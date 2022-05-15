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Сегодня, 15:15

«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 15 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Зенит» 15 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев и Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press

15 мая 2022 года состоится одно из главных противостояний в РПЛ: «Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 16.30 мск, прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 16.00.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ отдал предпочтение гостям. Коэффициент на победу «Зенита» — 1.82, примерно 54% вероятности. Успех «Спартака» оценен в 4.10 (23%). На ничью предложена точно такая же котировка.

При ставке в 1 000 рублей на красно-белых в случае их выигрыша вы получите 3 750 рублей.

Ставку «Спартак» не проиграет" можно сделать за 1.86.

По мнению аналитиков, три самых вероятных результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 — за 7.50;

• победа «Зенита» 2:1 — за 8.20;

• победа «Зенита» 1:0 — за 9.60.

Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» — «Зенит»: Соболеву и Квинси не хватит сил поквитаться за 1:7 в Санкт-Петербурге

Также предложен широкий рынок на голы:

• тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.38;

• тотал больше 3.5 мяча — за 2.46, ТМ 3.5 — за 1.55.

В первом круге «Зенит» разгромил соперника 7:1 и один из мячей забил с пенальти. Вероятность 11-метрового в предстоящей игре оценена котировкой 2.35, «пенальти не будет» можно оформить за 1.55.

Также в последней очной игре случилось удаление. Шанс увидеть красную карточку 15 мая — 2.95, отсутствие удаления — 1.35.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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«Спартак» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ 15 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 3 : 0
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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Крылья Советов

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Зенит

 7
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Краснодар

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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
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Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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