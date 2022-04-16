Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка Англии 16 апреля 2022 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 16 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Эдерсон, «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

16 апреля 2022 года, спустя шесть дней после игры в чемпионате, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встретятся в Кубке Англии. Игра на стадионе «Уэмбли» начнется в 17.30 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Майкл Оливер.

Англия. Кубок. 1/2 финала
16 апр, 17:30. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в матче нет абсолютного фаворита. Чуть меньше коэффициент на победу хозяев — 2.60, примерно 37% вероятности. Успех «Ливерпуля» оценен в 2.85 (34%). Ничья — самый маловероятный исход, хотя в чемпионате команды сыграли 2:2. Поставить на «мирный» исход по итогам 90 минут можно за 3.30 (29%).

Ставка в 1000 рублей на «Ливерпуль» в случае выигрыша принесет 2850 рублей.

В чемпионате Англии команды забили друг другу по два мяча, самый вероятный точный счет на предстоящий матч — тоже ничейный. На 1:1 предложен коэффициент 6.70. Далее с более крупными котировками идут победы «Ман Сити»: на 2:1 можно поставить за 9.00, на 1:0 — за 9.40.

Наиболее вероятный результат при победе «Ливерпуля» — 2:1, он оценен в 9.90.

Аналитики допускают результативную игру: индивидуальный тотал «горожан» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.12, меньше 1.5 мяча можно взять за 1.72. У «Ливерпуля» эта линия идет чуть дороже: больше — за 2.27, меньше — за 1.64.

Меньше двух забитых мячей, кажется, точно не будет: общий тотал больше 1.5 гола оценен в 1.22. На тотал больше 2.5 гола предложен уже более интересный коэффициент 1.73, обратную ставку можно сделать за 2.10.

Томас Тухель, &laquo;Челси&raquo;. «Челси» — «Кристал Пэлас»: команда Тухеля не спеша вкатится в финал

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

В чемпионате конкуренты в борьбе за золото сыграли вничью, но все же «Ман Сити», особенно во втором тайме, владел преимуществом. «Ливерпулю» обычно немного не хватает, чтобы разобраться с «горожанами», — всего одна победа в девяти последних играх.

Рекомендуемая ставка: победа «Ман Сити» за 2.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
«Зря он меня свиноматкой назвал». Дацик нокаутировал бразильского гангстера за 40 секунд
Немкова спасла голова Андерсона. Финал Гран-при Bellator с участием Вадима Немкова отменили из-за запрещенного удара американца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 16 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости