15 мая 2022 года в 29-м туре РПЛ состоится один из принципиальнейших матчей сезона — «Спартак» сыграет в Москве на «Открытие Банк Арене» с «Зенитом». Игра начнется в 16.30 мск. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.30 мск. Обслужит встречу арбитр Павел Кукуян.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей увесистыми фаворитами. Коэффициент на победу «Зенита» — 1.82, то есть около 54% вероятности. Успех «Спартака» и ничья оценены одинаково — 4.10 (23%).

Мнением об исходе встречи поделился бывший полузащитник и капитан красно-белых Егор Титов. Он считает, что игра подарит болельщикам много ярких моментов и голов.

«Важный, статусный матч для обеих команд. Несмотря на то, что для турнирного положения команд эта игра значения не имеет, и те и другие будут настраиваться наилучшим образом. Принципиальные соперники. «Спартак» хочет реабилитироваться за 1:7 в первом круге. «Зенит» уже чемпион, но еще одна победа над спартаковцами только добавит позитивных эмоций и порадует болельщиков. Отбывать номер здесь никто не будет.

Думаю, в таком матче никто не станет закрываться. Это уже бессмысленно. Нужно показать свои атакующие возможности. У «Спартака» неплохой подбор футболистов. На мой взгляд, ему есть что предъявить «Зениту». Главное, чтобы футболисты были мотивированы, ну и нужно реализовывать моменты лучше, чем это было с «Енисеем». А так и Николсон, и Бакаев, и Промес, и Соболев, и Мозес способны создавать проблемы любым командам в нашем чемпионате. У «Зенита» раззабивался Сергеев, бразильцы в порядке, наверняка Дзюба появится, который регулярно забивает «Спартаку».

Голы здесь обязательно должны быть. На результат ставить сложно, все-таки турнирная мотивация утрачена. Думаю, футболисты сыграют в удовольствие и порадуют болельщиков результативным футболом. Ставлю на тотал больше трех голов", — заявил Титов для «Рейтинга Букмекеров».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на тотал больше трех голов с коэффициентом 1.96. В случае, если команды забьют ровно три мяча, сумма ставки вернется на счет.