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Сегодня, 11:15

«Спартак» — «Зенит»: прогноз Титова на матч РПЛ 15 мая 2022 года

Прогноз экспертов на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 15 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Спартак».
Фото Global Look Press

15 мая 2022 года в 29-м туре РПЛ состоится один из принципиальнейших матчей сезона — «Спартак» сыграет в Москве на «Открытие Банк Арене» с «Зенитом». Игра начнется в 16.30 мск. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.30 мск. Обслужит встречу арбитр Павел Кукуян.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей увесистыми фаворитами. Коэффициент на победу «Зенита» — 1.82, то есть около 54% вероятности. Успех «Спартака» и ничья оценены одинаково 4.10 (23%).

Мнением об исходе встречи поделился бывший полузащитник и капитан красно-белых Егор Титов. Он считает, что игра подарит болельщикам много ярких моментов и голов.

«Важный, статусный матч для обеих команд. Несмотря на то, что для турнирного положения команд эта игра значения не имеет, и те и другие будут настраиваться наилучшим образом. Принципиальные соперники. «Спартак» хочет реабилитироваться за 1:7 в первом круге. «Зенит» уже чемпион, но еще одна победа над спартаковцами только добавит позитивных эмоций и порадует болельщиков. Отбывать номер здесь никто не будет.

Думаю, в таком матче никто не станет закрываться. Это уже бессмысленно. Нужно показать свои атакующие возможности. У «Спартака» неплохой подбор футболистов. На мой взгляд, ему есть что предъявить «Зениту». Главное, чтобы футболисты были мотивированы, ну и нужно реализовывать моменты лучше, чем это было с «Енисеем». А так и Николсон, и Бакаев, и Промес, и Соболев, и Мозес способны создавать проблемы любым командам в нашем чемпионате. У «Зенита» раззабивался Сергеев, бразильцы в порядке, наверняка Дзюба появится, который регулярно забивает «Спартаку».

Зелимхан Бакаев (&laquo;Спартак&raquo;). Реванш — главная мотивация «Спартака» в игре с «Зенитом». Клуб должен извиниться перед фанатами

Голы здесь обязательно должны быть. На результат ставить сложно, все-таки турнирная мотивация утрачена. Думаю, футболисты сыграют в удовольствие и порадуют болельщиков результативным футболом. Ставлю на тотал больше трех голов", — заявил Титов для «Рейтинга Букмекеров».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на тотал больше трех голов с коэффициентом 1.96. В случае, если команды забьют ровно три мяча, сумма ставки вернется на счет.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 15 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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