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«Эмполи» — «Ювентус»: Аллегри оторвется после вылета из Лиги Европы

Прогноз и ставка на матч серии А «Эмполи» — «Ювентус» 22 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Ювентуса» в матче Лиги Европы против «Севильи».
Фото Global Look Press
В серии А «старая синьора» сохраняет хорошие шансы на серебро.

22 мая идущий вторым в серии А «Ювентус» отправится на выезд к команде из нижней половины таблицы — «Эмполи». Игра 36-го тура пройдет на стадионе «Карло Кастеллани» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Марко Бресмес. Эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 36-й тур
22 мая, 21:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Ювентус

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Эмполи» — «Ювентус» 22 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу «бьянконери» можно с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 57% вероятности. Выигрыш хозяев представлен с котировкой 5.18 (18%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Ничья идет за 3.93 (25%).

Синие набрали неплохой ход: не проигрывают в серии А уже три матча подряд. Взять еще одно непоражение «Эмполи» можно за 2.22. Правда, «старая синьора» обыграла оппонента в девяти из последних 10 встреч в чемпионате.

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают существенное преимущество «бьянконери»:

• 1:0 в пользу «Юве» даны за 6.96;

• ничья 1:1 — за 7.16;

• успех гостей 2:0 — за 7.75.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.94, обратный рынок оценен в чуть меньшие 1.92. Действительно, команды могут выдать яркое сражение либо закрыться — в последних 10 очных столкновениях клубов в серии А хотя бы три мяча на двоих они оформили ровно в половине.

Ставка на меткие удары от обоих коллективов предложена за 1.92, вариант «обе забьют — нет» можно оформить за 1.89.

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«Эмполи» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча серии А 22 мая 2023 года

Обе команды подошли к свиданию друг с другом в неплохом состоянии: «старая синьора» претендует на вторую строчку и выиграла три матча в чемпионате подряд. Правда, эти победы добыты не над слишком серьезными оппонентами. С апреля «Ювентус» обыгрывал только клубы с 16-го места в серии А и ниже, плюс нестабильную «Аталанту» и один раз «Спортинг» в Лиге Европы. К тому же коллектив Макса Аллегри вылетел из двух полуфиналов — от «Интера» в Кубке Италии и от «Севильи» в Лиге Европы.

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В последних 10 встречах во всех соревнованиях «бьянконери» одержали всего три виктории, но «Эмполи» — один из любимых соперников «Юве» в чемпионате. «Старая синьора» обыграла синих в девяти из 10 прошедших поединков. А в первом круге текущего сезона «черно-белые» разнесли оппонента (4:0).

Хозяева подъехали к игре после трех матчей в чемпионате без поражений — подобную серию они устроили всего третий раз в сезоне. Правда, на этот раз в составе много травмированных. Против «Ювентуса» вряд ли сыграют Кони де Винтер, Себастьян Валюкевич, Петар Стоянович и Мартин Сатриано, также в молодежную сборную уехал Томмазо Бальданци. Все эти футболисты находятся в основной обойме, а Бальданци — вообще второй бомбардир команды в этом сезоне.

У гостей тоже есть выбывшие футболисты: Леонардо Бонуччи, Поль Погба, Маттиа Де Шильо и Кайю Жорже. Правда, никто из них в этом сезоне не провел на поле даже 1500 минут. К их повреждениям в Турине уже привыкли.

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Прогноз и ставка на матч серии А «Эмполи» — «Ювентус»

Несмотря на скромные результаты во всех турнирах, «Ювентус» по-прежнему остается грозным соперником для андердогов серии А. За весь 2023-й у «бьянконери» отобрали очки лишь три команды не из топ-7 чемпионата — «Монца» (0:2), «Сассуоло» (0:1) и «Болонья» (1:1). К тому же «старая синьора» имеет отличную статистику в матчах против «Эмполи» — 10 побед в 11 последних играх.

Рекомендуемая ставка: победа «Ювентуса» за 1.70.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Локомотив

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