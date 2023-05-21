«Спартак» — ЦСКА: прогноз Василия Уткина на главный матч выходных

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» начнется в 16.30 по московскому времени.

В какой форме «Спартак»

В 10 весенних матчах РПЛ красно-белые одержали всего три победы: 3:2 над «Факелом», 2:1 над «Торпедо» и 4:3 над «Краснодаром». В пяти случаях были зафиксированы ничейные исходы: 2:2 с «Уралом», 0:0 с «Ахматом», 3:3 с «Динамо», 1:1 с «Ростовом» и 1:1 с «Химками». Дважды команда Гильермо Абаскаля проиграла — 0:2 «Оренбургу» и 2:3 «Зениту». Эти результаты привели к падению на четвертое место в турнирной таблице с отставанием от ЦСКА, идущего вторым, на четыре очка. Помимо этого «Спартак» вылетел из FONBET Кубка России, уступив представителю Первой лиги «Акрону» (1:2).

В 14 последних матчах во всех турнирах красно-белые сыграли на ноль лишь в одном случае. Грубые результативные ошибки допускает вратарь Александр Селихов, не помогают и защитники. Редкий матч обходится без кадровых потерь. Вот и во встрече с ЦСКА на поле не смогут выйти Данил Пруцев и Даниил Денисов — оба из-за дисквалификаций. Три из пяти предыдущих игр чемпионата спартаковцы заканчивали в меньшинстве.

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В какой форме ЦСКА

ЦСКА — лучшая команда РПЛ по набранным очкам после зимнего перерыва. Подопечные Владимира Федотова проводят данный отрезок даже увереннее «Зенита», досрочно ставшего чемпионом. Не провали команда осеннюю часть чемпионата, боролась бы с петербуржцами за золото. Пока же цель — сохранить второе место и выиграть FONBET Кубок России. В РПЛ преимущество над «Ростовом» и «Спартаком» выросло до четырех очков.

В девяти последних матчах «армейцы» не сломили сопротивление только одной команды — «Локомотива» (1:1). Гол, стоивший красно-синим победы, был пропущен на 87-й минуте. В минувшую субботу Игорь Акинфеев с товарищами наконец не пропустили, отправив три безответных мяча в ворота «Торпедо». Дубль Федора Чалова позволил ему приблизиться на расстояние в один гол к спартаковцу Квинси Промесу в борьбе за звание второго бомбардира чемпионата. В Кубке команда вышла в суперфинал, на решающем отрезке оказавшись сильнее «Крыльев Советов» (2:2, 1:0) и «Урала» (1:1, 2:1). У ЦСКА нет серьезных кадровых потерь, попасть в заявку может даже Бахтиер Зайнутдинов, не игравший месяц из-за травмы.

«Спартак» — ЦСКА: статистика личных встреч

В пяти последних очных противостояниях во всех турнирах у команд паритет — по две победы, еще одна встреча завершилась ничьей. Красно-белые и красно-синие разошлись миром в предыдущей встрече, когда в первом круге текущего розыгрыша РПЛ был зафиксирован счет 2:2. Тот матч обслуживала бригада Сергея Карасева. Он же отработает и в ближайшее воскресенье. У «Спартака» были претензии к арбитру сразу по четырем эпизодам минувшего дерби, в которых Карасев трижды не удалил игроков ЦСКА, а в одном случае не поставил пенальти в ворота армейцев. Однако экспертно-судейская комиссия РФС признала неправильным лишь отсутствие красной карточки для Никиты Ермакова во втором тайме.

Прогноз Василия Уткина на матч «Спартак» — ЦСКА 21 мая

«Спартак» подъезжает к дерби на топливе из раздражения, злости и обиды на весь мир. Редкий матч обходится без судейских ошибок в пользу соперников красно-белых. Вот и во встрече с «Химками» в последнем туре ни за что ни про что был удален защитник Денисов. Абаскаль даже отказался проводить пресс-конференцию, чего с ним прежде не случалось.

Нельзя сказать, что команда играет плохо. Но ей постоянно чего-то не хватает. Потеря второго места и беспроигрышная 13-матчевая серия ЦСКА во всех турнирах станут лишь дополнительной мотивацией для красно-белых. Обе команды стабильно забивают, а «Спартак», по голам уступающий только «Зениту», еще и регулярно пропускает. Болельщики вправе рассчитывать на результативную игру», — считает Василий Уткин.

Вариант «обе забьют» и «Спартак» не проиграет» в букмекерской компании ФОНБЕТ можно взять за коэффициент 2.17.

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