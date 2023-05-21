«Эмполи» — «Ювентус»: Аллегри оторвется после вылета из Лиги Европы
22 мая идущий вторым в серии А «Ювентус» отправится на выезд к команде из нижней половины таблицы — «Эмполи». Игра 36-го тура пройдет на стадионе «Карло Кастеллани» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Марко Бресмес. Эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Эмполи» — «Ювентус» 22 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу «бьянконери» можно с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 57% вероятности. Выигрыш хозяев представлен с котировкой 5.18 (18%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Ничья идет за 3.93 (25%).
Синие набрали неплохой ход: не проигрывают в серии А уже три матча подряд. Взять еще одно непоражение «Эмполи» можно за 2.22. Правда, «старая синьора» обыграла оппонента в девяти из последних 10 встреч в чемпионате.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают существенное преимущество «бьянконери»:
• 1:0 в пользу «Юве» даны за 6.96;
• ничья 1:1 — за 7.16;
• успех гостей 2:0 — за 7.75.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.94, обратный рынок оценен в чуть меньшие 1.92. Действительно, команды могут выдать яркое сражение либо закрыться — в последних 10 очных столкновениях клубов в серии А хотя бы три мяча на двоих они оформили ровно в половине.
Ставка на меткие удары от обоих коллективов предложена за 1.92, вариант «обе забьют — нет» можно оформить за 1.89.
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«Эмполи» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча серии А 22 мая 2023 года
Обе команды подошли к свиданию друг с другом в неплохом состоянии: «старая синьора» претендует на вторую строчку и выиграла три матча в чемпионате подряд. Правда, эти победы добыты не над слишком серьезными оппонентами. С апреля «Ювентус» обыгрывал только клубы с 16-го места в серии А и ниже, плюс нестабильную «Аталанту» и один раз «Спортинг» в Лиге Европы. К тому же коллектив Макса Аллегри вылетел из двух полуфиналов — от «Интера» в Кубке Италии и от «Севильи» в Лиге Европы.
В последних 10 встречах во всех соревнованиях «бьянконери» одержали всего три виктории, но «Эмполи» — один из любимых соперников «Юве» в чемпионате. «Старая синьора» обыграла синих в девяти из 10 прошедших поединков. А в первом круге текущего сезона «черно-белые» разнесли оппонента (4:0).
Хозяева подъехали к игре после трех матчей в чемпионате без поражений — подобную серию они устроили всего третий раз в сезоне. Правда, на этот раз в составе много травмированных. Против «Ювентуса» вряд ли сыграют Кони де Винтер, Себастьян Валюкевич, Петар Стоянович и Мартин Сатриано, также в молодежную сборную уехал Томмазо Бальданци. Все эти футболисты находятся в основной обойме, а Бальданци — вообще второй бомбардир команды в этом сезоне.
У гостей тоже есть выбывшие футболисты: Леонардо Бонуччи, Поль Погба, Маттиа Де Шильо и Кайю Жорже. Правда, никто из них в этом сезоне не провел на поле даже 1500 минут. К их повреждениям в Турине уже привыкли.
Прогноз и ставка на матч серии А «Эмполи» — «Ювентус»
Несмотря на скромные результаты во всех турнирах, «Ювентус» по-прежнему остается грозным соперником для андердогов серии А. За весь 2023-й у «бьянконери» отобрали очки лишь три команды не из топ-7 чемпионата — «Монца» (0:2), «Сассуоло» (0:1) и «Болонья» (1:1). К тому же «старая синьора» имеет отличную статистику в матчах против «Эмполи» — 10 побед в 11 последних играх.
Рекомендуемая ставка: победа «Ювентуса» за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7