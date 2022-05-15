15 мая 2022 года состоится одно из главных противостояний в РПЛ: «Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 16.30 мск, прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 16.00.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ отдал предпочтение гостям. Коэффициент на победу «Зенита» — 1.82, примерно 54% вероятности. Успех «Спартака» оценен в 4.10 (23%). На ничью предложена точно такая же котировка.

При ставке в 1 000 рублей на красно-белых в случае их выигрыша вы получите 3 750 рублей.

Ставку «Спартак» не проиграет" можно сделать за 1.86.

По мнению аналитиков, три самых вероятных результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 — за 7.50;

• победа «Зенита» 2:1 — за 8.20;

• победа «Зенита» 1:0 — за 9.60.

Также предложен широкий рынок на голы:

• тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.38;

• тотал больше 3.5 мяча — за 2.46, ТМ 3.5 — за 1.55.

В первом круге «Зенит» разгромил соперника 7:1 и один из мячей забил с пенальти. Вероятность 11-метрового в предстоящей игре оценена котировкой 2.35, «пенальти не будет» можно оформить за 1.55.

Также в последней очной игре случилось удаление. Шанс увидеть красную карточку 15 мая — 2.95, отсутствие удаления — 1.35.