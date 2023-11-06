Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:00

«Тоттенхэм» — «Челси»: Сон и Мэддисон поставят соперника на колени

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» 6 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хын Мин Сон.
Фото Global Look Press

6 ноября в центральном матче 11-го тура АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Челси». Лондонское дерби состоится на арене «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России встреча показана не будет. Главным арбитром назначен Майкл Оливер.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
06 нояб, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Челси

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитом матча «Тоттенхэм». На победу «шпор» можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех «Челси» — за 3.15 (32%).

На то, что команда Маурисио Почеттино не уступит, предложено поставить за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20. Четыре из пяти предыдущих встреч между командами были «низовыми».

Условие «обе забьют» можно оформить за 1.57, а противоположное — за 2.45.

Игроки какой команды совершат больше успешных обводок? Эксперты считают, что хозяева будут лучше в этом компоненте. П1 — 1.55, П2 — 2.80, Х — 10.0.

Девять и более замен в игре можно оформить за 1.72, меньше восьми — за 2.00.

Если «Тоттенхэм» забьет минимум два мяча, сыграет коэффициент 1.97. Если «Челси» отличится хотя бы дважды, тогда зайдет ставка за 2.30.

Рафаэл Леау (&laquo;Милан&raquo;). «Милан» повис на грани вылета из ЛЧ. «ПСЖ» не позволит Леау и компании уйти с последнего места в группе

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Челси»

«Тоттенхэм» поражает на старте сезона: клуб сменил тренера, потерял лидера и обновил состав, но выиграл восемь из 10 матчей при двух ничьих и по потерянным очкам возглавляет АПЛ. «Шпоры» результативны в атаке (забили 22 мяча, в среднем 2.2 за игру), а также серьезно заматерели в обороне — пропустили девять раз.

От «Челси» после провала в прошлом розыгрыше ждали грандиозного возвращения при Почеттино, но команда по-прежнему серьезно хандрит. «Синие» идут лишь 13-ми в лиге, отставая от лидеров более чем на 10 очков. В последнем туре они проиграли «Брентфорду» — другому середняку турнира.

Хотя «Тоттенхэм» выиграл у «Челси» всего один из 13 последних матчей, сейчас это команды разного уровня с серьезным перевесом в сторону «шпор». Учитывая, что они еще и сыграют дома, то должны с большой вероятностью набрать три очка.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.70.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
0
Читайте также
Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна
В Малом театре рассказали о состоянии худрука Юрия Соломина
Матвиенко оценила выступление SHAMAN
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ 7 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости