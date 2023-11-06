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«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ 7 ноября 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Тампа-Бэй» 7 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Фото Getty Images

7 ноября «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» сойдутся в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на льду «Скотиабанк Арены» в Торонто и начнется в 3.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева имеют преимущество: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 2.02, это приблизительно 47% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 3.10 (31%), котировка на ничью — 4.30 (22%).

Победа «Торонто» с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.61, этот рынок на «Тампу» предложен за 2.30. Единственная встреча соперников в этом сезоне закончилась как раз триумфом «кленовых листьев» в дополнительное время (4:3).

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.54, Ф2(0) — за 2.44;

• Ф1(-1.5) — за 2.27, Ф2(+1.5) — за 1.61.

Тотал больше 6.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 6.5 — за 1.89.

Рынок на то, что обе команды отличатся минимум три раза, оценен в 2.22, обратный вариант идет за 1.59.

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Прогноз и ставка на матч «Торонто» — «Тампа-Бэй»

«Молнии» демонстрируют неплохую результативность: забрасывают в среднем 3,64 шайбы — это седьмой показатель в НХЛ. В 11 матчах регулярки «Лайтнинг» лишь трижды отличились меньше трех раз за 60 минут. К тому же за «Тампу» выступает один из лучших бомбардиров НХЛ россиянин Никита Кучеров — в 11 играх нападающий поучаствовал в 16 голах (7+9).

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.65.

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«Сочи» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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