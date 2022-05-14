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«Спартак» — «Зенит»: Соболеву и Квинси не хватит сил поквитаться за 1:7 в Санкт-Петербурге

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 15 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press
Дзюба с партнерами задавят мотивацией.

15 мая 2022 года в 29-м туре РПЛ состоится один из принципиальнейших матчей сезона — «Спартак» сыграет в Москве с «Зенитом». Игра начнется в 16.30 мск на «Открытие Банк Арене». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.30 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 15 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что игра завершится победой «Зенита». На успех гостей можно поставить с коэффициентом 1.82, это примерно 54% вероятности. На ничью и триумф «Спартака» котировки одинаковые — по 4.10 (23%).

Красно-белые отомстят за унижение в Санкт-Петербурге со счетом 1:7? 1Х можно взять за 2.05.

Если «Зенит» собирается снова серьезно испортить настроение сопернику, можно взять Ф2(-1.5) за 2.90. Или подстраховать победу хозяев — Ф1(+1.5) доступна за 1.41.

Аналитики ожидают веселый и зрелищный матч с обилием голов. На тотал больше 2.5 мяча скромная котировка 1.57, на ТМ 2.5 — 2.40.

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Команды обмениваются голами во всех матчах с 2019 года. На «обе забьют» коэффициент 1.58, на обратный исход — 2.38.

В составе «Зенита» наилучшие шансы отличиться у Юри Алберто и Ивана Сергеева (2.55), в «Спартаке» — у Шамара Николсона и Александра Соболева (3.55).

«Спартак» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 15 мая 2022 года

Лидеры «Зенита» уже давно могли разъехаться по курортам и спокойно смотрят футбол по телевизору — с завоевания чемпионства прошло две недели. Резервисты справились бы с «Химками» и «Нижним Новгородом» без Малкома с Клаудиньо, но среди матчей против аутсайдеров затесалась игра со «Спартаком».

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Красно-белые — слишком серьезный раздражитель для лучшей команды России. Питерцы привыкли по-максимуму выкладываться в играх с конкурентом, чтобы снова и снова доказывать — победы «Спартака» в медиапространстве ничто по сравнению с их успехами на поле. Поэтому сине-бело-голубые снова выйдут на поле «Открытие Банк Арены» в сильнейшем составе и постараются забить как можно больше. На ИТБ2 (1.5) коэффициент 1.65, а на ИТБ2 (2.5) — 3.00.

«Спартак» решил главную задачу последних недель — вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России. В целом в последних матчах красно-белые показывали задорный и приятный для глаз футбол. Над игрой в обороне Паоло Ваноли надо еще очень много работать и думать над заменой уходящему из клуба Жиго, а вот нападение в порядке. С приходом Николсона и возвращением Квинси у москвичей появилось много опций и возможностей в атаке, что положительно отражается на результатах.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

Хотя «Спартак» на позитиве от выхода в финал БЕТСИТИ Кубка России и последних успехов в чемпионате, тягаться с «Зенитом» ему рано. Питерские легионеры при поддержке разыгравшегося Ивана Сергеева и вечно мотивированного в матчах против красно-белых Артема Дзюбы не оставят сопернику шансов поквитаться за поражение в Санкт-Петербурге.

Рекомендуемая ставка: П2 и тотал больше 2.5 гола за 2.48.

Футбол
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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