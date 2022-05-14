Дзюба с партнерами задавят мотивацией.

15 мая 2022 года в 29-м туре РПЛ состоится один из принципиальнейших матчей сезона — «Спартак» сыграет в Москве с «Зенитом». Игра начнется в 16.30 мск на «Открытие Банк Арене». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 15 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что игра завершится победой «Зенита». На успех гостей можно поставить с коэффициентом 1.82, это примерно 54% вероятности. На ничью и триумф «Спартака» котировки одинаковые — по 4.10 (23%).

Красно-белые отомстят за унижение в Санкт-Петербурге со счетом 1:7? 1Х можно взять за 2.05.

Если «Зенит» собирается снова серьезно испортить настроение сопернику, можно взять Ф2(-1.5) за 2.90. Или подстраховать победу хозяев — Ф1(+1.5) доступна за 1.41.

Аналитики ожидают веселый и зрелищный матч с обилием голов. На тотал больше 2.5 мяча скромная котировка 1.57, на ТМ 2.5 — 2.40.

Команды обмениваются голами во всех матчах с 2019 года. На «обе забьют» коэффициент 1.58, на обратный исход — 2.38.

В составе «Зенита» наилучшие шансы отличиться у Юри Алберто и Ивана Сергеева (2.55), в «Спартаке» — у Шамара Николсона и Александра Соболева (3.55).

«Спартак» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 15 мая 2022 года

Лидеры «Зенита» уже давно могли разъехаться по курортам и спокойно смотрят футбол по телевизору — с завоевания чемпионства прошло две недели. Резервисты справились бы с «Химками» и «Нижним Новгородом» без Малкома с Клаудиньо, но среди матчей против аутсайдеров затесалась игра со «Спартаком».

Красно-белые — слишком серьезный раздражитель для лучшей команды России. Питерцы привыкли по-максимуму выкладываться в играх с конкурентом, чтобы снова и снова доказывать — победы «Спартака» в медиапространстве ничто по сравнению с их успехами на поле. Поэтому сине-бело-голубые снова выйдут на поле «Открытие Банк Арены» в сильнейшем составе и постараются забить как можно больше. На ИТБ2 (1.5) коэффициент 1.65, а на ИТБ2 (2.5) — 3.00.

«Спартак» решил главную задачу последних недель — вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России. В целом в последних матчах красно-белые показывали задорный и приятный для глаз футбол. Над игрой в обороне Паоло Ваноли надо еще очень много работать и думать над заменой уходящему из клуба Жиго, а вот нападение в порядке. С приходом Николсона и возвращением Квинси у москвичей появилось много опций и возможностей в атаке, что положительно отражается на результатах.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

Хотя «Спартак» на позитиве от выхода в финал БЕТСИТИ Кубка России и последних успехов в чемпионате, тягаться с «Зенитом» ему рано. Питерские легионеры при поддержке разыгравшегося Ивана Сергеева и вечно мотивированного в матчах против красно-белых Артема Дзюбы не оставят сопернику шансов поквитаться за поражение в Санкт-Петербурге.

Рекомендуемая ставка: П2 и тотал больше 2.5 гола за 2.48.