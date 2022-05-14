«Спартак» — «Зенит»: Соболеву и Квинси не хватит сил поквитаться за 1:7 в Санкт-Петербурге
15 мая 2022 года в 29-м туре РПЛ состоится один из принципиальнейших матчей сезона — «Спартак» сыграет в Москве с «Зенитом». Игра начнется в 16.30 мск на «Открытие Банк Арене». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 15 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что игра завершится победой «Зенита». На успех гостей можно поставить с коэффициентом 1.82, это примерно 54% вероятности. На ничью и триумф «Спартака» котировки одинаковые — по 4.10 (23%).
Красно-белые отомстят за унижение в Санкт-Петербурге со счетом 1:7? 1Х можно взять за 2.05.
Если «Зенит» собирается снова серьезно испортить настроение сопернику, можно взять Ф2(-1.5) за 2.90. Или подстраховать победу хозяев — Ф1(+1.5) доступна за 1.41.
Аналитики ожидают веселый и зрелищный матч с обилием голов. На тотал больше 2.5 мяча скромная котировка 1.57, на ТМ 2.5 — 2.40.
Команды обмениваются голами во всех матчах с 2019 года. На «обе забьют» коэффициент 1.58, на обратный исход — 2.38.
В составе «Зенита» наилучшие шансы отличиться у Юри Алберто и Ивана Сергеева (2.55), в «Спартаке» — у Шамара Николсона и Александра Соболева (3.55).
«Спартак» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 15 мая 2022 года
Лидеры «Зенита» уже давно могли разъехаться по курортам и спокойно смотрят футбол по телевизору — с завоевания чемпионства прошло две недели. Резервисты справились бы с «Химками» и «Нижним Новгородом» без Малкома с Клаудиньо, но среди матчей против аутсайдеров затесалась игра со «Спартаком».
Красно-белые — слишком серьезный раздражитель для лучшей команды России. Питерцы привыкли по-максимуму выкладываться в играх с конкурентом, чтобы снова и снова доказывать — победы «Спартака» в медиапространстве ничто по сравнению с их успехами на поле. Поэтому сине-бело-голубые снова выйдут на поле «Открытие Банк Арены» в сильнейшем составе и постараются забить как можно больше. На ИТБ2 (1.5) коэффициент 1.65, а на ИТБ2 (2.5) — 3.00.
«Спартак» решил главную задачу последних недель — вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России. В целом в последних матчах красно-белые показывали задорный и приятный для глаз футбол. Над игрой в обороне Паоло Ваноли надо еще очень много работать и думать над заменой уходящему из клуба Жиго, а вот нападение в порядке. С приходом Николсона и возвращением Квинси у москвичей появилось много опций и возможностей в атаке, что положительно отражается на результатах.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»
Хотя «Спартак» на позитиве от выхода в финал БЕТСИТИ Кубка России и последних успехов в чемпионате, тягаться с «Зенитом» ему рано. Питерские легионеры при поддержке разыгравшегося Ивана Сергеева и вечно мотивированного в матчах против красно-белых Артема Дзюбы не оставят сопернику шансов поквитаться за поражение в Санкт-Петербурге.
Рекомендуемая ставка: П2 и тотал больше 2.5 гола за 2.48.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
3
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0