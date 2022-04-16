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«Арсенал» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 17 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Ростов» 17 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Дмитрий Полоз, «Ростов».

17 апреля 2022 года «Ростов» отправится на выезд к худшей команде РПЛ — «Арсеналу». Игра на стадионе «Арсенал» начнется в 14.00 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 14:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Ростов

Партнер футбольного клуба «Ростов», букмекерская компания БЕТСИТИ, считает ростовчан фаворитом предстоящего матча. Поставить на успех команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 2.38, около 41% вероятности. Победа «Арсенала» оценена в 3.20 (30%), ничья — в 3.30 (29%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Ростова» в случае благоприятного исхода принесет 2380 рублей.

Хотя «Ростов» идет фаворитом, самый вероятный точный счет — ничья 1:1 с коэффициентом 6.00. Минимальная победа гостей (1:0) предложена с чуть большей котировкой 6.20. Еще одним возможным результатом аналитики посчитали победу «Арсенала» 1:0, на нее можно поставить за 7.50.

«Ростов» — одна из самых результативных команд РПЛ (39 мячей), которая в прошлом туре четырежды забила «Локомотиву». Однако индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола на матч с туляками оценен приличными 2.55. У «Арсенала» эта линия идет еще дороже — за 3.20.

Общий тотал больше 1.5 гола можно оформить за 1.43, больше двух мячей — уже за 1.74.

Поставить на голы от обеих команд можно с неплохим коэффициентом 2.05, обратная линия идет за 1.77.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ростов»

«Ростов» с приходом Карпина преобразился и набрал мощную форму. Ростовчане проиграли всего один раз в последних пяти играх и одержали три победы, в последнем туре вообще разгромили «Локомотив». «Арсенал» же закис на последней строчке РПЛ и кажется главным претендентом на вылет.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.5 гола за 2.55.

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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
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