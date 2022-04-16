«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка Англии 16 апреля 2022 года
16 апреля 2022 года, спустя шесть дней после игры в чемпионате, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встретятся в Кубке Англии. Игра на стадионе «Уэмбли» начнется в 17.30 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Майкл Оливер.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в матче нет абсолютного фаворита. Чуть меньше коэффициент на победу хозяев — 2.60, примерно 37% вероятности. Успех «Ливерпуля» оценен в 2.85 (34%). Ничья — самый маловероятный исход, хотя в чемпионате команды сыграли 2:2. Поставить на «мирный» исход по итогам 90 минут можно за 3.30 (29%).
Ставка в 1000 рублей на «Ливерпуль» в случае выигрыша принесет 2850 рублей.
В чемпионате Англии команды забили друг другу по два мяча, самый вероятный точный счет на предстоящий матч — тоже ничейный. На 1:1 предложен коэффициент 6.70. Далее с более крупными котировками идут победы «Ман Сити»: на 2:1 можно поставить за 9.00, на 1:0 — за 9.40.
Наиболее вероятный результат при победе «Ливерпуля» — 2:1, он оценен в 9.90.
Аналитики допускают результативную игру: индивидуальный тотал «горожан» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.12, меньше 1.5 мяча можно взять за 1.72. У «Ливерпуля» эта линия идет чуть дороже: больше — за 2.27, меньше — за 1.64.
Меньше двух забитых мячей, кажется, точно не будет: общий тотал больше 1.5 гола оценен в 1.22. На тотал больше 2.5 гола предложен уже более интересный коэффициент 1.73, обратную ставку можно сделать за 2.10.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
В чемпионате конкуренты в борьбе за золото сыграли вничью, но все же «Ман Сити», особенно во втором тайме, владел преимуществом. «Ливерпулю» обычно немного не хватает, чтобы разобраться с «горожанами», — всего одна победа в девяти последних играх.
Рекомендуемая ставка: победа «Ман Сити» за 2.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0