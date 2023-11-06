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Сегодня, 13:15

«Сочи» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — «Динамо» 6 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Даниил Фомин («Динамо»).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

6 ноября «Динамо» сойдется с последней командой РПЛ — «Сочи». Игра 14-го тура пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Рассудит встречу бригада во главе с Владиславом Безбородовым. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение москвичам: коэффициент на победу бело-голубых — 2.33, что составляет приблизительно 42% вероятности. Выигрыш подопечных Александра Точилина оценили в 3.17 (31%), ничья доступна с котировкой 3.57 (27%).

«Сочи» в 13 турах РПЛ потерпел уже 10 поражений: поставить на то, что «барсы» не уступят в предстоящей встрече, можно за 1.67.

Наиболее ожидаемые, по мнению экспертов, результаты поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.05;

• 1:0 в пользу «Динамо» — за 8.50;

• 0:0 и 2:1 — за 8.75.

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Сочи» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 ноября 2023 года

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.94.

Рынок на обмен голами предложен за 1.72, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.11.

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«Сочи» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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