«Спартак» — ЦСКА: прогноз Василия Уткина на главный матч выходных
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» начнется в 16.30 по московскому времени.
В какой форме «Спартак»
В 10 весенних матчах РПЛ красно-белые одержали всего три победы: 3:2 над «Факелом», 2:1 над «Торпедо» и 4:3 над «Краснодаром». В пяти случаях были зафиксированы ничейные исходы: 2:2 с «Уралом», 0:0 с «Ахматом», 3:3 с «Динамо», 1:1 с «Ростовом» и 1:1 с «Химками». Дважды команда Гильермо Абаскаля проиграла — 0:2 «Оренбургу» и 2:3 «Зениту». Эти результаты привели к падению на четвертое место в турнирной таблице с отставанием от ЦСКА, идущего вторым, на четыре очка. Помимо этого «Спартак» вылетел из FONBET Кубка России, уступив представителю Первой лиги «Акрону» (1:2).
В 14 последних матчах во всех турнирах красно-белые сыграли на ноль лишь в одном случае. Грубые результативные ошибки допускает вратарь Александр Селихов, не помогают и защитники. Редкий матч обходится без кадровых потерь. Вот и во встрече с ЦСКА на поле не смогут выйти Данил Пруцев и Даниил Денисов — оба из-за дисквалификаций. Три из пяти предыдущих игр чемпионата спартаковцы заканчивали в меньшинстве.
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В какой форме ЦСКА
ЦСКА — лучшая команда РПЛ по набранным очкам после зимнего перерыва. Подопечные Владимира Федотова проводят данный отрезок даже увереннее «Зенита», досрочно ставшего чемпионом. Не провали команда осеннюю часть чемпионата, боролась бы с петербуржцами за золото. Пока же цель — сохранить второе место и выиграть FONBET Кубок России. В РПЛ преимущество над «Ростовом» и «Спартаком» выросло до четырех очков.
В девяти последних матчах «армейцы» не сломили сопротивление только одной команды — «Локомотива» (1:1). Гол, стоивший красно-синим победы, был пропущен на 87-й минуте. В минувшую субботу Игорь Акинфеев с товарищами наконец не пропустили, отправив три безответных мяча в ворота «Торпедо». Дубль Федора Чалова позволил ему приблизиться на расстояние в один гол к спартаковцу Квинси Промесу в борьбе за звание второго бомбардира чемпионата. В Кубке команда вышла в суперфинал, на решающем отрезке оказавшись сильнее «Крыльев Советов» (2:2, 1:0) и «Урала» (1:1, 2:1). У ЦСКА нет серьезных кадровых потерь, попасть в заявку может даже Бахтиер Зайнутдинов, не игравший месяц из-за травмы.
«Спартак» — ЦСКА: статистика личных встреч
В пяти последних очных противостояниях во всех турнирах у команд паритет — по две победы, еще одна встреча завершилась ничьей. Красно-белые и красно-синие разошлись миром в предыдущей встрече, когда в первом круге текущего розыгрыша РПЛ был зафиксирован счет 2:2. Тот матч обслуживала бригада Сергея Карасева. Он же отработает и в ближайшее воскресенье. У «Спартака» были претензии к арбитру сразу по четырем эпизодам минувшего дерби, в которых Карасев трижды не удалил игроков ЦСКА, а в одном случае не поставил пенальти в ворота армейцев. Однако экспертно-судейская комиссия РФС признала неправильным лишь отсутствие красной карточки для Никиты Ермакова во втором тайме.
Прогноз Василия Уткина на матч «Спартак» — ЦСКА 21 мая
«Спартак» подъезжает к дерби на топливе из раздражения, злости и обиды на весь мир. Редкий матч обходится без судейских ошибок в пользу соперников красно-белых. Вот и во встрече с «Химками» в последнем туре ни за что ни про что был удален защитник Денисов. Абаскаль даже отказался проводить пресс-конференцию, чего с ним прежде не случалось.
Нельзя сказать, что команда играет плохо. Но ей постоянно чего-то не хватает. Потеря второго места и беспроигрышная 13-матчевая серия ЦСКА во всех турнирах станут лишь дополнительной мотивацией для красно-белых. Обе команды стабильно забивают, а «Спартак», по голам уступающий только «Зениту», еще и регулярно пропускает. Болельщики вправе рассчитывать на результативную игру», — считает Василий Уткин.
Вариант «обе забьют» и «Спартак» не проиграет» в букмекерской компании ФОНБЕТ можно взять за коэффициент 2.17.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7