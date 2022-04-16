16 апреля 2022 года, спустя шесть дней после игры в чемпионате, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встретятся в Кубке Англии. Игра на стадионе «Уэмбли» начнется в 17.30 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Майкл Оливер.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в матче нет абсолютного фаворита. Чуть меньше коэффициент на победу хозяев — 2.60, примерно 37% вероятности. Успех «Ливерпуля» оценен в 2.85 (34%). Ничья — самый маловероятный исход, хотя в чемпионате команды сыграли 2:2. Поставить на «мирный» исход по итогам 90 минут можно за 3.30 (29%).

Ставка в 1000 рублей на «Ливерпуль» в случае выигрыша принесет 2850 рублей.

В чемпионате Англии команды забили друг другу по два мяча, самый вероятный точный счет на предстоящий матч — тоже ничейный. На 1:1 предложен коэффициент 6.70. Далее с более крупными котировками идут победы «Ман Сити»: на 2:1 можно поставить за 9.00, на 1:0 — за 9.40.

Наиболее вероятный результат при победе «Ливерпуля» — 2:1, он оценен в 9.90.

Аналитики допускают результативную игру: индивидуальный тотал «горожан» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.12, меньше 1.5 мяча можно взять за 1.72. У «Ливерпуля» эта линия идет чуть дороже: больше — за 2.27, меньше — за 1.64.

Меньше двух забитых мячей, кажется, точно не будет: общий тотал больше 1.5 гола оценен в 1.22. На тотал больше 2.5 гола предложен уже более интересный коэффициент 1.73, обратную ставку можно сделать за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

В чемпионате конкуренты в борьбе за золото сыграли вничью, но все же «Ман Сити», особенно во втором тайме, владел преимуществом. «Ливерпулю» обычно немного не хватает, чтобы разобраться с «горожанами», — всего одна победа в девяти последних играх.

Рекомендуемая ставка: победа «Ман Сити» за 2.60.