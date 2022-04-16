17 апреля 2022 года «Ростов» отправится на выезд к худшей команде РПЛ — «Арсеналу». Игра на стадионе «Арсенал» начнется в 14.00 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

Партнер футбольного клуба «Ростов», букмекерская компания БЕТСИТИ, считает ростовчан фаворитом предстоящего матча. Поставить на успех команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 2.38, около 41% вероятности. Победа «Арсенала» оценена в 3.20 (30%), ничья — в 3.30 (29%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Ростова» в случае благоприятного исхода принесет 2380 рублей.

Хотя «Ростов» идет фаворитом, самый вероятный точный счет — ничья 1:1 с коэффициентом 6.00. Минимальная победа гостей (1:0) предложена с чуть большей котировкой 6.20. Еще одним возможным результатом аналитики посчитали победу «Арсенала» 1:0, на нее можно поставить за 7.50.

«Ростов» — одна из самых результативных команд РПЛ (39 мячей), которая в прошлом туре четырежды забила «Локомотиву». Однако индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола на матч с туляками оценен приличными 2.55. У «Арсенала» эта линия идет еще дороже — за 3.20.

Общий тотал больше 1.5 гола можно оформить за 1.43, больше двух мячей — уже за 1.74.

Поставить на голы от обеих команд можно с неплохим коэффициентом 2.05, обратная линия идет за 1.77.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ростов»

«Ростов» с приходом Карпина преобразился и набрал мощную форму. Ростовчане проиграли всего один раз в последних пяти играх и одержали три победы, в последнем туре вообще разгромили «Локомотив». «Арсенал» же закис на последней строчке РПЛ и кажется главным претендентом на вылет.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.5 гола за 2.55.