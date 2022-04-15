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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Клопп воспользуется помощью Симеоне

Прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 16 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Фабиньо («Ливерпуль») и Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
«Горожане» оставили в Мадриде слишком много сил.

Совсем недавно, 10 апреля, лучшие клубы Англии встречались в матче АПЛ, но им уже предстоит новая битва — на этот раз в полуфинале Кубка страны. Игра намечена на 16 апреля и начнется в 17.30 мск на легендарном «Уэмбли». Обслуживать встречу доверили арбитру Майклу Оливеру.

Англия. Кубок. 1/2 финала
16 апр, 17:30. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 16 апреля 2022 года

Аналитикам букмекерской компании БЕТСИТИ было над чем поломать голову: в последней встрече команды сыграли вничью 2:2, а на неделе провели непростые матчи в Лиге чемпионов. Поэтому котировки должны быть примерно равные, как в итоге и получилось: на победу «Сити» можно поставить за коэффициент 2.60 (38%), на «Ливерпуль» — за 2.85 (36%). Самая высокая цифра — на ничью (3.30, 26% вероятности исхода).

Настолько топовое событие насыщено отличными вариантами для ставок с высокими коэффициентами. Например, на тотал больше трех мячей можно поставить за 2.25. А на «обе забьют», при условии, что соперники обладают выдающимися игроками атаки и пару дней назад оформили друг другу по два гола, котировка вообще волшебная — 1.63.

Если ваша вера в «Ливерпуль» крепка и вы рассчитываете на то, что номинальные гости не проиграют, можно оформить ставку за коэффициент 1.53. Хотя есть более выгодный вариант — победа гостей с форой (0) за 2.04. У «горожан» ту же версию можно взять за 1.83.

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Еще не выветрился слух, что Рахим Стерлинг ныряет лучше, чем китайские прыгуны в воду с трамплина. Его примеру иногда следует Мо Салах. Но эти же ребята могут красиво накручивать соперников в штрафной и зарабатывать пенальти. Если что, коэффициент на 11-метровый в игре — 2.40. А на удаление, если кто-то неудачно сфолит или грубо пообщается с арбитром, можно поставить за 6.00. Кстати, Майкл Оливер ставил мяч на точку в двух из последних 10 матчей, которые обслуживал.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Кубка Англии 16 апреля 2022 года

Конечно, последний матч команд был совсем недавно, и, казалось бы, ничего не должно поменяться, но на самом деле нас всех ждет абсолютно другая игра. Во-первых, на неделе «Сити» и «Ливерпуль» провели ответные встречи в Лиге чемпионов против «Атлетико» и «Бенфики» соответственно. Если «горожане» 112 минут рубились насмерть в Мадриде и с трудом выжали нулевую ничью, то «красные» получили что-то вроде дополнительной тренировки — развлеклись с португальскими ребятами, забили на двоих шесть мячей, порадовали зрителей и разъехались по домам. Никаких перелетов и нервотрепок.

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Кроме того, команда Юргена Клоппа не понесла потерь в эти дни. В отличие от Пепа Гвардиолы, который точно остался без Кайла Уокера (англичанин неудачно приземлился в конце матча с «Атлетико» и с трудом покинул поле). Еще под вопросом участие Кевина де Брейне. Бельгиец ушел с поля на 65-й и долго хмурился на скамейке, когда один из медиков осматривал его лодыжку. Чье отсутствие в ближайшую субботу скажется сильнее — вопрос на миллион. И кажется, что проблема флангового защитника может быть глобальнее, ведь всем известно, как хороши эти зоны атаки у «Ливерпуля».

Что можно сказать точно? Игра, несмотря на статус турнира, стадию и фактор одного матча, должна получиться результативной. Невозможно представить, что Гвардиола и Клопп одновременно подхватят вирус Моуринью и выкатят на поле «автобусы» — кто-то все равно полезет вперед, противник ответит контратакой, случится гол, и игра раскроется. Это закон жанра под названием «Манчестер Сити» vs «Ливерпуль». Так что на тотал больше 2.5 гола за сладкие 1.73 можно смело делать ставку.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» не обыгрывает «Сити» с 2019 года, и кажется, что эта серия слишком затянулась. Команды часто выдают равные матчи, но мерсисайдцам все время не хватает толики удачи, чтобы отпраздновать успех. И есть повод думать, что в этот раз они будут чуть ближе к победе. Хотя бы из-за того, чтобы потратили в последнее время меньше сил, а еще сохранили основных игроков здоровыми, чтобы воплотить в жизнь лучшие задумки Юргена Клоппа.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 2.04.

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1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
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