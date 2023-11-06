«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ 7 ноября 2023 года
7 ноября «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» сойдутся в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на льду «Скотиабанк Арены» в Торонто и начнется в 3.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева имеют преимущество: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 2.02, это приблизительно 47% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 3.10 (31%), котировка на ничью — 4.30 (22%).
Победа «Торонто» с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.61, этот рынок на «Тампу» предложен за 2.30. Единственная встреча соперников в этом сезоне закончилась как раз триумфом «кленовых листьев» в дополнительное время (4:3).
Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) — за 1.54, Ф2(0) — за 2.44;
• Ф1(-1.5) — за 2.27, Ф2(+1.5) — за 1.61.
Тотал больше 6.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 6.5 — за 1.89.
Рынок на то, что обе команды отличатся минимум три раза, оценен в 2.22, обратный вариант идет за 1.59.
Прогноз и ставка на матч «Торонто» — «Тампа-Бэй»
«Молнии» демонстрируют неплохую результативность: забрасывают в среднем 3,64 шайбы — это седьмой показатель в НХЛ. В 11 матчах регулярки «Лайтнинг» лишь трижды отличились меньше трех раз за 60 минут. К тому же за «Тампу» выступает один из лучших бомбардиров НХЛ россиянин Никита Кучеров — в 11 играх нападающий поучаствовал в 16 голах (7+9).
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
6
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
7
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|1 : 1
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3