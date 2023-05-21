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«Спартак» — ЦСКА: прогноз Василия Уткина на главный матч выходных

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Тренировка «Спартака».
Фото Global Look Press

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» начнется в 16.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

В какой форме «Спартак»

В 10 весенних матчах РПЛ красно-белые одержали всего три победы: 3:2 над «Факелом», 2:1 над «Торпедо» и 4:3 над «Краснодаром». В пяти случаях были зафиксированы ничейные исходы: 2:2 с «Уралом», 0:0 с «Ахматом», 3:3 с «Динамо», 1:1 с «Ростовом» и 1:1 с «Химками». Дважды команда Гильермо Абаскаля проиграла — 0:2 «Оренбургу» и 2:3 «Зениту». Эти результаты привели к падению на четвертое место в турнирной таблице с отставанием от ЦСКА, идущего вторым, на четыре очка. Помимо этого «Спартак» вылетел из FONBET Кубка России, уступив представителю Первой лиги «Акрону» (1:2).

 
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В 14 последних матчах во всех турнирах красно-белые сыграли на ноль лишь в одном случае. Грубые результативные ошибки допускает вратарь Александр Селихов, не помогают и защитники. Редкий матч обходится без кадровых потерь. Вот и во встрече с ЦСКА на поле не смогут выйти Данил Пруцев и Даниил Денисов — оба из-за дисквалификаций. Три из пяти предыдущих игр чемпионата спартаковцы заканчивали в меньшинстве.

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В какой форме ЦСКА

ЦСКА — лучшая команда РПЛ по набранным очкам после зимнего перерыва. Подопечные Владимира Федотова проводят данный отрезок даже увереннее «Зенита», досрочно ставшего чемпионом. Не провали команда осеннюю часть чемпионата, боролась бы с петербуржцами за золото. Пока же цель — сохранить второе место и выиграть FONBET Кубок России. В РПЛ преимущество над «Ростовом» и «Спартаком» выросло до четырех очков.

 
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В девяти последних матчах «армейцы» не сломили сопротивление только одной команды — «Локомотива» (1:1). Гол, стоивший красно-синим победы, был пропущен на 87-й минуте. В минувшую субботу Игорь Акинфеев с товарищами наконец не пропустили, отправив три безответных мяча в ворота «Торпедо». Дубль Федора Чалова позволил ему приблизиться на расстояние в один гол к спартаковцу Квинси Промесу в борьбе за звание второго бомбардира чемпионата. В Кубке команда вышла в суперфинал, на решающем отрезке оказавшись сильнее «Крыльев Советов» (2:2, 1:0) и «Урала» (1:1, 2:1). У ЦСКА нет серьезных кадровых потерь, попасть в заявку может даже Бахтиер Зайнутдинов, не игравший месяц из-за травмы.

«Спартак» — ЦСКА: статистика личных встреч

В пяти последних очных противостояниях во всех турнирах у команд паритет — по две победы, еще одна встреча завершилась ничьей. Красно-белые и красно-синие разошлись миром в предыдущей встрече, когда в первом круге текущего розыгрыша РПЛ был зафиксирован счет 2:2. Тот матч обслуживала бригада Сергея Карасева. Он же отработает и в ближайшее воскресенье. У «Спартака» были претензии к арбитру сразу по четырем эпизодам минувшего дерби, в которых Карасев трижды не удалил игроков ЦСКА, а в одном случае не поставил пенальти в ворота армейцев. Однако экспертно-судейская комиссия РФС признала неправильным лишь отсутствие красной карточки для Никиты Ермакова во втором тайме.

 
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Прогноз Василия Уткина на матч «Спартак» — ЦСКА 21 мая

«Спартак» подъезжает к дерби на топливе из раздражения, злости и обиды на весь мир. Редкий матч обходится без судейских ошибок в пользу соперников красно-белых. Вот и во встрече с «Химками» в последнем туре ни за что ни про что был удален защитник Денисов. Абаскаль даже отказался проводить пресс-конференцию, чего с ним прежде не случалось.

Нельзя сказать, что команда играет плохо. Но ей постоянно чего-то не хватает. Потеря второго места и беспроигрышная 13-матчевая серия ЦСКА во всех турнирах станут лишь дополнительной мотивацией для красно-белых. Обе команды стабильно забивают, а «Спартак», по голам уступающий только «Зениту», еще и регулярно пропускает. Болельщики вправе рассчитывать на результативную игру», — считает Василий Уткин.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
4
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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 21 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 26 1 7
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