6 ноября «Динамо» сойдется с последней командой РПЛ — «Сочи». Игра 14-го тура пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Рассудит встречу бригада во главе с Владиславом Безбородовым. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение москвичам: коэффициент на победу бело-голубых — 2.33, что составляет приблизительно 42% вероятности. Выигрыш подопечных Александра Точилина оценили в 3.17 (31%), ничья доступна с котировкой 3.57 (27%).

«Сочи» в 13 турах РПЛ потерпел уже 10 поражений: поставить на то, что «барсы» не уступят в предстоящей встрече, можно за 1.67.

Наиболее ожидаемые, по мнению экспертов, результаты поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.05;

• 1:0 в пользу «Динамо» — за 8.50;

• 0:0 и 2:1 — за 8.75.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.94.

Рынок на обмен голами предложен за 1.72, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.11.

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