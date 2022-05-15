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«Спартак» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ 15 мая 2022 года

Прогноз экспертов на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 15 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон («Спартак»).
Фото Global Look Press

15 мая 2022 года в 29-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на «Открытие Банк Арене» в Москве с «Зенитом». Игра начнется в 16.30 мск. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.30 мск. Обслужит встречу арбитр Павел Кукуян.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ сделали выбор в пользу гостей. На победу «Зенита» доступен коэффициент 1.82, то есть около 54% вероятности. Успех «Спартака» и ничью можно взять с одинаковой котировкой 4.10 (23%).

Прогнозом на игру поделился комментатор Виктор Гусев. Он считает, что команды не покинут поле без голов.

«Мне не совсем ясно, каковы цели обоих соперников. «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство. «Спартак» занимает девятое место, и даже блестящая игра в последних турах особенно высоко москвичей не поднимет. Можно говорить о личной мотивации. Может быть, захочет забить по известным причинам Дзюба. Может быть, хорошо сыграет Бакаев, судьба которого в «Спартаке» пока не слишком ясна. Спартак провалил сезон столетия. Но команда вышла в финал БЕТСИТИ Кубка России, победили ЦСКА, захотят победить и «Зенит».

До этого матча «Спартак» одержал три победы подряд, обыграв «Крылья Советов» (2:1), «Урал» (3:1) и «Енисей» (3:0). «Зенит» отдыхал, но победил «Химки» со счетом 1:0. В семи из восьми последних очных матчей в Москве «Спартак» не проиграл. Что еще интереснее, в 10 из 11 последних матчей в Москве забили обе команды.

Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» — «Зенит»: Соболеву и Квинси не хватит сил поквитаться за 1:7 в Санкт-Петербурге

«Зенит» идет без поражений в РПЛ 17 матчей кряду. Кстати, в матче первого круга команды обменялись забитыми мячами. Тогда «Зенит» разгромил соперника со счетом 7:1. В последний раз в Москве соперники сыграли вничью, а забили тоже обе команды. Вот и на этот раз ожидаю голов с обеих сторон«, — резюмировал Гусев для Stavka.tv.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ на вариант «обе забьют» предлагают поставить с коэффициентом 1.57.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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«Спартак» — «Зенит»: прогноз Титова на матч РПЛ 15 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
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Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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