились 0:0, еще две — минимальными победами эквадорцев. На то, что в ближайшем матче футболисты отличатся один раз или вообще не забьют, коэффициент — 2.60.

Катар очень много спарринговался в этом году, но результаты пришли только в последние месяцы: команда идет на серии из четырех побед. Правда, все они были добыты против скромных соперников: Гватемалы (2:0), Гондураса (1:0), Панамы (2:1) и Албании (1:0). В самом статусном матче 2022-го Катар сыграл вничью с Чили (2:2) — за «Ла Роху» играли и забивали Алексис Санчес и Артуро Видаль. Поэтому можно назвать тот результат очень успешным.

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Прогноз и ставка на матч Катар — Эквадор

В группе А помимо Катара и Эквадора сыграют Нидерланды и Сенегал, а значит, поражение в стартовом матче поставит крест на шансах выйти из группы. Поэтому обе команды сыграют максимально осторожно. Возможно, ничья для них станет самым приемлемым результатом.

Эквадор за последние полгода играл с Ираком, Японией, Мексикой, Саудовской Аравией, Нигерией и Кабо-Верде, но не пропустил ни разу. И даже Аргентина с Месси забила в ворота эквадорцев всего один мяч. Катар по уровню слабее перечисленных команд, а значит, пробить соперника ему будет еще сложнее. Все говорит о том, что обмена голами ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.67.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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3.03 00:00
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