«Тоттенхэм» — «Челси»: Сон и Мэддисон поставят соперника на колени
6 ноября в центральном матче 11-го тура АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Челси». Лондонское дерби состоится на арене «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России встреча показана не будет. Главным арбитром назначен Майкл Оливер.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитом матча «Тоттенхэм». На победу «шпор» можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех «Челси» — за 3.15 (32%).
На то, что команда Маурисио Почеттино не уступит, предложено поставить за 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20. Четыре из пяти предыдущих встреч между командами были «низовыми».
Условие «обе забьют» можно оформить за 1.57, а противоположное — за 2.45.
Игроки какой команды совершат больше успешных обводок? Эксперты считают, что хозяева будут лучше в этом компоненте. П1 — 1.55, П2 — 2.80, Х — 10.0.
Девять и более замен в игре можно оформить за 1.72, меньше восьми — за 2.00.
Если «Тоттенхэм» забьет минимум два мяча, сыграет коэффициент 1.97. Если «Челси» отличится хотя бы дважды, тогда зайдет ставка за 2.30.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Челси»
«Тоттенхэм» поражает на старте сезона: клуб сменил тренера, потерял лидера и обновил состав, но выиграл восемь из 10 матчей при двух ничьих и по потерянным очкам возглавляет АПЛ. «Шпоры» результативны в атаке (забили 22 мяча, в среднем 2.2 за игру), а также серьезно заматерели в обороне — пропустили девять раз.
От «Челси» после провала в прошлом розыгрыше ждали грандиозного возвращения при Почеттино, но команда по-прежнему серьезно хандрит. «Синие» идут лишь 13-ми в лиге, отставая от лидеров более чем на 10 очков. В последнем туре они проиграли «Брентфорду» — другому середняку турнира.
Хотя «Тоттенхэм» выиграл у «Челси» всего один из 13 последних матчей, сейчас это команды разного уровня с серьезным перевесом в сторону «шпор». Учитывая, что они еще и сыграют дома, то должны с большой вероятностью набрать три очка.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
6
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
7
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|1 : 1
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3