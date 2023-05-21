Прогноз и ставка на матч серии А «Эмполи» — «Ювентус» 22 мая 2023 года

В серии А «старая синьора» сохраняет хорошие шансы на серебро.

22 мая идущий вторым в серии А «Ювентус» отправится на выезд к команде из нижней половины таблицы — «Эмполи». Игра 36-го тура пройдет на стадионе «Карло Кастеллани» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Марко Бресмес. Эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Эмполи» — «Ювентус» 22 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу «бьянконери» можно с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 57% вероятности. Выигрыш хозяев представлен с котировкой 5.18 (18%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Ничья идет за 3.93 (25%).

Синие набрали неплохой ход: не проигрывают в серии А уже три матча подряд. Взять еще одно непоражение «Эмполи» можно за 2.22. Правда, «старая синьора» обыграла оппонента в девяти из последних 10 встреч в чемпионате.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают существенное преимущество «бьянконери»:

• 1:0 в пользу «Юве» даны за 6.96;

• ничья 1:1 — за 7.16;

• успех гостей 2:0 — за 7.75.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.94, обратный рынок оценен в чуть меньшие 1.92. Действительно, команды могут выдать яркое сражение либо закрыться — в последних 10 очных столкновениях клубов в серии А хотя бы три мяча на двоих они оформили ровно в половине.

Ставка на меткие удары от обоих коллективов предложена за 1.92, вариант «обе забьют — нет» можно оформить за 1.89.

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«Эмполи» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча серии А 22 мая 2023 года

Обе команды подошли к свиданию друг с другом в неплохом состоянии: «старая синьора» претендует на вторую строчку и выиграла три матча в чемпионате подряд. Правда, эти победы добыты не над слишком серьезными оппонентами. С апреля «Ювентус» обыгрывал только клубы с 16-го места в серии А и ниже, плюс нестабильную «Аталанту» и один раз «Спортинг» в Лиге Европы. К тому же коллектив Макса Аллегри вылетел из двух полуфиналов — от «Интера» в Кубке Италии и от «Севильи» в Лиге Европы.

В последних 10 встречах во всех соревнованиях «бьянконери» одержали всего три виктории, но «Эмполи» — один из любимых соперников «Юве» в чемпионате. «Старая синьора» обыграла синих в девяти из 10 прошедших поединков. А в первом круге текущего сезона «черно-белые» разнесли оппонента (4:0).

Хозяева подъехали к игре после трех матчей в чемпионате без поражений — подобную серию они устроили всего третий раз в сезоне. Правда, на этот раз в составе много травмированных. Против «Ювентуса» вряд ли сыграют Кони де Винтер, Себастьян Валюкевич, Петар Стоянович и Мартин Сатриано, также в молодежную сборную уехал Томмазо Бальданци. Все эти футболисты находятся в основной обойме, а Бальданци — вообще второй бомбардир команды в этом сезоне.

У гостей тоже есть выбывшие футболисты: Леонардо Бонуччи, Поль Погба, Маттиа Де Шильо и Кайю Жорже. Правда, никто из них в этом сезоне не провел на поле даже 1500 минут. К их повреждениям в Турине уже привыкли.

Прогноз и ставка на матч серии А «Эмполи» — «Ювентус»

Несмотря на скромные результаты во всех турнирах, «Ювентус» по-прежнему остается грозным соперником для андердогов серии А. За весь 2023-й у «бьянконери» отобрали очки лишь три команды не из топ-7 чемпионата — «Монца» (0:2), «Сассуоло» (0:1) и «Болонья» (1:1). К тому же «старая синьора» имеет отличную статистику в матчах против «Эмполи» — 10 побед в 11 последних играх.

Рекомендуемая ставка: победа «Ювентуса» за 1.70.

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