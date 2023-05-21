21 мая борющийся за выживание «Осер» в 36-м туре чемпионата Франции примет несущийся к титулу «ПСЖ». Поединок состоится на стадионе «Аббе-Дешам» и начнется в 21.45 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Бенуа Бастьен. В России легально не показывают лигу 1.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 1.39, это около 70% вероятности. Выигрыш бургундцев предложен с котировкой 7.75 (12%). Ничья доступна за 5.39 (18%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного исхода принесет 5390 рублей.

«Осер» не проиграл шесть последних домашних матчей. Если вы верите, что парни Кристофа Пелиссье как минимум не уступят, то можете взять опцию 1Х за 3.16.

Средняя результативность «ПСЖ» в пяти прошлых играх — 2.80 мяча за 90 минут, бургундцы на этом же отрезке имеют ровно один меткий удар. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.50.

Красно-синие не уходят с поля без точного выстрела шесть поединков подряд. «Осер» не отличился лишь в одной из шести недавних встреч. Вариант «обе забьют» оценен за 1.82, обратный рынок — за 1.99.

Четыре наиболее вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, отражают преимущество парижан:

2:0 — за 7.18;

1:0 и 2:1 — за 8.50;

3:0 — за 9.25.

Прогноз и ставка на матч «Осер» — «ПСЖ»

Команда Кристофа Гальтье охотится за важнейшими тремя очками, которые приблизят парижан к чемпионскому титулу. Домашняя осечка трехнедельной давности с «Лорьяном» взбодрила Килиана Мбаппе и партнеров: в двух следующих турах они победили с общим счетом 8:1.

В играх с участием «ПСЖ» вообще влетает много мячей: в трех последних матчах красно-синие на пару с соперниками оформили не менее четырех голов за 90 минут. Да и в первом круге лидеры лиги 1 разгромили «Осер» (5:0). Все указывает на то, что зрители стадиона «Аббе-Дешам» станут свидетелями результативного поединка.

Рекомендуемая ставка: «ПСЖ» не проиграет и ТБ 3.5 за 2.42.

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