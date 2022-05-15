15 мая 2022 года в 29-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на «Открытие Банк Арене» в Москве с «Зенитом». Игра начнется в 16.30 мск. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.30 мск. Обслужит встречу арбитр Павел Кукуян.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ сделали выбор в пользу гостей. На победу «Зенита» доступен коэффициент 1.82, то есть около 54% вероятности. Успех «Спартака» и ничью можно взять с одинаковой котировкой 4.10 (23%).

Прогнозом на игру поделился комментатор Виктор Гусев. Он считает, что команды не покинут поле без голов.

«Мне не совсем ясно, каковы цели обоих соперников. «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство. «Спартак» занимает девятое место, и даже блестящая игра в последних турах особенно высоко москвичей не поднимет. Можно говорить о личной мотивации. Может быть, захочет забить по известным причинам Дзюба. Может быть, хорошо сыграет Бакаев, судьба которого в «Спартаке» пока не слишком ясна. Спартак провалил сезон столетия. Но команда вышла в финал БЕТСИТИ Кубка России, победили ЦСКА, захотят победить и «Зенит».

До этого матча «Спартак» одержал три победы подряд, обыграв «Крылья Советов» (2:1), «Урал» (3:1) и «Енисей» (3:0). «Зенит» отдыхал, но победил «Химки» со счетом 1:0. В семи из восьми последних очных матчей в Москве «Спартак» не проиграл. Что еще интереснее, в 10 из 11 последних матчей в Москве забили обе команды.

«Зенит» идет без поражений в РПЛ 17 матчей кряду. Кстати, в матче первого круга команды обменялись забитыми мячами. Тогда «Зенит» разгромил соперника со счетом 7:1. В последний раз в Москве соперники сыграли вничью, а забили тоже обе команды. Вот и на этот раз ожидаю голов с обеих сторон«, — резюмировал Гусев для Stavka.tv.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ на вариант «обе забьют» предлагают поставить с коэффициентом 1.57.