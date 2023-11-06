Угрозу в «Ман Сити» таит не только Холанн. Доку, Альварес и остальные помогут Эрлину прибить «Янг Бойз»

«Горожане» показывают 100-процентный результат в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сойдется с худшей командой квартета G — «Янг Бойз». Игра пройдет 7 ноября на стадионе «Этихад», начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 22.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Янг Бойз» 7 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в победе «горожан»: поставить на них можно с коэффициентом 1.09, что составляет примерно 90% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 30.0 (3%), даже ничья идет за крайне маловероятные 12.0 (7%).

Команды встречались в третьем туре на стадионе «Янг Бойз», где англичане без проблем добыли три очка (3:1). Поставить на то, что «пчелы» каким-то образом не уступят на «Этихаде», можно за 8.50.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отразили огромное превосходство подопечных Пепа Гвардиолы:

• 3:0 — за 5.61;

• 2:0 — за 5.81;

• 4:0 — за 7.01.

Тотал больше 3.5 мяча можно взять за 1.97, ТМ 3.5 предложен за 1.86.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 2.79, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.45.

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«Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

«Горожане» — единоличные лидеры группы G: парни Гвардиолы победили в каждом из туров с одинаковым счетом (3:1), а две недели назад разделались именно с «Янг Бойз». В АПЛ дела у небесно-голубых тоже складываются неплохо: выиграли в четырех поединках подряд с внушительной разницей 14:3.

Мощную результативность в «Сити» показывает не только Эрлин Холанн, который в 16 играх во всех турнирах настрелял уже 13+3. Ярко выступают Хулиан Альварес (7+5) и Фил Фоден (4+4), а прямо перед встречей с «Янг Бойз» пошумел Жереми Доку. 21-летний бельгиец оформил 1+4 в матче АПЛ против «Борнмута», а всего летний новичок набрал достойные 3+6.

Швейцарцы делят последнюю строчку группы с «Црвеной Звездой»: команды сыграли вничью в очном поединке (2:2) и уступили в остальных. Причем «Янг Бойз» влетел «Лейпцигу» и «Ман Сити» с одинаковым счетом (1:3). В национальном чемпионате дела у «пчел» идут гораздо лучше — они лидируют и даже имеют игру в запасе по отношению ко второму и третьему местам. А к выезду на «Этихад» коллектив Рафаэля Вики подошел после двух побед с общим итогом 6:1.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»

Хозяева выглядят огромными фаворитами. В трех предыдущих турах группового этапа они неизменно побеждали с разницей в два мяча, отличались по три раза и в домашней разборке с аутсайдером квартета вполне способны продолжить этот тренд. Тем более что с учетом всех соревнований выигрыши с превосходством минимум в два метких удара «горожане» оформили в девяти встречах из 17. А в среднем за 90 минут «Сити» вкрутил 2,53 гола. В двух последних поединках небесно-голубые уничтожили соперников с общим счетом 9:1, причем один из них, «Манчестер Юнайтед», точно превосходит швейцарцев в классе.

Рекомендуемая ставка: ИТБ (3) за 1.88.

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