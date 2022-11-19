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Сегодня, 13:15

Рууд — Рублев: дополнительный день отдыха поможет норвежцу

Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

19 ноября российский теннисист Андрей Рублев сыграет в полуфинале Итогового турнира года. Его соперником станет норвежец Каспер Рууд. Встреча состоится в Турине и начнется в 23.05 по московскому времени. В России она показана не будет. В личном противостоянии Рублев впереди — 4:1.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают российского теннисиста фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.71, что примерно 58% вероятности исхода. Триумф Рууда доступен за 2.13 (42%).

При ставке в 1000 рублей на норвежца в случае его выхода в финал выплата составит 2130 рублей.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу Рублева за 2.75.

Однако последний матч между соперниками завершился в пользу Каспера, а значит, есть смысл рассмотреть вариант Ф1(+1.5) партии за 1.59.

Можете выбрать один из множества вариантов в рынке на количество геймов:

  • тотал больше 22.5 идет за 1.73, ТМ 22.5 — за 2.10;

  • ТБ 23.5 — за 2.00, ТМ 23.5 — за 1.77.

Проведут ли теннисисты все три сета? Такой исход оценен котировкой 2.30, обратный — 1.58.

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Прогноз и ставка на матч Каспер Рууд — Андрей Рублев

Рублев очень мощно выглядел в матче с Циципасом: очень агрессивно действовал на приеме и стабильно пробивал с форхенда, а также держался в игре слева-налево. Также Андрей оказался стойким психологически: на этот раз не расклеился, как во встрече с Джоковичем, и вернулся в игру с 0:1 по партиям.

Перед Руудом у Рублева преимущество по личным встречам, а по уровню игры примерное равенство. Но за норвежца в этот раз говорит время — свой третий матч в группе он провел на сутки раньше Андрея. Это поможет ему взять хотя бы партию.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) сета за 1.59.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Каспер Рууд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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 - : -
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 - : -
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3.03 00:00
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