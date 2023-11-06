Угрозу в «Ман Сити» таит не только Холанн. Доку, Альварес и остальные помогут Эрлину прибить «Янг Бойз»
«Манчестер Сити» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сойдется с худшей командой квартета G — «Янг Бойз». Игра пройдет 7 ноября на стадионе «Этихад», начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 22.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Янг Бойз» 7 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в победе «горожан»: поставить на них можно с коэффициентом 1.09, что составляет примерно 90% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 30.0 (3%), даже ничья идет за крайне маловероятные 12.0 (7%).
Команды встречались в третьем туре на стадионе «Янг Бойз», где англичане без проблем добыли три очка (3:1). Поставить на то, что «пчелы» каким-то образом не уступят на «Этихаде», можно за 8.50.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отразили огромное превосходство подопечных Пепа Гвардиолы:
• 3:0 — за 5.61;
• 2:0 — за 5.81;
• 4:0 — за 7.01.
Тотал больше 3.5 мяча можно взять за 1.97, ТМ 3.5 предложен за 1.86.
Вероятность увидеть обмен голами оценена в 2.79, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.45.
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«Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года
«Горожане» — единоличные лидеры группы G: парни Гвардиолы победили в каждом из туров с одинаковым счетом (3:1), а две недели назад разделались именно с «Янг Бойз». В АПЛ дела у небесно-голубых тоже складываются неплохо: выиграли в четырех поединках подряд с внушительной разницей 14:3.
Мощную результативность в «Сити» показывает не только Эрлин Холанн, который в 16 играх во всех турнирах настрелял уже 13+3. Ярко выступают Хулиан Альварес (7+5) и Фил Фоден (4+4), а прямо перед встречей с «Янг Бойз» пошумел Жереми Доку. 21-летний бельгиец оформил 1+4 в матче АПЛ против «Борнмута», а всего летний новичок набрал достойные 3+6.
Швейцарцы делят последнюю строчку группы с «Црвеной Звездой»: команды сыграли вничью в очном поединке (2:2) и уступили в остальных. Причем «Янг Бойз» влетел «Лейпцигу» и «Ман Сити» с одинаковым счетом (1:3). В национальном чемпионате дела у «пчел» идут гораздо лучше — они лидируют и даже имеют игру в запасе по отношению ко второму и третьему местам. А к выезду на «Этихад» коллектив Рафаэля Вики подошел после двух побед с общим итогом 6:1.
Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»
Хозяева выглядят огромными фаворитами. В трех предыдущих турах группового этапа они неизменно побеждали с разницей в два мяча, отличались по три раза и в домашней разборке с аутсайдером квартета вполне способны продолжить этот тренд. Тем более что с учетом всех соревнований выигрыши с превосходством минимум в два метких удара «горожане» оформили в девяти встречах из 17. А в среднем за 90 минут «Сити» вкрутил 2,53 гола. В двух последних поединках небесно-голубые уничтожили соперников с общим счетом 9:1, причем один из них, «Манчестер Юнайтед», точно превосходит швейцарцев в классе.
Рекомендуемая ставка: ИТБ (3) за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
6
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
7
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3