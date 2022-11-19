Рууд — Рублев: дополнительный день отдыха поможет норвежцу

19 ноября российский теннисист Андрей Рублев сыграет в полуфинале Итогового турнира года. Его соперником станет норвежец Каспер Рууд. Встреча состоится в Турине и начнется в 23.05 по московскому времени. В России она показана не будет. В личном противостоянии Рублев впереди — 4:1.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают российского теннисиста фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.71, что примерно 58% вероятности исхода. Триумф Рууда доступен за 2.13 (42%).

При ставке в 1000 рублей на норвежца в случае его выхода в финал выплата составит 2130 рублей.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу Рублева за 2.75.

Однако последний матч между соперниками завершился в пользу Каспера, а значит, есть смысл рассмотреть вариант Ф1(+1.5) партии за 1.59.

Можете выбрать один из множества вариантов в рынке на количество геймов:

тотал больше 22.5 идет за 1.73, ТМ 22.5 — за 2.10;

ТБ 23.5 — за 2.00, ТМ 23.5 — за 1.77.

Проведут ли теннисисты все три сета? Такой исход оценен котировкой 2.30, обратный — 1.58.

Прогноз и ставка на матч Каспер Рууд — Андрей Рублев

Рублев очень мощно выглядел в матче с Циципасом: очень агрессивно действовал на приеме и стабильно пробивал с форхенда, а также держался в игре слева-налево. Также Андрей оказался стойким психологически: на этот раз не расклеился, как во встрече с Джоковичем, и вернулся в игру с 0:1 по партиям.

Перед Руудом у Рублева преимущество по личным встречам, а по уровню игры примерное равенство. Но за норвежца в этот раз говорит время — свой третий матч в группе он провел на сутки раньше Андрея. Это поможет ему взять хотя бы партию.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) сета за 1.59.